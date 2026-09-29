800 bin TL'lik güvercinlere servet gibi koruma! Kamera, çelik kapı ve kurt köpeği

800 bin TL'lik güvercinleriyle dikkat çeken Erzurum Büyükşehir Belediyesi personeli Muhammet Murat Yılmaz, çocukluk yıllarında başlayan tutkusunu 37 yıldır sürdürüyor. Yılmaz'ın kümesindeki bazı güvercinlerin değeri 200 bin TL'ye kadar çıkıyor.

ÇOCUKKEN İZLEYEREK BAŞLADI

44 yaşındaki Muhammet Murat Yılmaz, Şebap Güvercin Federasyonuna bağlı olarak özel Şebap ırkı güvercinler yetiştiriyor. Güvercin merakının henüz ilkokula başlamadığı yıllarda ortaya çıktığını anlatan Yılmaz, Dere Mahallesi'nde yaşarken çevresindeki güvercin yetiştiricilerini izlediğini ve zamanla kendisinin de kuş beslemeye başladığını söyledi. Yaklaşık 35-37 yıldır aynı tutkuyu sürdüren Yılmaz'ın bugün kümesinde 25 ile 30 arasında güvercin bulunuyor.

24 SAAT KAMERA, ÇELİK KAPI VE BELÇİKA KURDU

Kuşların yüksek değere ulaşması güvenlik önlemlerini de beraberinde getirdi. Yılmaz, güvercinlerini korumak için adeta küçük çaplı bir güvenlik sistemi kurdu. Kümes 24 saat kayıt yapabilen güvenlik kameralarıyla izlenirken girişte çelik kapı bulunuyor. Önlemler bununla da sınırlı değil. Kümesin bulunduğu alanı bir Belçika kurdu da koruyor. Yılmaz, aldığı tedbirleri, "Güvercinlerimiz için hususi olarak 24 saat kayıt yapabilen kameralar takıyoruz. Burada zaten hâlihazırda bir Belçika kurdumuz var. Kapımızı oldukça üst güvenlik, yani çelik kapı yaptırdık. Bu şekilde işte bu hobiyi yaşatmaya çalışıyoruz" sözleriyle anlattı.

AYAKLARINDA ÇELİK BİLEZİK VAR

Şebap Güvercin Federasyonuna bağlı olarak yetiştirilen kuşların ayaklarında ayrıca çelik bilezikler bulunuyor. Bu bilezikler güvercinlerin kime ait olduğunun belirlenmesini sağlıyor. Yılmaz, "Nereye giderse gitsin o kuşun bizim olduğunu kanıtlayan çelik bilezikler, kesilemiyor. Kesilirse hayvanın ayağı kırılıyor" ifadelerini kullandı.

BİR GÜVERCİNİN DEĞERİ 200 BİN TL

Kümesteki kuşların maddi değerleri ise birbirinden farklı. Yılmaz'ın verdiği bilgiye göre bazı güvercinler 15-20 bin TL civarında değer görürken en özel kuşlarda rakam 200 bin TL'ye kadar çıkıyor. 25-30 güvercinin bulunduğu kümesteki kuşların toplam değeri ise yaklaşık 700-800 bin TL seviyesinde.

"GÜVERCİNLERE PARA OLARAK BAKMIYORUZ"

Ortaya çıkan rakam yüksek olsa da Yılmaz için güvercinlerin anlamı maddi değerlerinden çok daha farklı. Yılmaz, "Yaklaşık olarak 25-30 civarında güvercinimiz var. Hepsi en iyi kalite değil tabii ki. Yani 200 bin lira olan kuşumuz da var, 15-20 bin lira olan kuşumuz da var. Ortalamada yaklaşık burada 700-800 bin lira civarında bir güvercin var. Güvercinlere de öyle para olarak bakmıyoruz. Seviyoruz; sevdiğimiz bir hayvan para ediyor, o başka bir şey" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı