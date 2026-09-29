Beştepe'deki fon zirvesinde yol haritası belirlendi: 5 kritik karar

Beştepe'deki fon zirvesinde yol haritası belirlendi: 5 kritik kararGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fon soruşturması ile ilgili ekonomi kurmayları ve ilgili kurumların yöneticileriyle Beştepe'de gerçekleştirdiği toplantıda 5 kritik karar alındı. Tasfiye sürecinin hızlandırılması için "Fon Koordinasyon Kurulu" oluşturulurken, Devlet Denetleme Kurulu inceleme başlattı. Ayrıca bazı finans kuruluşlarının devri, yatırımcılara ödeme yapılması ve sermaye piyasalarında yeni düzenlemeler yapılmasına ilişkin adımlar kararlaştırıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 455 bin yatırımcıyı ilgilendiren fon soruşturmasıyla ilgili olarak ekonomi kurmayları ve sorumlu kurumların yöneticileriyle bir araya geldi.
YAKLAŞIK 3 SAAT SÜRDÜ
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki toplantıya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Borsa İstanbul, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) başkanları katıldı. Yaklaşık 3 saat süren toplantıda fon krizinin hem hukuki hem ekonomik boyutunun masaya yatırıldığı belirtildi.
İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
Toplantının ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından konuya ilişkin bir açıklama yapıldı.
Toplantıda sermaye piyasalarında son dönemde yaşanan gelişmelerin değerlendirildiği aktarılan açıklamada, katılımcıların görev alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar, alınan ve alınacak tedbirler hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bilgi verdiği kaydedildi.
Açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tasfiyesine karar verilen fonlarla ilgili çalışmaların titizlikle sürdürülmesinin, sermaye piyasası kuralları çerçevesinde yatırımcıların haklarının korunmasının, ödemelerin adil, sağlıklı ve mümkün olan en kısa sürede yapılmasının temel öncelikleri olduğunu vurguladığı aktarıldı.
5 KRİTİK KARAR ALINDI
Toplantıda alınan kararlar ise açıklamada şu şekilde sıralandı;
- Tasfiye sürecinin yatırımcıların meşru hakları ve kamu yararı gözetilerek hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla, genel koordinasyonu sağlamak üzere, Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında “Fon Koordinasyon Kurulu” oluşturulmuştur.
- Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Devlet Denetleme Kurulu (DDK), sermaye piyasalarında son dönemde meydana gelen yatırım fonu işlemlerini kapsayan inceleme ve denetim sürecini başlatmıştır.
- Katılımevim ve Birevim Tasarruf Finansman Şirketleri ile İktisat Katılım Bankası’nın Türkiye Emlak Katılım Bankası’na devrine ilişkin yürütülen süreç hakkında bilgi verilmiştir.
- Sermaye Piyasası Kurulu, tasfiye kapsamındaki fonlarda, mal varlığı ve likidite durumuna göre, hak sahipliği mutabakatı tamamlanan yatırımcılara ödemelerin gerçekleştirilmesine yönelik yol haritasını sunmuştur.
- Mevcut sorunun çözümünün yanı sıra, benzer durumların tekrar yaşanmaması için sermaye piyasalarının işleyişini ve denetim mekanizmalarını güçlendirecek ilave idari ve hukuki düzenlemelerin hayata geçirilmesi yönündeki kararlılık ortaya konulmuştur.