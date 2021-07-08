Evli kadının, eşini bırakıp kaçtığı yufkacı yasak aşkıyla sarmaş dolaş pozları ortaya çıktı

Esra Erol'un programında eşi ve çocuklarını bırakarak yufkacı Muammer Ay'a kaçtığı için günlerce Türkiye'nin gündeminde yer alan Hamide Duman ve yasak aşkının sarmaş dolaş pozları ortaya çıktı. Ailesini terk ederek Ay'a kaçan Duman, sevgilisiyle art arda pozlar verdi. Ay ise bu pozları sosyal medya hesabından paylaşarak adeta herkese nispet yaptı.

Geçtiğimiz aylarda ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programına çıkan Mehmet Duran isimli iki çocuk babası Mehmet Duman, eşi Hamide Duman ile aynı adı taşıyan yengesi Hamide Duman'ın yufkacı Muammer Ay'a kaçtığını söylemişti. 17 yıllık eşini ve 2 çocuğunu bırakarak evden kaçan Hamide Duman ise, Ay'ı sevdiğini söyleyerek geri dönmeyeceğini açıklamıştı.

YASAK AŞKIYLA SARMAŞ DOLAŞ POZLAR VERİYOR

Türkiye'nin gündemine oturan olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Eşinin boşanmak için işlemlere başladığı Hamide Duman, birlikte yaşamaya devam ettiği yasak aşkı Muammer Ay ile ilişkisine devam ediyor. Hatta Muammer Ay, Facebook hesabından Hamide Duman ile aşk dolu pozlarını paylaşıyor.