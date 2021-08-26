Eternals karakterleri kimlerdir? The Eternals üyeleri isimleri nedir? Eternals karakterlerinin güçleri ve özellikleri nelerdir?

Yeni başlayacak olan Eternals filmi karakterleri merak konusu oldu. Birbirinden güçlü karakterlerin yer aldığı Marvel dünyasında Eternals heroları ve güçleri merak edildi. Peki, hangi Eternals karakteri hang güce sahiptir? Eternals karakterleri isimleri nelerdir? Eternals filminde hangi karakterler olacak? Eternals dünyası hakkında tüm bilgiler sizlerle...

The Eternals, 5 Kasım 2021'de gösterime girmesi planlanan uzun metrajlı film Eternals ile Marvel Sinematik Evreninde ilk kez sahneye çıkacak. Bunun akabinde Marvel takipçileri, Eternals karakterleri kimlerdir? The Eternals üyeleriisimleri nedir? Eternals karakterlerinin güçleri ve özellikleri nelerdir? merak etti. İşte detaylar...

ETERNALS NEDİR?

Eternals (Türkçe; Ebediler), Marvel Comics tarafından yayınlanan Amerikan çizgi romanlarında görünen kurgusal insansı bir ırktır. Dünyada bir yaşam yaratan evimsel sürecin bir yan soyu olarak tanımlanırlar. Bu sürecin ilk kışkırtıcıları olan uzaylı Celestials, Eternals'ın dünyanın savunucuları olmalarını amaçladı ve bu da yıkıcı meslektaşları olan Deviants'a karşı yapılacak olan savaşa yol açtı. Eternals, Jack Kirby tarafından yaratıldı ve ilk kez The Eternals # 1'de (Temmuz 1976) ortaya çıktı.

THE ETERNALS FİLMİ NE ZAMAN?

Eternals, (Türkçe: Ebediler) 5 Kasım 2021 tarihinde vizyona girecek ABD yapımı, Marvel Comics'in yayınladığı Eternals isimli çizgi romandan uyarlanan ve Marvel Studios tarafından yapımı üstlenilen yirmi beşinci Marvel Sinematik Evreni süper kahraman filmi. Yönetmenliğini Chloé Zhao'un yaptığı, başrollerini Angelina Jolie, Richard Madden, Kumail Nanjiani, Lauren Ridloff, Brian Tyree Henry, Salma Hayek, Don Lee ve Lia McHugh'un paylaştığı filmin konusu ise tıpkı çizgi romanında olduğu gibi fantastik güçlere ve çok uzun yaşamlara sahip olan eski bir insan ırkını konu alacaktır.

Nisan 2018'de Marvel Studios başkanı Kevin Feige Eternals'a dayanan bir filmin geliştirilmeye başladığını duyurdu. Zhao, Eylül ayı sonunda filmi yönetmek için hazırlandı ve ona kendi stilini kullanma özgürlüğü verildi. Zhao daha sonra senaryoyu yeniden yazdı. Burleigh de senaryoya katkıda bulundu. Ana çekimler Temmuz 2019'dan Şubat 2020'ye kadar Pinewood Studios ile Londra, Oxford, ve Kanarya Adaları'nda gerçekleşti.

Filmin Amerika Birleşik Devletleri'nde 5 Kasım 2021'de vizyona girmesi planlanıyor.

ETERNALS KARAKTERLERİ GÜÇLERİ VE ÖZELLİKLERİ

Ebediler bedenlerini kaplayan kozmik enerji ve kırılmaz zihinleri sayesinde ölümsüzdürler. Binlerce yıl yaşarlar, fiziksel olarak yorulmazlar, hastalık ve zehire karşı bağışıktırlar ve aşırı soğuk ve aşırı sıcaktan etkilenmezler. Çoğu geleneksel silahlarla yaralanamaz ve bir şekilde yaralansalar bile, bir Ebedi bedeni üzerindeki zihinsel hakimiyetini koruyabildiği sürece herhangi bir hasarı hızla düzeltebilir; bu zihinsel hakimiyet kırılabilir. 2006'daki seride Ebedilerin oksijeni doğrudan sudan alabildikleri ve bu nedenle boğulamayacakları da belirtilmişti. Aynı seride, Ikaris erimiş metale daldı ve büyük bir acı yaşadı; ancak bilinçsiz olduğunda bile Ikaris'i koruyan bir kuvvet alanı sayesinde fiziksel bir yaralanma yaşamadı. Tüm Ebedilerin bu koruma derecesini paylaşıp paylaşmadığı belli değildir.

Bir zamanlar Ebediler ancak vücut molekülleri geniş bir alana dağıtılırsa kalıcı olarak yok edilebilirdi. Dayanıklılıklarının sınırı bu idi. Ancak 2006'daki seride bu dayanıklılığın çok daha fazla olduğu ortaya çıktı. Moleküllerini dağıtılmanın bile bir Ebedi'yi yok etmek için yeterli olmadığı gösterildi.

Tüm Ebediler potansiyel olarak şunları yapabilir:

- İnsanüstü güç. Yıllarca enerjilerinin bir kısmını bu amaca odaklamaları sonucunda güçlerinin sınırları artırılabilir.

- Gözlerinden ve ellerinden sarsıcı patlamalar, ısı ve kör edici enerji parlamaları yansıtmak.

