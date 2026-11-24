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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Yörükakçayır Mahallesi sınırları içerisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle AS 532 tipi askeri helikopter düştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

ENKAZA ULAŞILDI

Milli Savunma Bakanlığından olaya ilişkin açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Eğitim maksadıyla Eskişehir'den havalanan Hava Kuvvetlerimize ait AS-532 tipi helikopter kaza kırıma uğramıştır. Helikopterimizin enkazına ulaşılmış, arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir." denildi.

İşte ilk görüntüler:

Ayrıntılar geliyor...