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12.11.2020 18:42 | Son Güncelleme: 12.11.2020 18:46
FLAŞ

Erdoğan: Son dönemde Azerbaycanlı kardeşlerimize verdiğimiz İHAlarımızın bazılarında kullandığımız kameraya Kanada ambargo uyguladı.

Erdoğan: Son dönemde Azerbaycanlı kardeşlerimize verdiğimiz İHAlarımızın bazılarında kullandığımız kameraya Kanada ambargo uyguladı. Biz ne yaptık? Aselsan'da yerlisini ürettik ve İha'larımıza taktık yolumuza devam ettik. Aynı kameraların daha da iyisini yapmak için projeyi başlattık.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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