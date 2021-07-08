Evli kadının, eşini bırakıp kaçtığı yufkacı yasak aşkıyla sarmaş dolaş pozları ortaya çıktı
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Evli kadının, eşini bırakıp kaçtığı yufkacı yasak aşkıyla sarmaş dolaş pozları ortaya çıktı

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Esra Erol'un programında eşi ve çocuklarını bırakarak yufkacı Muammer Ay'a kaçtığı için günlerce Türkiye'nin gündeminde yer alan Hamide Duman ve yasak aşkının sarmaş dolaş pozları ortaya çıktı. Ailesini terk ederek Ay'a kaçan Duman, sevgilisiyle art arda pozlar verdi. Ay ise bu pozları sosyal medya hesabından paylaşarak adeta herkese nispet yaptı.

Geçtiğimiz aylarda ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programına çıkan Mehmet Duran isimli iki çocuk babası Mehmet Duman, eşi Hamide Duman ile aynı adı taşıyan yengesi Hamide Duman'ın yufkacı Muammer Ay'a kaçtığını söylemişti. 17 yıllık eşini ve 2 çocuğunu bırakarak evden kaçan Hamide Duman ise, Ay'ı sevdiğini söyleyerek geri dönmeyeceğini açıklamıştı.

YASAK AŞKIYLA SARMAŞ DOLAŞ POZLAR VERİYOR

Türkiye'nin gündemine oturan olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Eşinin boşanmak için işlemlere başladığı Hamide Duman, birlikte yaşamaya devam ettiği yasak aşkı Muammer Ay ile ilişkisine devam ediyor. Hatta Muammer Ay, Facebook hesabından Hamide Duman ile aşk dolu pozlarını paylaşıyor.

Eltisiyle yufkacıya kaçan evli kadının yasak aşkıyla sarmaş dolaş fotoğrafları ortaya çıktı

NE OLMUŞTU?

17 yıl önce evlendiği eşi Hamide Duman'ın 11 Mart günü sırra kadem bastı. İki çocuk babası Mehmet Duman ise Esra Erol'un programına çıkarak"Eşim ve yengem daha önce yanında çalıştıkları yufkacı Muammer Ay'a kaçtılar. Kardeşim Ercan ile birlikte polise başvurduk. Antalya'ya gittiklerini duydum. Ortaya çıkmalarını istiyorum. İki aile perişan oldu" diyerek isyan etmişti.

Eltisiyle yufkacıya kaçan evli kadının yasak aşkıyla sarmaş dolaş fotoğrafları ortaya çıktı
Mehmet Duman

Hamide Duman ise "Maddi olarak bana yardımcı olmuyordu. Muammer Ay o zaman elin adamıydı. Beni bu işe sokarak Muammer Ay'la ilişki yaşama sebebim eşimdir" diyerek herkesi şaşkına çevirmişti. Hamide Duman ile birlikte eşini terk ederek evden kaçan elti Hamide Duman ise yaşanan olayların ardından ailesine geri dönmüştü.

Eltisiyle yufkacıya kaçan evli kadının yasak aşkıyla sarmaş dolaş fotoğrafları ortaya çıktı
Hamide Duman

Hamide Duman ise kocasına ve çocuklarına geri dönmeyeceğini yufkacı Muammer Ay'a aşık olduğunu ve çok mutlu olduklarını açıklamıştı. Duydukları karşısında şoke olan Mehmet Duman ise eşinden boşanmak için işlemleri başlatacağını söylemişti.

İşte Hamide Duman ve Muammer Ay'ın aşk dolu pozları...

Eltisiyle yufkacıya kaçan evli kadının yasak aşkıyla sarmaş dolaş fotoğrafları ortaya çıktı
Eltisiyle yufkacıya kaçan evli kadının yasak aşkıyla sarmaş dolaş fotoğrafları ortaya çıktı
Eltisiyle yufkacıya kaçan evli kadının yasak aşkıyla sarmaş dolaş fotoğrafları ortaya çıktı
Evli kadının, eşini bırakıp kaçtığı yufkacı yasak aşkıyla sarmaş dolaş pozları ortaya çıktı
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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