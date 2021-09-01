Erkek arkadaşı tarafından pencereden atılan genç hemşire, davada "müşteki sanık" olarak görülmesine tepki gösterdi
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Erkek arkadaşı tarafından pencereden atılan genç hemşire, davada "müşteki sanık" olarak görülmesine tepki gösterdi

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Antalya'da 22 Mayıs tarihinde hemşire Safiye Nur Gürbüz, erkek arkadaşı Aytaç Süleyman Daşbudak tarafından candam itilerek park halinde bir aracın üzerine düştü. Genç kadın ağır yaralanırken, Daşbudak tutuklandı. Kasten yaralama suçlaması ile açılan davada Gürbüz müşteki sanık olarak çağrılınca, genç kadın duruma tepki gösterdi. Gürbüz'ün avukatı ise duruma itiraz edeceklerini belirtti.

Hemşire Safiye Nur Gürbüz, 22 Mayıs günü evinden işine giderken, oto galeri sahibi erkek arkadaşı Aytaç Süleyman Daşbudak tarafından zorla araca bindirildi. Daşbudak'ın oturduğu 3 katlı bir apartmanın 2'nci katındaki dairesine giden ikili arasında, saat 06.30 sıralarında para yüzünden tartışma çıktı.

Erkek arkadaşı tarafından penceren atılan genç kadın, davada 'müşteki sanık' olarak görülmesine tepki gösterdi

SEVGİLİSİ PENCEREDEN İTTİ

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Daşbudak'ın darbettiği Gürbüz, pencereyi açıp yardım istediği sırada, iddiaya göre sevgilisi tarafından itildi. Gürbüz, apartman girişinde park halindeki Daşbudak'a ait otomobilin üzerine düştü. Yaralanan Gürbüz hastanede tedaviye alınırken, Daşbudak ise ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

Erkek arkadaşı tarafından penceren atılan genç kadın, davada 'müşteki sanık' olarak görülmesine tepki gösterdi

DAVADA MÜŞTEKİ SANIK OLARAK GÖRÜLDÜ

Sabah'ın haberine göre Daşbudak hakkında 'kasten yaralama' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından dava açıldı. Aynı davada yaralanan Gürbüz ise 'müşteki sanık' olarak gösterildi. Gürbüz, karara tepki gösterdi.

Erkek arkadaşı tarafından penceren atılan genç kadın, davada 'müşteki sanık' olarak görülmesine tepki gösterdi

"HUKUKİ MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK"

Önce Çocuk ve Kadınlar Derneği avukatlarından Mine Tanrıverdi, sanık hakkında "kasten yaralama" suçundan iddianame hazırlandığına dikkat çekti. Mine, "Biz 'kasten yaralamadan' dava açılması için itirazda bulunduk. Taleplerimiz değerlendirilmedi. Sadece şüphelinin beyanları dikkate alınarak 'kasten yaralamadan' dava açıldı. Müvekkilimiz bir de müşteki sanık durumuna düştü. Dosyada Safiye Nur Gürbüz'ün oraya zorla getirildiğine dair görgü tanıkları ve kızın çığlık seslerini duyan birçok ifade olmasına rağmen, şüpheli Aytaç Süleyman Daşbudak'ın ifadeleri esas alınarak 'kasten yaralamadan' dosya açılmıştır. Safiye Nur Gürbüz'ün yaşaması mucizedir. Hukuki mücadelemiz sürecek" diye konuştu.

Erkek arkadaşı tarafından penceren atılan genç kadın, davada 'müşteki sanık' olarak görülmesine tepki gösterdi

MÜŞTEKİ SANIK NEDİR?

Müşteki herhangi bir suçla mahkeme karşısına çıkarılan kişinin kendisinin de şikayetçi olması durumudur. Müşteki sanık olabilmek için hakkında dava açılan sanık mağdur konumunda olduğunu haklı sebepleriyle kanıtlamak durumundadır.

Erkek arkadaşı tarafından penceren atılan genç kadın, davada 'müşteki sanık' olarak görülmesine tepki gösterdi
Erkek arkadaşı tarafından penceren atılan genç kadın, davada 'müşteki sanık' olarak görülmesine tepki gösterdi
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Erkek arkadaşı tarafından pencereden atılan genç hemşire, davada "müşteki sanık" olarak görülmesine tepki gösterdi - Haberler
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