ESKİŞEHİR Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Metintaş, normalleşme sürecini anlattı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ESKİŞEHİR Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Metintaş, normalleşme sürecini anlattı

ESKİŞEHİR Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Metintaş, normalleşme sürecini anlattı
09.05.2020 19:03 | Son Güncelleme: 09.05.2020 19:08

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Metintaş, normalleşme sürecini anlattıESKİŞEHİR Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim üyesi ve Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr.

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Metintaş, normalleşme sürecini anlattı

ESKİŞEHİR Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim üyesi ve Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Selma Metintaş, koronavirüsle mücadelede aşı bulunana kadar bütün serbestliklerin bir anda gelmeyeceğini belirtti. Prof. Dr. Metintaş, "Bu yeni normal dönemde el sıkışma ve sarılma alışkanlığımızdan belki vazgeçeceğiz. Biz çok seviyoruz, birbirimize sarılmayı. Ama bunu da biraz daha unutacağız. Yeni normallerimiz maskeli bir hayat olacak" dedi.

Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerinden Prof. Dr. Selma Metintaş, Eskişehir Türk Ocağı Başkanı Prof. Dr. Nedim Ünal'ın internet sohbetine katıldı. İnternetten canlı olarak yayınlanan ve yaklaşık 2 saat süren programda koronavirüsle mücadele ile normalleşme sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yayını izleyenlerin sorularını da yanıtlayan Prof. Dr. Selma Metintaş, koronavirüse karşı aşı bulunana kadar bütün serbestliklerin bir anda gelmeyeceğini söyledi. Metintaş, 'Normalleşme için bir kere epidemiyoloji göstergelerimizin çok uygun olması gerekiyor. Son 14 gün içerisinde yaptığımız test sayısı artacak, çünkü testle tanı koyabiliyoruz. Test sayısı artmasına rağmen, vaka sayımız artıyorsa eğer, yeni vaka sayımız, iyileşen vaka sayımızın altına düşmüşse daha küçülmüşse bu durumda ancak normalleşmeyi konuşabiliriz. Ama normalleşme de birdenbire olmamalı. Aşama, aşama gidilmeli. Çünkü neyin nasıl gideceğini, toplumda ne kadar kişinin hastalığı geçirdiğini bilmiyoruz şu anda. Bir aşamalı geçişin olması lazım. Bir karar verdiğimiz andan itibaren aşamalı bir şekilde gitmeliyiz. AVM'yi açarken içindeki sinema salonunu, lokantaları, kafeleri de aynı anda açamayız. İhtiyacımız olan kadar açmaya karar verip ardından 'evet gördük vaka sayısı azalmaya devam ediyor, hastalık daha da sönüyor. O zaman bunu da yapabiliriz' dememiz gerekiyor. Yoksa bütün serbestlikler bir anda gelmeyecek. Ne zamana kadar sürecek bu? Aşı bulunana kadar" dedi.

YENİ NORMALİMİZDE NE VAR?

Kullanıcıların yeni normalleşmeye ilişkin sorularını da yanıtlayan Prof. Dr. Selma Metintaş, maskeli bir hayatın devam edeceğine dikkat çekerek şunları söyledi:

'Sosyal mesafemiz en az 1 metre olmalı. Bunu iyi anlamamız lazım. Çünkü damlacıkla bulaşıyor. İnsanın ağzından çıkan damlacıklar ancak 1 metre kadar uzağa gidebiliyor. O nedenle en az 1 metre uzakta duralım. Bu sosyal mesafe kavramını çok iyi kavrayalım. Ağzımızdaki maske evet bazı şeylerden koruyacak. Belki maskeli yaşamaya da alışacağız. Bir markete girerken maskeyle gireceğiz. Kapalı yerlere maskeyle gireceğiz. Bir hastalığımız için hastaneye girerken, hem de tıbbi bir maske ile gireceğiz. Çünkü hastanelerde ne olduğunu bilmiyoruz. En riskli yerlerden biri. Onun dışında bu yeni normal dönemde el sıkışma ve sarılma alışkanlığımızdan belki vazgeçeceğiz. Biz çok seviyoruz, birbirimize sarılmayı. Ama bunu da biraz daha unutacağız."

