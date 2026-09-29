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Mersin Mezitli'deki mobilya mağazası yangını 2 saatte kontrol altına alındı

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Mersin Mezitli'deki mobilya mağazası yangını 2 saatte kontrol altına alındı
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Mersin Mezitli'deki 3 katlı mobilya mağazasındaki yangın, 6 TOMA, 6 itfaiye aracı, AFAD ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Mağazada büyük çaplı hasar oluştu; soğutma çalışmasının ardından yangının çıkış nedeni incelenecek.

KONTROL ALTINA ALINDI

Mersin'in merkez Mezitli ilçesine bağlı Kuyuluk Mahallesi Fındıkpınarı Caddesi'ndeki 3 katlı mobilya mağazasında çıkan yangın, Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 6 TOMA, 6 itfaiye aracı, AFAD ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı. Büyük çaplı hasarın meydana geldiği mağazada ekiplerin soğutma çalışması sürüyor. Soğutma çalışmasının tamamlanmasının ardından yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatılacak.

Soner AYDIN/MERSİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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