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Filipinler'de 78 büyüklüğünde deprem meydana geldi, tsunami uyarısı yapıldı

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Filipinler'in Mindanao adası açıklarında 7.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kıyı kesimler için tsunami uyarısı yapılırken, maddi hasar oluştu ve can kayıplarını belirleme çalışmaları sürüyor.

Filipinler'in güneyindeki Mindanao adası açıklarında 7.8 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, kıyı kesimler için tsunami uyarısı yapıldı.

Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'de deprem paniği yaşandı. Alman Yerbilimleri Araştırma Merkezi'nden (GFZ) yapılan açıklamaya göre; ülkenin güneyindeki Mindanao adası açıklarında 7.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerel saatle 07: 37 sıralarında yaşanan sarsıntı 10 kilometre derinlikte kaydedilirken, depremin ardından kıyı kesimler için tsunami uyarısı yapıldı. Büyük paniğe neden olan sarsıntının, bazı bölgelerde maddi hasara yol açtığı bildirildi. Yerel yetkililer muhtemel can kayıplarını belirlemek için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Depremin büyüklüğüne ilişkin farklı açıklamalar geldi

Öte yandan, resmi kurumlardan depremin büyüklüğüne ilişkin farklı açıklamalar geldi. Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü (Phivolcs) sarsıntının 7.0 büyüklüğünde olduğunu duyururken, Endonezya Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Kurumu (BMKG) depremin büyüklüğünü 7.7 olarak ilan etti. - MANILA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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