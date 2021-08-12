Fındık fiyatları açıklandı mı? 2021 Fındık taban fiyatı nedir? 2021 Fındık fiyatları ne kadar, fındığın kilosu kaç?

Son Dakika: 2021 fındık fiyatları üreticilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. 2021 Fındık güncel fındık fiyatlarının açıklanması heyecanla bekleniyordu. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan basın mensupları tarafından sorulan 2021 fındık alım fiyatlarını açıkladı. Açıklamanın ardından 2021 fındık fiyatı araştırmaları başladı. Peki, fındık fiyatları açıklandı mı? Fındık fiyatları ne oldu? Güncel fındık fiyatları 2021 nedir? Fındığın kilosu kaç oldu? Giresun'da kalite fındık kilosu kaç oldu?

Son Dakika: 2021 fındık fiyatları üreticilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. 2021 Fındık güncel fındık fiyatlarının açıklanması heyecanla bekleniyordu. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan basın mensupları tarafından sorulan 2021 fındık alım fiyatlarını açıkladı. Açıklamanın ardından 2021 fındık fiyatı araştırmaları başladı. Peki, fındık fiyatları açıklandı mı? Fındık fiyatları ne oldu? Güncel fındık fiyatları 2021 nedir? Fındığın kilosu kaç oldu? Giresun'da kalite fındık kilosu kaç oldu? İşte detaylar haberimizde...

FINDIK FİYATLARI AÇIKLANDI MI?

Başkan Erdoğan katıldığı canlı yayında basın mensupları tarafından yöneltilen 2021 fındık fiyatı ile ilgili soruyu şöyle yanıtladı.

"Fındık alım fiyatımız yüzde 50 sağlam iç esasına göre, Giresun kalite fındık için kilogram başına 27 lira, Levant kalite fındık için ise kilogram başına 26,5 liradır."

"Yüksek randımanlı fındığa en az 1 lira fazla ödeme yapılacaktır. Çiftçilerimize alan bazlı mazot ve gübre desteğini de kilogramda 2 lira olarak veriyoruz."

"Bugüne kadar buğdaydan bakliyata ve çaya kadar pek çok ürünün alım fiyatlarını açıklamıştık. Kuraklık, sel, yangın gibi felaketlerde zarar gören çiftçilerimizin ve hayvancılarımızın zararlarını da telafi ediyoruz. Özellikle Karadeniz Bölgesi'nde çayla birlikte temel geçim kaynağı fındık. Fındık alım fiyatımız yüzde 50 sağlam iç esasına göre Giresun kalite fındık için kg başına 27 lira. Levant kalite fındık içinse kg başına 26 buçuk liradır.

Yüksek randımanlı fındığına en az 1 lira fazla ödeme yapılacaktır. Çiftçilerimize verdiğimiz alan bazlı mazot ve gübre desteğini de kg'de 2 lira olarak veriyoruz. Tüm bunları fiyatlara ilave ettiğimizde fındık fiyatları kg'de 29 buçuk ile 30 lira arasında gerçekleşiyor. "

2020 İL İL FINDIK FİYATLARI LİSTESİ

AKÇAKOCA FINDIK FİYATLARI: 22,82 TL - 25,20 TL

ÇARŞAMBA FINDIK FİYATLARI: 23,50 TL - 24,75 TL

DÜZCE FINDIK FİYATLARI: 22,82 TL - 25,20 TL

FATSA FINDIK FİYATLARI: 23,80 TL - 25,00 TL

GİRESUN FINDIK FİYATLARI: 23,05 TL - 25,55 TL

KOCAELİ FINDIK FİYATLARI: 22,75 TL - 24,50 TL

ORDU FINDIK FİYATLARI: 24,00 TL - 24,00 TL

SAKARYA FINDIK FİYATLARI: 23,50 TL - 24,50 TL

SAMSUN FINDIK FİYATLARI: 25,15 TL - 26,00 TL

TRABZON FINDIK FİYATLARI: 22,25 TL - 23,50 TL

TERME FINDIK FİYATLARI: 23,50 TL - 24,30 TL

ÜNYE FINDIK FİYATLARI: 23,50 TL - 24,30 TL

ZONGULDAK FINDIK FİYATLARI: 22,75 TL - 24,00TL