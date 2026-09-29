Haberler

Anadolu Efes, Real Madrid'i devirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Anadolu Efes, Real Madrid'i devirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Anadolu Efes, EuroLeague 2. haftasında konuk ettiği Real Madrid'i 94-84 yenerek bu sezonki ilk galibiyetini aldı.

  • EuroLeague 2. haftasında Anadolu Efes, konuk ettiği Real Madrid'i 94-84 yendi.
  • Anadolu Efes bu sezon EuroLeague'deki ilk galibiyetini aldı, Real Madrid ise ikinci yenilgisini yaşadı.

EuroLeague 2. haftasında Anadolu Efes, konuk ettiği İspanya ekibi Real Madrid'i 94-84 yendi.

İLK YARIDA ANADOLU EFES ÜSTÜN

İki takımın da yüksek yüzdeyle oynadığı ve başa baş geçen ilk periyodu Real Madrid 29-27 önde tamamladı. Çekişmeli geçen ikinci çeyreğin son 3 dakika 40 saniyesinde dış atışlardan üst üste bulduğu basketlerle farkı çift hanelere taşıyan Anadolu Efes, soyunma odasına 53-41 üstün gitti.

EFES, REAL MADRID'E İZİN VERMEDİ

Karşılıklı basketlerin kaydedildiği ve tempolu geçen üçüncü periyotta Real Madrid, farkı 7'ye indirdi. Lacivert-beyazlı takım, son bölüme 72-65 önde girdi. Dördüncü ve son çeyrekte boyalı alandan bulduğu basketlerle oyunun kontrolünü eline alan Real Madrid, 37. dakikada farkı 4'e kadar indirdi: 82-78. Kalan bölümde hata yapmayan ve daha iyi bir oyun ortaya koyan Anadolu Efes, karşılaşmadan 94-84 galip ayrıldı.

EUROLEAGUE'DEKİ İLK GALİBİYET

Bu sonuçla birlikte lacivert-beyazlı takım, bu sezon EuroLeague'de ilk galibiyetini aldı. Real Madrid ise ikinci yenilgisini yaşadı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Alacak-verecek meselesi yüzünden ağabeyini vurdu

Gözünü bile kırpmadı! Vurduğu kişi düşmanı değil, en yakını
Ferhat Gündoğdu'nun gözaltına alınmasına sebep olan eski hakemden olay paylaşım

Ferhat Gündoğdu'yu gözaltına aldıran eski hakemden olay paylaşım
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletin malına el uzatanla bizim işimiz olmaz, olamaz

Bu sözler Fatma Betül Sayan Kaya'ya: Milletin malına el uzatanla...

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

9 belediye başkanı daha AK Parti'de! Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

9 belediye başkanı daha AK Parti'de! Rozetlerini Erdoğan bizzat taktı
AK Parti'den gövde gösterisi! 9 belediye başkanına daha rozet takılacak

Büyük gövde gösterisi! Bugün 9 belediye başkanına daha rozet takıyor

Serik'teki uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında Muhittin Böcek ve oğlu da şüpheliler arasında! Otel ve teknelerde organizasyon iddiası

Fuhuş ve uyuşturucu dosyasında şok isim! Böcek ve oğlu da şüpheli
Fon vurgunuyla ilgili çarpıcı sözler: Kaya ailesi yalnız değildir, şirketin 30 milyon lotunun peşine düşülmeli

"Kaya ailesi yalnız değildir, şirketin 30 milyon lotunun..."
Kocasını herkes tanıyor! El çantasını andıran yüzüğü ağızları açık bıraktı

Kocasını herkes tanıyor! El çantasını andıran yüzüğü ağızları açık bıraktı
PFDK, Amedspor'a ceza yağdırdı

Amedspor'a ceza yağdı!
Galatasaray ve Fenerbahçe'den hakem operasyonuna ilk tepki

Kavgayı bir kenara bırakıp aynı fikirde buluştular!