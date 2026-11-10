Şengül Teyze'den 'Oğlum' dediği Ankara Abisi için şoke eden sözler

Ankara'da gerçekleştirdiği yardım faaliyetleriyle tanınan ve kamuoyunda "Ankara Abisi" olarak bilinen Yasin Oyanık'ın tutuklanmasının ardından, daha önce videolarında yer alan Şengül Teyze'nin yaptığı açıklamalar dikkat çekti. 2023 yılında evi yenilenen, ihtiyaçları karşılanan ve Oyanık ile yakın görüntüler veren yaşlı kadının sözleri "Yok artık" dedirtti.

"GETİRDİKLERİNİ KENDİLERİ YİYORDU"

Paylaşılan görüntülerde Şengül Teyze, Oyanık’ın ziyaretler esnasında getirdiği yiyecekler ve yardım süreçlerine ilişkin soruları yanıtladı. Yaşlı kadın, ziyaret sırasında getirilen pideden bahsederek kendisi için yalnızca küçük bir pay ayrıldığını belirterek "Getirdiklerini kendileri yiyordu. Bana şöyle bir parça koyuyordu. Tipinde vardı onun" ifadelerini kullandı.

NEREDEN NEREYE

Yayınlanan içeriklerde, Şengül Teyze’nin son açıklamalarının yanı sıra Oyanık’ın geçmiş dönemde çektiği görüntülere de yer verildi. Eski kayıtlarda ikilinin sarıldığı, birlikte güldüğü ve Oyanık’ın sokakta bir örtü üzerinde yaşlı kadınla yemek yedirği anlar görülüyor. Oyanık'ın tutuklanmasının ardından gelen yeni açıklamalar, daha önce kaydedilen bu görüntüler ile zıtlık oluşturması bakımından kullanıcılar arasında yoğun tartışmalara yol açtı.

Kaynak: Haberler.com