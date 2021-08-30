Elazığ'da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

Elazığ'da 30 Ağustos Zafer Bayramının 99'uncu yıl dönümü düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Elazığ'da 30 Ağustos Zafer Bayramının 99'uncu yıl dönümü düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Yurt genelinde olduğu gibi Elazığ'da da 30 Ağustos Zafer Bayramının 99'uncu yıl dönümü kutlandı. Kutlamalar, sabah valilik önünde başladı. Törene Vali Erkaya Yırık, AK Parti Elazığ Milletvekili Sermin Balık, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, 8. Kolordu Komutanı Tuğgeneral Sadettin Alp Ergin, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, protokol üyeleri, STK temsilcileri kurum amirleri, jandarma ve emniyet personeli, gaziler, şehit aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Atatürk anıtına çelenk konulup, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan tören Vali Yırık ve protokol üyelerinin valilikte tebrikleri kabul etmesiyle devam etti.

Daha sonra Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde tören geçişi düzenlendi. Vali Yırık, Tuğgeneral Ergin ve Başkan Şerifoğulları, araç üzerinde törene katılanları selamladı. İstiklal Marşının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu. Daha sonra Mehteran ve Türk Halk Müziği Korosu eserler seslendirdi.

Programda konuşma yapan Vali Erkaya Yırık, "Tarihimizin dönüm noktalarından biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı her türlü zorluk ve imkansızlıklara karşı milletimizin ordusuyla birlikte adını şanlı tarihimizin altın sayfalarına yazdırdığı eşsiz bir kahramanlık destanıdır. 26 Ağustos 1922 günü Anadolu'nun kalbinde başlayan başkomutanlık meydan muharebesi ile düşmanın ayak izleri vatan topraklarından silinmiş, ata yadigarı topraklar bizlere ebedi yurt kılınmıştır. Şanlı ordumuz bu zaferle kendisini tarih sahnesinden silmek isteyenlere unutulmayacak bir ders vermiştir. Bağımsızlık meşalesinin bir daha sönmemek üzere yakıldığı 30 Ağustos zaferi ülkemizi parçalamak ve milletimizi esaret altına almak isteyen devletlere karşı kahraman milletimizin sarsılmaz azim, inanç ve kararlılığıyla kazandırılmıştır. Başkomutan gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının öncülüğünde ya istiklal ya ölüm inancıyla çıkılan bu yolda, milletimiz hiçbir zillet ve esareti kabul etmeyeceğini, bağımsızlığını ve hür yaşama iradesini sonu ne olursa olsun hiçbir suretle terk etmeyeceğini tüm cihana göstermiştir. Bugün bizler aziz şehitlerimiz ve gazilerimizin bizlere emaneti olan bu topraklarda huzur, güven ve istikrarın devamı için durmadan çalışacak, bağımsızlığımıza ve bölünmez bütünlüğümüze kast eden iç ve dış mihraklara karşı mücadelemize yılmadan devam edeceğiz" dedi

Program, geçiş töreni ile sona erdi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı