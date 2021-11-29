"Eskortluk yapmak zorunda kalacağım" çıkışıyla gündem olan Aygün Aydın'dan cesur pozlar

Hakan Sabancı ile yaşadığı ilişki ile gündeme gelen Aygün Aydın hakkında 'Türk milletine yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı' gerekçesiyle yürütülen soruşturma tamamlandı. 2 yıla kadar hapsi istenen Aydın, sosyal medya hesabından açıklama yaparak maddi olarak zorlandığı belirterek isyan etti.

"ESKORTLUK YAPMAK ZORUNDA KALACAĞIM"

Aygün Aydın, hakkında verilen hapis kararı için "Süreç için avukata ihtiyacım var, avukatların parasını ödemek için ne yazık ki eskortluk yapmak zorunda kalacağım bu gidişle. Psikolojik ve hukuken iyi değilim, yardıma ve desteğe ihtiyacım var" demişti.

YEMEK MASASININ ÜZERİNDE POZ VERDİ

Bu açıklamasıyla gündeme bomba gibi düşen Aygün Aydın, bu sefer de Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla adından söz ettirdi. Aydın, 915 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yemek masanın üzerine uzanarak verdiği pozları paylaştı. Aydın'ın "Evladım in masanın üstünden. Hayır! Çünkü saçma sapan kurallarınız artık canımı sıkmaya başladı" notuyla yaptığı paylaşımı görenler "Amaç ne?" ve "Ne yapmaya çalışıyorsun?" yorumları yağdı.

İşte Aygün Aydın'ın dikkat çeken pozları...

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