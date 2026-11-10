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Şengül Teyze'den "Oğlum" dediği Ankara Abisi için şoke eden sözler

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Şengül Teyze'den 'Oğlum' dediği Ankara Abisi için şoke eden sözler Haber Videosunu İzle
Şengül Teyze'den 'Oğlum' dediği Ankara Abisi için şoke eden sözler
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"Şengül Teyze" isimli yaşlı kadın, bir dönem "Oğlum" diye seslendiği "Ankara Abisi" olarak bilinen Yasin Oyanık için söyledikleriyle pes dedirtti.

  • Kamuoyunda "Ankara Abisi" olarak bilinen Yasin Oyanık'ın tutuklanmasının ardından, 2023 yılında evi yenilenen ve ihtiyaçları karşılanan Şengül Teyze, Oyanık'ın ziyaretlerde getirdiği yiyeceklerin büyük kısmını kendisinin yediğini, kendisine yalnızca küçük bir parça ayrıldığını söyledi.
  • Şengül Teyze'nin yeni açıklamaları, Oyanık'ın eski görüntülerinde ikilinin sarıldığı, birlikte güldüğü ve sokakta örtü üzerinde yemek yediği anlarla zıtlık oluşturdu.
  • Yasin Oyanık'ın tutuklanması ve ardından gelen açıklamalar kullanıcılar arasında yoğun tartışmalara yol açtı.

Ankara'da gerçekleştirdiği yardım faaliyetleriyle tanınan ve kamuoyunda "Ankara Abisi" olarak bilinen Yasin Oyanık'ın tutuklanmasının ardından, daha önce videolarında yer alan Şengül Teyze'nin yaptığı açıklamalar dikkat çekti. 2023 yılında evi yenilenen, ihtiyaçları karşılanan ve Oyanık ile yakın görüntüler veren yaşlı kadının sözleri "Yok artık" dedirtti. 

"GETİRDİKLERİNİ KENDİLERİ YİYORDU"

Paylaşılan görüntülerde Şengül Teyze, Oyanık’ın ziyaretler esnasında getirdiği yiyecekler ve yardım süreçlerine ilişkin soruları yanıtladı. Yaşlı kadın, ziyaret sırasında getirilen pideden bahsederek kendisi için yalnızca küçük bir pay ayrıldığını belirterek "Getirdiklerini kendileri yiyordu. Bana şöyle bir parça koyuyordu. Tipinde vardı onun" ifadelerini kullandı.

NEREDEN NEREYE 

Yayınlanan içeriklerde, Şengül Teyze’nin son açıklamalarının yanı sıra Oyanık’ın geçmiş dönemde çektiği görüntülere de yer verildi. Eski kayıtlarda ikilinin sarıldığı, birlikte güldüğü ve Oyanık’ın sokakta bir örtü üzerinde yaşlı kadınla yemek yedirği anlar görülüyor. Oyanık'ın tutuklanmasının ardından gelen yeni açıklamalar, daha önce kaydedilen bu görüntüler ile zıtlık oluşturması bakımından kullanıcılar arasında yoğun tartışmalara yol açtı.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıEkSeS YAV:

"insanoğlu nankördür" en net görüntüsü.

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Haber YorumlarıFerdi Umutlu:

Düştün mü, ayağın tökezledi mi herkes seni satar.

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Haber YorumlarıHaber yorum:

Allah ın birilerine mal mülk vermemesinin acı bir örneği bu kadın. İşini görene kadar oğlum, işin bitince gıybetini yap. Evini yaptı, tüm eşyan yenilendi, umreye kadar gittin, her hafta seni ziyaret etti... Sen tam bir nankörsün

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Haber YorumlarıAyhan KURT:

Bu tip abi abla teyze vs uzak durun bunlar ustirmar konusunda oldukça yüzsüz utanmaz insanlar

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