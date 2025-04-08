Ekrem İmamoğlu'nun avukatları tarafından yapılan açıklamalarda, tutukluluğun haksız olduğu vurgulanarak tahliye talebinde bulunulduğu belirtildi. Bu başvuru sonrası "Ekrem İmamoğlu çıktı mı?" sorusuna yanıt arayanlar için mahkeme süreci henüz tamamlanmış değil. Karar beklenmeye devam ediliyor. Peki, Ekrem İmamoğlu çıktı mı? Ekrem İmamoğlu neden tutuklandı? İşte detaylar...

EKREM İMAMOĞLU ÇIKTI MI?

?İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mart 2025'te yolsuzluk ve terörle iltisaklı faaliyetlerde bulunduğu iddiasıyla tutuklanmış olup, şu an hâlâ cezaevinde bulunmaktadır.

EKREM İMAMOĞLU KİMDİR?

Ekrem İmamoğlu 3 Haziran 1971 yılında Akçaabat, Trabzon'da doğmuştur. Türk siyasetçi, iş insanı, eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıdır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 23 Mart 2025'te düzenlediği ön seçim sonucunda partinin bir sonraki cumhurbaşkanlığı seçimindeki adayı olarak belirlenmiştir.

İmamoğlu, 2014 Türkiye yerel seçimlerinde CHP'den Beylikdüzü Belediye Başkan adayı olmuş ve %50,82 oy alarak ilk seçiminde başarı kazanmıştır. 2019 yerel seçimlerinde ise CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak %48,80 oyla seçimi kazanmış, 17 Nisan 2019'da göreve başlamıştır. Ancak Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AK Parti) itirazları ve Yüksek Seçim Kurulu'nun aldığı karar sonucu seçimler iptal edilmiş ve 6 Mayıs 2019'da görevden alınmıştır. 23 Haziran'da yenilenen seçimi ise bu kez %54,2 oy oranıyla tarihi bir farkla kazanmış ve 27 Haziran 2019'da yeniden mazbatasını alarak göreve başlamıştır. Bu sonuçla, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarihinde en yüksek oy oranına ulaşan isim olmuştur.

2024 yerel seçimlerinde de yeniden CHP'nin adayı olan İmamoğlu, kesin sonuçlara göre %51,1 oy oranıyla bir kez daha seçimi kazanmıştır. Aynı yıl Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığına seçilmiş, ancak 23 Mart 2025 tarihinde bu görevini geçici olarak Zeydan Karalar'a devretmiştir.

Uzun süredir CHP'nin olası cumhurbaşkanı adayı olarak anılan İmamoğlu'nun, 18 Mart 2025'te İstanbul Üniversitesi'nden aldığı 31 yıllık lisans diploması tartışmalı bir kararla iptal edilmiştir. Ertesi gün, 19 Mart 2025'te ise "terör ve örgütlü suçlar" kapsamında gözaltına alınmıştır. Gözaltı kararının ardından ülke genelinde hükûmet karşıtı protestolar başlamış; 23 Mart 2025'te tutuklanarak cezaevine gönderilmiş ve aynı gün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden geçici olarak uzaklaştırıldığı açıklanmıştır.

Tutuklu bulunduğu sırada, CHP'nin 23 Mart 2025'te düzenlediği cumhurbaşkanlığı ön seçimine tek aday olarak katılan İmamoğlu, 15,5 milyon oyla bu seçimin galibi olmuştur.