- Uçma (ve diğerlerini uçurma)

- Zihinleri okumak/ kontrol etmek

- İllüzyonlar üretmek

- Geniş mesafelere Işınlanma. Çoğu Ebedi bu yeteneği rahatsız edici bulur ve kullanmamayı tercih eder. Işınlanma aynı zamanda kozmik enerji depolarını büyük ölçüde tüketir.

- Nesnelerin hem şekillerini hem de kompozisyonlarını değiştirmek. (Bu yeteneğin kapsamı bir Ebedi'den diğerine değişebilir.)

- Kuvvet alanı oluşturmak, zarar görmelerini engeller.

- Buna ek olarak, en az üç tane olmak üzere Ebediler grup halinde çok güçlü bir psiyonik varlık olan Uni-Mind'a dönüşebilirler. Bu varlık dönüşen Ebedilerin tüm güçlerini ve yeteneklerinin toplamını kazanır.

Bazı Ebediler, etkinliğini artırmak için belirli bir güce odaklanmayı seçerler. Örneğin Sersi, dönüşüm gücünü diğer Ebedilerden daha fazla geliştirdi. Ek olarak, bazı Ebediler diğer yetenekler yerine kozmik enerjilerini geliştirmeye odaklanırlar. Örneğin İkaris, kozmik enerjiyi duyularını büyük ölçüde geliştirmek için kanalize ederken, Interloper başkalarında korku yaratmak için kullanır veMakkari kozmik enerjilerini süper hız için kullanır.

ETERNALS KARAKTERLERİ VE ÜYELERİ İSİMLERİ NELERDİR?

Ebediler, beş farklı nesil grubuna bölünmüştür:

Birinci Nesil Ebediler (Titanos'un düşüşünden önce doğanlar):

Arlok,

Astron,

Daina,

Kronos/Chronos/Chronus,

Master Elo,

Oceanus,

Shastra,

Thyrio,

Uranos.

İkinci Nesil Ebediler (Chronus'un deneyi sırasında hayatta olanlar):

Mentor (A'lars),

Amaa,

Cybele,

Forgotten One/Gilgamesh,

Helios,

Perse,

Rakar,

Tulayn,

Valkin,

Virako,

Zuras.

Üçüncü Nesil Ebediler (Chronos'un deneyinden sonra ancak Second Host'tan önce doğanlar):

Aginar,

Ajak,

Arex,

Atlo,

Domo,

Ikaris,

Interloper,

Mara,

Phastos,

Sigmar,

Thanos,

Thena,

Veron,

Zarin.

Dördüncü Nesil Ebediler (20.000 yıl önce Second Host'un gelişinden sonra doğanlar): Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Argos,

Ceyote,

Chi Demon,

Delphan kardeşler,

Druig,

Khoryphos,

Makkari,

Psykos,

Sersi,

Kingo Sunen,

El Vampiro.

Beşinci Nesil Ebediler (3.000 yıl önce Third Host'un gelişinden sonra doğanlar):

Aurelle,

Sprite,

Titanis.

ETERNALS FİLMİNDE YER ALAN KARAKTERLER HANGİLERİ?

Gemma Chan - Sersi: Maddeyi manipüle edebilen bir Eternal. Yüzyıllardır Ikaris'e aşıktır. Dünyada bir müze küratörü olarak çalışır. Feige, Sersi'yi filmin başrolü olarak tanımladı.

Richard Madden - Ikaris: Ebedilerin taktik lideri. Uçabilir, gözlerinden kozmik enerji ışınları yansıtabilir ve insanüstü bir güce sahiptir.

Kumail Nanjiani - Kingo: Ellerinden kozmik enerji fırlatabilen bir Eternal. Şöhrete düşkündür ve Dünya'ya uyum sağlamak için bir Bollywood film yıldızı olur.

Lia McHugh - Sprite: Gerçeğe çok yakın illüzyonlar oluşturabilir. 12 yaşında bir çocuk gibi görünüyor ama göründüğünden daha güçlü ve zekidir.

Brian Tyree Henry - Phastos: İnsanlığın teknolojik ilerlemesine gizlice yardımcı olan Eternal. Kozmik güçle çalışan bir mucittir. Bir MCU filminde eşcinsel olarak gösterilen ilk süper kahramandır. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Lauren Ridloff - Makkari: Kozmik olarak güçlendirilmiş, süper hızlı Eternal. Bir MCU filmindeki ilk sağır süper kahramandır ve bu nedenle yarattığı sonik patlamalardan etkilenmez.

Barry Keoghan - Druig: Başkalarının zihinlerini kontrol etmek için kozmik enerjiyi kullanabilen Eternal. Diğer Ebedilerden uzak durur çünkü onların insanlıkla olan etkileşimlerini doğru bulmaz.

Ma Dong-seok - Gilgamesh: En güçlü Eternal.

Gil Birmingham

Harish Patel

Kit Harington - Dane Whitman: Mistik bir kılıç kullanan insan savaşçı.

Salma Hayek - Ajak: Ebedilerin bilge ve ruhani lideridir. Yeteneklerini insan uygarlığının ilerlemesine yardımcı olmak için kullanır. Ajak, Celestials ile iletişim kurabilir.

Angelina Jolie - Thena: Kozmik enerji kullanarak silah oluşturabilen, yüzyıllar boyunca Gilgamesh ile yakın bir bağ geliştiren savaşçı Eternal.