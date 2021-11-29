"Eskortluk yapmak zorunda kalacağım" çıkışıyla gündem olan Aygün Aydın'dan cesur pozlar - Haberler Magazin
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"Eskortluk yapmak zorunda kalacağım" çıkışıyla gündem olan Aygün Aydın'dan cesur pozlar

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Geçtiğimiz günlerde Türk milletini alenen aşağılama suçundan yargılandığı davada 2 yıl hapsi istendiği için "Avukatların parasını ödemek için eskortluk yapmak zorunda kalacağım" diyen Aygün Aydın, bu sefer de pozlarıyla gündem oldu.

Hakan Sabancı ile yaşadığı ilişki ile gündeme gelen Aygün Aydın hakkında 'Türk milletine yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı' gerekçesiyle yürütülen soruşturma tamamlandı. 2 yıla kadar hapsi istenen Aydın, sosyal medya hesabından açıklama yaparak maddi olarak zorlandığı belirterek isyan etti.

Aygün Aydın, hakkında verilen hapis kararı için "Süreç için avukata ihtiyacım var, avukatların parasını ödemek için ne yazık ki eskortluk yapmak zorunda kalacağım bu gidişle. Psikolojik ve hukuken iyi değilim, yardıma ve desteğe ihtiyacım var" demişti.

'Eskortluk yapmak zorunda kalacağım' çıkışıyla gündem olan Aygün Aydın, masanın üzerine uzanıp poz verdi

Bu açıklamasıyla gündeme bomba gibi düşen Aygün Aydın, bu sefer de Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla adından söz ettirdi. Aydın, 915 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yemek masanın üzerine uzanarak verdiği pozları paylaştı. Aydın'ın "Evladım in masanın üstünden. Hayır! Çünkü saçma sapan kurallarınız artık canımı sıkmaya başladı" notuyla yaptığı paylaşımı görenler "Amaç ne?" ve "Ne yapmaya çalışıyorsun?" yorumları yağdı.

'Eskortluk yapmak zorunda kalacağım' çıkışıyla gündem olan Aygün Aydın, masanın üzerine uzanıp poz verdi

'Eskortluk yapmak zorunda kalacağım' çıkışıyla gündem olan Aygün Aydın, masanın üzerine uzanıp poz verdi

'Eskortluk yapmak zorunda kalacağım' çıkışıyla gündem olan Aygün Aydın, masanın üzerine uzanıp poz verdi

'Eskortluk yapmak zorunda kalacağım' çıkışıyla gündem olan Aygün Aydın, masanın üzerine uzanıp poz verdi

'Eskortluk yapmak zorunda kalacağım' çıkışıyla gündem olan Aygün Aydın, masanın üzerine uzanıp poz verdi

'Eskortluk yapmak zorunda kalacağım' çıkışıyla gündem olan Aygün Aydın, masanın üzerine uzanıp poz verdi

'Eskortluk yapmak zorunda kalacağım' çıkışıyla gündem olan Aygün Aydın, masanın üzerine uzanıp poz verdi

'Eskortluk yapmak zorunda kalacağım' çıkışıyla gündem olan Aygün Aydın, masanın üzerine uzanıp poz verdi

'Eskortluk yapmak zorunda kalacağım' çıkışıyla gündem olan Aygün Aydın, masanın üzerine uzanıp poz verdi

'Eskortluk yapmak zorunda kalacağım' çıkışıyla gündem olan Aygün Aydın, masanın üzerine uzanıp poz verdi

Ecem Altan
Ecem Altan
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Yorumlar (1)
SÜMBÜLZADE VEHBİ EFENDİ:MÜŞTERİLERİNE POZİSYON REKLAMI YAPMIŞ ZATEN YAPTIĞI BİR ŞEY OLMASA BU KADAR RAHAT OLAMAZ DEĞİL Mİ? OKUYUP EMEK EDİP ÇALIŞAN KADINLARINDA AKILLARINI BAŞLARINDAN ALIYOR BU TÜR İNSANLAR ÜZÜLÜYORUM GERÇEKTEN BU TARZ HAYATLARIN MUTLULUK GİBİ BİR KAVRAMI OLAMAZ KİMSE BENİ BUNA İNANDIRAMAZ. Cevap Yaz 2 8 Yayından Kaldır
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