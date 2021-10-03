Fotoğrafı gündem olmuştu! Oyuncu'dan açıklama geldi...
Dizi setinde tanışıp birliktelik yaşamaya başladığı rol arkadaşı Serkay Tütüncü'den ayrılan, son dönemin yükselen yıldızları arasında yer alan İlayda Alişan, yıllar önce çekilen bir fotoğrafı ile adından söz ettirdi.
25 yaşındaki İlayda Alişan'ın sosyal medyada gündem olan yıllar öncesine ait bir fotoğrafı, 'estetik' iddialarını da beraberinde getirdi. İlayda Alişan fotoğrafıyla ilgili Twitter'dan açıklama yaptı. Öte yandan İlayda Alişan yaptığı açıklamada, "Eski hali diye paylaştıgınız fotograflarda 15 yaşlarındayım şimdiyse 25. Büyüyorum ve buna şahit oluyorsunuz meslegimden ötürü. Yüzümde dudak dolgusundan başka estetiğim yok. Olsa da sizi ilgilendirir mi? Sanmam.Kadınları kalıba sokmaktan vazgeçeceğiniz bir gün dilerim. Sevgiler." ifadelerini kullandı.