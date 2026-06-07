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İran, İsrail’deki Ramat David Hava Üssü'nü balistik füzelerle vurdu

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İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yönelik saldırısının ardından İran, İsrail'e karşı balistik füzelerle misilleme saldırısı başlattı. Art arda gelen iki dalga füze saldırısı nedeniyle İsrail'in kuzeyinde sirenler çalarken; hava savunma sistemlerini aşan füzelerin, Ramat David Hava Üssü'ne isabet ettiği anlar kameraya yansıdı.

İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yönelik saldırısının ardından İran, misilleme saldırısı başlattı. 

İSRAİL’DE SİRENLER ÇALDI

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan füze fırlatıldığının tespit edildiği kaydedildi. Art arda gelen iki dalga füze saldırısı nedeniyle İsrail'in kuzeyindeki birçok kentte sirenler çaldı.

RAMAT DAVİD HAVA ÜSSÜ BALİSTİK FÜZELERLE HEDEF ALINDI

İran ordusu, İsrail’e yönelik füze saldırılarıyla ilgili bildiri yayımladı. Bildiride, "Siyonist rejimin Lübnan’ın güneyi ve Beyrut’un Dahiye semtindeki halkı katletmesine karşılık olarak, saldırıların çıkış noktası olan Ramat David Hava Üssü balistik füzelerle hedef alındı." ifadelerine yer verildi.

ÜSSE İSABET ETTİ

Öte yandan bölgeden gelen görüntülerde, İsrail hava savunma sistemlerinin İran füzelerini engellemekte yetersiz kaldığı ve üssün isabet aldığı görüldü.

Kaynak: Haberler.com
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