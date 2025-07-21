Esenyurt deprem risk haritası! Esenyurt depreme dayanıklı mı, deprem bölgesi mi?

Esenyurt deprem riski haritası! İstanbul'un son yıllarda en hızlı büyüyen ilçelerinden biri olan Esenyurt, yüksek nüfusu ve yoğun yapılaşmasıyla gündemde. Ancak Marmara Bölgesi'nde beklenen olası büyük İstanbul depreminde, bu büyümenin ne gibi sonuçlar doğuracağı merak ediliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2019 yılında yayımladığı ve Kandilli Rasathanesi iş birliğiyle hazırlanan "Olası Deprem Kayıp Tahminleri" kitapçığı, Esenyurt'un deprem karşısındaki zafiyetini gözler önüne seriyor.

ESENYURT DEPREM RİSK HARİTASI

Esenyurt'ta toplam 104.675 bina bulunuyor. Binaların büyük çoğunluğu 2000 sonrası inşa edilmiş (%84), bu da yeni deprem yönetmeliğine göre yapılan yapıların ilçede yaygın olduğunu gösteriyor. Ancak yine de risk sıfır değil.

Mw=7.5 büyüklüğündeki senaryo depremine göre:

%41 hasarsız,

%34 hafif hasarlı,

%18 orta hasarlı,

%5 ağır hasarlı,

%2 çok ağır hasarlı bina bekleniyor.

Bu oranlara göre yaklaşık 25.000 bina orta ve üzeri düzeyde hasar görebilir, yani on binlerce konut risk altında demektir.

Esenyurt İlçesi Vs30 Dağılımı

ESENYURT DEPREM BÖLGESİ Mİ, DEPREME DAYANIKLI MI?

Esenyurt, yapıların yeni olması sebebiyle "görece" avantajlı bir konumda gibi görünse de, bina kalitesi, zemin yapısı ve nüfus yoğunluğu bu avantajı sınırlıyor.

Olası deprem senaryosuna göre:

787 can kaybı,

423 ağır yaralı,

1.789 hastanede tedavi görecek yaralı,

3.479 hafif yaralı tahmin ediliyor.

Ayrıca 110.000'den fazla kişinin geçici barınma ihtiyacı doğacağı öngörülüyor .

Yani Esenyurt, İstanbul'un can kaybı ve hasar beklentisi açısından en yüksek riskli ilçeleri arasında yer alıyor.

ESENYURT'TA DEPREM RİSKLİ MAHALLELER, DEPREME DAYANAKLI YERLER

En yüksek risk taşıyan mahalleler:

Mehterçeşme: 80 çok ağır hasarlı bina

Yeşilkent: 67 çok ağır hasarlı bina

Mevlana: 70 çok ağır hasarlı bina

Pınar: 64 çok ağır hasarlı bina

Üçevler: 48 çok ağır hasarlı bina

Göreceli olarak daha güvenli kabul edilebilecek mahalleler arasında ise Zafer, Turgut Özal ve Necip Fazıl mahalleleri yer alıyor. Bu mahallelerde bina hasar tahminleri daha düşüktür.

ESENYURT DEPREM ZEMİN HARİTASI

Zemin dayanımı ilçede büyük değişkenlik gösteriyor. Esenyurt'un önemli kısmında zayıf zemin yapısı bulunuyor. Bu da, bina ne kadar yeni olursa olsun, depremin yaratacağı ivmeyi artırarak yıkım riskini artırabiliyor.