AVM'LERİN AÇILMASI

Normalleşme sürecinde alışveriş merkezilerinin açılacak olmasını değerlendiren Prof. Dr. Selma Metintaş, AVM'lerin açılması halinde de insanların sağduyulu davranarak uygun şekilde gideceğini ifade etti. Maske kullanılmasının mutlaka hayatın bir parçası olacağını belirten Prof. Dr. Metintaş, 'Yeni normallerimiz maskeli bir hayat olacak. Alışveriş alışkanlığımızdan vazgeçeceğiz. Mesela AVM'lere vakit geçirmek için gitmeyeceğiz. AVM'lerde alışveriş yapıp dönme şeklinde, kapalı ortamlarda olabildiğince az bulunmaya gayret edeceğiz. Belki bundan sonra internet alışverişi gündemimize girecek. Biz dışarı çıkmayalım, ama internet aracılığıyla evimize gelsin diye yeni bir hayat tarzı benimseye çalışacağız. Maske mutlaka hayatımıza girecek. El yıkamayı bir alışkanlık haline getireceğiz. Ellerimizi yüzümüzden çekeceğiz. Ağzımıza, burnumuza, gözlerimize ellerimizi değdirmemeye çalışacağız. Bu alışkanlıklarımızı kaybedeceğiz. Sonra belki ateş ve öksürük şikayetlerimizi kontrol edeceğiz, her zamankinden daha hassas olacağız. Özellikle ateşimizi takip edeceğiz. Ateş yükseldiğinde, buna öksürük eklendiğinde bir sağlık kuruluşuna haber vereceğiz. Halkın sağduyusu var. AVM'ler açılmış olsa bile gitmeyi uygun şekilde başaracak insanlar diye düşünüyorum" diye konuştu.

OKULLARIN AÇILMASI

Koronavirüs salgını nedeniyle öğrencilerin uzaktan eğitim gördüğünü hatırlatan Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Selma Metintaş, İsveç ve Norveç'ten örnekler vererek, şunları söyledi:

"Sayılar, trendler ne gösterecek, şimdiden bir tahminde bulunmak zor. Bir gevşeme olacak. Bu vaka ve ölümlere ne kadar yansıyacak. Onu bir görmemiz lazım. Testleri hiç azaltmadan, test yapmaya devam ederek biz vaka sayısını gerçekten azaltabiliyor muyuz? Onu görmemiz lazım. Çünkü okulların açılmasıyla ilgili kararlarda mesela İsveç ve Norveç örneklerine baktığımızda farklı yollar izliyorlar. İsveç çok sıkı kurallar uygulamadı ve okulların kendi inisiyatifine bıraktı. Okullar kapanma ya da uzaktan eğitime kendileri karar verdi. Ama İsveç'teki ölüm hızı Norveç'tekinin 10 katı kadar oldu. Norveç çok sıkı kurallar uyguladı. Norveç ilk normalleşme sürecine okullardan başladı. Okullardaki tüm sınıfların öğrencilerini almadı. Sadece son sınıf öğrencilerini aldı. Yani orta ve liselerin son sınıflarını aldı. Amaç kalabalık olmasın, çocuklar da eğitimlerine devam etsinler diye değişik bir model izledi. Her ülke kendine göre kurallar uyguluyor. Biz de biliyorsunuz liselere giriş sınavı ve yüksek öğretime giriş sınavı ertelenmedi. Zaman gösterecek, hemen bugünden bir ay sonrası için bir şey söyleyemiyoruz.ö

BEZ MASKE KULLANILMALI MI?

Prof. Dr. Metintaş, bez maskenin markette ve sokakta rahatlıkla kullanılabileceğini, ancak hastane gibi sağlık kuruluşlarına gidildiğinde tıbbi maske kullanılması gerektiğini söyledi. Metintaş, 'Bez maskelerin, tıbbi maskelere nazaran üçte bir oranında daha az virüsü tuttuğunu biliyoruz. Bez maske kullanılmasın mı' Hayır kullanılsın. Tıbbi maske bulunmadığında bez maskeyle markete giderken, sokağa çıkarken çok rahat bir şekilde kullanabilir. Çok da güzel olur. Tıbbi maske nerede olması, hastaneye giderken olmalı, hasta ise ateşi, öksürüğü, solunum sıkıntısı varsa, bez maske yeterli değil. Orada tıbbi maske kullanılması gerekiyor" diye konuştu.

