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Eski CHP'li vekil Ensar Öğüt'ün kardeşi de fon soruşturmasında gözaltına alındı

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Eski CHP'li vekil Ensar Öğüt'ün kardeşi de fon soruşturmasında gözaltına alındı
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Dev fon soruşturmasında hesaplarında 3 milyar liradan fazla para hareketi saptanan ve gözaltına alınan "Balıkçı İsmet" lakaplı İsmet Öğüt’ün, eski CHP Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün kardeşi olduğu ortaya çıktı. Başsavcılık iki kardeş arasındaki olası ekonomik bağları incelerken, Ensar Öğüt ise kardeşiyle uzun süredir görüşmediğini açıkladı.

  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın fon soruşturmasında, İsmet Öğüt adına 1 Temmuz-16 Eylül 2026 tarihleri arasında 3 milyar 92 milyon 75 bin 513 TL tutarında fon çıkışı tespit edildi.
  • İsmet Öğüt'ün ağabeyi, 22, 23 ve 24. dönemlerde CHP Ardahan Milletvekili olarak görev yapan Ensar Öğüt'tür.
  • Soruşturma kapsamında İsmet Öğüt gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü fon soruşturmasında dikkat çeken para hareketlerinden biri de kamuoyunda “Balıkçı İsmet” olarak tanınan İsmet Öğüt’e ait hesaplarda ortaya çıktı. Mali incelemelerde 1 Temmuz-16 Eylül 2026 tarihleri arasında Öğüt adına 3 milyar 92 milyon 75 bin 513 TL tutarında fon çıkışı tespit edilirken, para hareketlerinin kaynağı ve aktarıldığı hesaplara ilişkin inceleme başlatıldı. Soruşturma kapsamında İsmet Öğüt gözaltına alındı.

ESKİ CHP MİLLETVEKİLİ ENSAR ÖĞÜT'ÜN KARDEŞİ

Burak Doğan'ın haberine göre Soruşturmada İsmet Öğüt’ün aile bağlantısı da mercek altına alındı. Öğüt’ün ağabeyinin 22, 23 ve 24. dönemlerde CHP Ardahan Milletvekili olarak görev yapan Ensar Öğüt olduğu ortaya çıktı.  Adli kaynaklara dayandırılan haberlerde, Ensar Öğüt ile İsmet Öğüt adına tespit edilen mal varlığı ve para hareketleri arasında herhangi bir ortaklık veya ekonomik menfaat ilişkisi bulunup bulunmadığının araştırıldığı belirtildi.

3 MİLYAR LİRALIK HAREKETİN KAYNAĞI ARAŞTIRILIYOR

Başsavcılığın incelemesinde yalnızca fonlardan çıkan toplam tutar değil, bu paraların hangi hesaplara aktarıldığı, kimlere ait olduğu, işlemlerin soruşturma konusu faaliyetlerle bağlantısı ve paranın kaynağı da araştırılıyor.

ENSAR ÖĞÜT: UZUN SÜREDİR GÖRÜŞMÜYORUZ 

Ensar Öğüt ise kardeşiyle arasındaki ilişkiye ilişkin yaptığı açıklamada, uzun süredir görüşmediklerini ve soruşturma kapsamında kendisiyle bağlantılı bir durum bulunmadığını savundu. Bu açıklama, Öğüt'ün kendi beyanına dayanmaktadır.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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