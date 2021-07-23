Eski Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu, tanga bikinisiyle havuzda şov yaptı
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Eski Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu, tanga bikinisiyle havuzda şov yaptı

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Başarılı performansıyla Survivor 2021'in en dikkat çeken isimlerinin başında gelen Aleyna Kalaycıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Kalaycıoğlu son olarak tanga bikinisiyle havuza atladığı anları paylaştı.

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021'in en dikkat çeken isimlerinin başında gelen Aleyna Kalaycıoğlu, yarışmanın ardından adından söz ettirmeye devam ediyor. Güzelliği ve düzgün fiziğiyle dikkat çeken Kalaycıoğlu, sosyal medya hesabından sık sık tatil paylaşımları da yapıyor.

HAVUZDA ŞOV YAPTI

Yarışmadan sonra müzik sektörüne atılmaya hazırlanan ve ilk şarkısı için çalışmalara başlayan Kalaycıoğlu, bir yandan da Bodrum'da tatil yapıyor. Neredeyse her anını 581 bin takipçisinin olduğu Instagram hesabından yayınlayan güzel yarışmacı, son olarak tanga bikinisi ile havuzda keyif yaptığı anları paylaştı.

Eski Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu, tanga bikinisiyle havuzda şov yaptı

POZLARINA BEĞENİ YAĞIYOR

Kalaycıoğlu, önceki gün de siyah-beyaz süper mini elbiseli bir pozunu paylaşarak "Bodrum mu daha sıcak Çeşme mi?" diye sormuş ve paylaşımı 130 binden fazla beğeni almıştı.

Eski Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu, tanga bikinisiyle havuzda şov yaptı

İşte Aleyna Kalaycıoğlu'nun tatil pozları...

Eski Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu, tanga bikinisiyle havuzda şov yaptı
Eski Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu, tanga bikinisiyle havuzda şov yaptı
Eski Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu, tanga bikinisiyle havuzda şov yaptı
Eski Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu, tanga bikinisiyle havuzda şov yaptı
Eski Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu, tanga bikinisiyle havuzda şov yaptı
Eski Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu, tanga bikinisiyle havuzda şov yaptı
Eski Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu, tanga bikinisiyle havuzda şov yaptı
Eski Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu, tanga bikinisiyle havuzda şov yaptı
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Ecem Altan
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Eski Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu, tanga bikinisiyle havuzda şov yaptı - Haberler Magazin
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