Koronavirüs sürecinin toplum eğitiminin ne kadar önemli olduğunu yeniden gündeme getirdiğini kaydeden Prof. Dr. Selma Metintaş, kurallara uymayanları gördüklerinde üzüldüklerini söyledi. Özellikle sosyal mesafe kuralının sosyo-ekonomik düzeyin düşük olduğu insanlarda tam olarak uygulanmadığını anlatan Metintaş şunları söyledi:

'Bu salgın bize aslında toplum eğitiminin ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Kuralları söylüyorsunuz, söylediğiniz şey karşınızdakinin anladığı kadar anlaşılıyor. Sosyal mesafeyi özellikle toplumun düşük sosyo-ekonomik düzeyindeki insanlarda tam anlaşıldığını görmüyorum. Sosyal mesafe kavramını tam olarak kavrayamadılar. Oysa kurallara uyan bir toplum, sosyal mesafe vurgusunun bu kadar yapıldığı bir dönemde uyması gerekirdi. Kurallara bir uyan bir toplumun önemini de gördük aslında, ne kadar önemli olduğunu gördük. Çünkü yaptığımız şey sadece kişilere mesaj vermek. Salgını kontrol altına alabilmek için yardımcı olmak. Hastalanmayı ve ölümü azaltabilmek için sağlık hizmetlerine başvuran kişi sayısını azaltabilmek için kurallara uyman gerekiyor. Burada kurallara uymayan bir toplum görünce üzülüyorsunuzö

TÜRKİYE KENDİ AŞISINI ÜRETMELİ

Türkiye'nin kendi aşısını üretmesi gerektiğini ifade eden Metintaş, aşıyı bulacak ülkenin kaç adet üretip, önce hangi ülkelere vereceğinin bilinmediğini belirterek, 'Aşı bulan ülke acaba bunu diğer ülkelere verecek mi' Bu çok önemli bir soru. Diyelim ki Covid için bir aşı bulundu. Sağlığa zarar vermeyen bir aşı bulundu. Kaç tane üretecek ve önce kime verecek. Size verebilecek mi? Aşı çok stratejik ve tıpkı buğday üretimi gibi bir şeydir. Türkiye farklı bir ülke, kendi dinamikleri olan farklı bir ülke. Keşke aşı üretebilseydik" ifadelerini kullandı.

ESKİŞEHİR Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Metintaş, normalleşme sürecini anlattı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Grup Yorum üyesi Gökçek'in cenazesi memleketine getirildi, mahalleli sokağa döküldü Haber
Grup Yorum üyesi Gökçek'in cenazesi memleketine getirildi, mahalleli sokağa döküldü
Buket Aydın, Kanal D'den istifa etti Haber
Buket Aydın, Kanal D'den istifa etti
Son Dakika: Türkiye'de korona sayıları hızla azalıyor! Son 24 saatte 50 vefat, 1546 yeni vaka var Haber
Son Dakika: Türkiye'de korona sayıları hızla azalıyor! Son 24 saatte 50 vefat, 1546 yeni vaka var
MHP'li Yalçın'ın paylaştığı Bahçeli'nin 'Tek başına iktidar' mesajları 2011 yılına aitmiş Haber
MHP'li Yalçın'ın paylaştığı Bahçeli'nin "Tek başına iktidar" mesajları 2011 yılına aitmiş
Anne ile kızının yaşadığı evdeki gizemli yangınların sırrı çözüldü Haber
Anne ile kızının yaşadığı evdeki gizemli yangınların sırrı çözüldü
Kars'ta Mayıs ayında kar sürprizi Haber
Kars'ta Mayıs ayında kar sürprizi
Bakan Soylu, 65 yaş üstü için sokağa çıkma yasağı olmayan 57 ildeki vatandaşlara çağrı yaptı
Bakan Soylu, 65 yaş üstü için sokağa çıkma yasağı olmayan 57 ildeki vatandaşlara çağrı yaptı
Kimliğine göre dünyanın en yaşlı kadınını gören şaşırıp kalıyor
Kimliğine göre dünyanın en yaşlı kadınını gören şaşırıp kalıyor
Bahçeli, korona salgınıyla ilgili eleştirilere sert çıktı: Bu gemi batarsa hepimiz suyun dibini boylarız
Bahçeli, korona salgınıyla ilgili eleştirilere sert çıktı: Bu gemi batarsa hepimiz suyun dibini boylarız
İngiltere'de 9 Mayıs itibarı ile koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 346 kişi daha arttı
İngiltere'de 9 Mayıs itibarı ile koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 346 kişi daha arttı
Ceren Özdemir'in annesinden yürek burkan sözler
Ceren Özdemir'in annesinden yürek burkan sözler
Sokağa çıkma yasağında Eminönü'ndeki kalabalık dikkat çekti
Sokağa çıkma yasağında Eminönü'ndeki kalabalık dikkat çekti
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne araç sayım sistemi kuruluyor
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne araç sayım sistemi kuruluyor
Van'da taziye çadırı kurulan mahallede vaka sayısı 75'e yükseldi
Van'da taziye çadırı kurulan mahallede vaka sayısı 75'e yükseldi
Yasağa uymayan vatandaşa, bir ekmek 400 TL'ye mal oldu
Yasağa uymayan vatandaşa, bir ekmek 400 TL'ye mal oldu
Bursa'da sokağa çıkma yasağında araç ata çarptı
Bursa'da sokağa çıkma yasağında araç ata çarptı
Tezgahlarda 20 liradan yerini alan Lapseki kirazı vatandaşa pahalı geldi
Tezgahlarda 20 liradan yerini alan Lapseki kirazı vatandaşa pahalı geldi
Tabutla dans eden fenomen grubun lideri Benjamin Aidoo: Essien nedeniyle Chelsea'yi tutuyorum
Tabutla dans eden fenomen grubun lideri Benjamin Aidoo: Essien nedeniyle Chelsea'yi tutuyorum
Gaziantep'te 'Zimem Defteri' projesiyle vatandaşların, 210 tüp gaz bayisine olan 2 milyon TL borcu ödendi
Gaziantep'te 'Zimem Defteri' projesiyle vatandaşların, 210 tüp gaz bayisine olan 2 milyon TL borcu ödendi
Hayvan görüntüsünü 'Yakınca böyle oluyormuş demek ki' yazarak paylaşan şahıs gözaltına alındı
Hayvan görüntüsünü "Yakınca böyle oluyormuş demek ki" yazarak paylaşan şahıs gözaltına alındı
Anamur muzu hem lezzeti hem de fiyatıyla cezbediyor
Anamur muzu hem lezzeti hem de fiyatıyla cezbediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, '45 günde bitireceğiz' dediği projeyi helikopter ile bizzat denetledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "45 günde bitireceğiz" dediği projeyi helikopter ile bizzat denetledi
Çaldığı araçla market soymak isteyen hırsız, peşinden birilerinin geldiğini görünce kaçtı
Çaldığı araçla market soymak isteyen hırsız, peşinden birilerinin geldiğini görünce kaçtı
Terörden temizlenen Kato Dağı'nın eteklerine 4 milyon TL'lik olimpik havuz yapılıyor
Terörden temizlenen Kato Dağı'nın eteklerine 4 milyon TL'lik olimpik havuz yapılıyor
Son dakika: Beşiktaş'ta bir futbolcu ve bir çalışanda koronavirüs tespit edildi
Son dakika: Beşiktaş'ta bir futbolcu ve bir çalışanda koronavirüs tespit edildi
Bahçeli'den dikkat çeken çıkış: Üç Hilal'in tek başına iktidarı artık bir zorunluluktur
Bahçeli'den dikkat çeken çıkış: Üç Hilal'in tek başına iktidarı artık bir zorunluluktur
Karantinadan kaçıp polise zor anlar yaşattı, olayın altından çaresizlik çıktı
Karantinadan kaçıp polise zor anlar yaşattı, olayın altından çaresizlik çıktı
Sağlık Bakanlığı, açılışlarına saatler kalan AVM'lerle ilgili yeni uyarı listesi yayınladı
Sağlık Bakanlığı, açılışlarına saatler kalan AVM'lerle ilgili yeni uyarı listesi yayınladı
Jüpiter'in yeryüzünden en detaylı fotoğrafı çekildi
Jüpiter'in yeryüzünden en detaylı fotoğrafı çekildi
Mehmet Zeki Çelik: Transfer için talipler var ancak Lille'de mutluyum
Mehmet Zeki Çelik: Transfer için talipler var ancak Lille'de mutluyum
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Ziya Selçuk Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Cahit Turhan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Pınar Altuğ Ersin Korkut Bülent Ersoy
Spor Ersun Yanal Nenad Bjelica Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla Mhp Mayıs Avrupa Fenerbahçe
Şu an buradasınız: ESKİŞEHİR Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Metintaş, normalleşme sürecini anlattı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.5.2020 20:24:36. #1.15#
title