Haberler

Koç Holding bünyesindeki Otokoç Genel Müdürlüğü'ne silahlı saldırı

Koç Holding bünyesindeki Otokoç Genel Müdürlüğü'ne silahlı saldırı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Maltepe'de Koç Holding bünyesindeki Otokoç Genel Müdürlüğü'ne sabah saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Binaya çok sayıda kurşun isabet ederken, polis kaçan saldırganları yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Saldırı, hakkında "halkın bir kesimini alenen aşağılama" suçlamasıyla soruşturma başlatılan Rahmi Koç'la ilgili tartışmaların sürdüğü günlerde meydana geldi.

İstanbul'un Maltepe ilçesinde bulunan Koç Holding'e bağlı Otokoç Genel Müdürlüğü'ne sabah saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. İlk bilgilere göre saldırganlar binaya ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçarken, polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Saldırıda binaya çok sayıda kurşunun isabet ettiği öğrenildi. Olayın ardından bölgeye sevk edilen ekipler, saldırının nasıl gerçekleştiğini ve faillerin kimliklerini belirlemek için çalışma başlattı.

SALDIRGANLAR MASKELİYDİ

Sözcü'nün haberine göre; saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin olay yerine maskeli olarak geldiği belirtildi. Bu nedenle şüphelilerin kimliklerinin henüz tespit edilemediği kaydedildi. Güvenlik kameraları incelemeye alınırken, olay yerinden elde edilen deliller de detaylı şekilde değerlendiriliyor.

POLİS GENİŞ ÇAPLI ÇALIŞMA BAŞLATTI

Polis ekipleri ateş açtıktan sonra kaçan saldırganların yakalanması için kapsamlı operasyon başlattı. Saldırının nedeni henüz netlik kazanmazken, olayın tüm yönleriyle araştırıldığı bildirildi. Otokoç Genel Müdürlüğü önünde incelemeler sürerken, bina çevresinde hareketlilik yaşandığı gözlendi.

RAHMİ KOÇ HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Saldırıyla ilgili resmi makamlardan henüz bir bağlantı açıklaması yapılmazken, olayın Rahmi Koç'un bir hastane açılışında anlattığı ve kamuoyunda büyük tepki çeken "Kürt kadın hasta" fıkrasının ardından yaşanan gelişmelerle ilişkili olup olmadığı da araştırılıyor.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Rahmi Koç hakkında kadınlara ve belirli bir etnik kimliğe yönelik olduğu öne sürülen ifadeleri nedeniyle "halkın bir kesimini alenen aşağılama" suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı. Koç ise yaptığı açıklamada, "Herhangi bir kimliği hedef alma niyeti taşımadığım sözlerim için içtenlikle özür diliyorum" ifadelerini kullanmıştı.

İlgili Haberler
Rahmi Koç'a soruşturma başlatan videoyu çeken gazeteci: Tehdit edildimRahmi Koç'a soruşturma başlatan videoyu çeken gazeteci: Tehdit edildim
Rahmi Koç 'Kürt kadın' fıkrasından dolayı özür dilediRahmi Koç "Kürt kadın" fıkrasından dolayı özür diledi
Bahçeli: Rahmi Koç'a yaptığı bir latife üzerinden soruşturma başlatılması yanlıştırBahçeli: Rahmi Koç'a yaptığı bir latife üzerinden soruşturma başlatılması yanlıştır
'Kürt kadın' fıkrasıyla tepki çeken Rahmi Koç hakkında soruşturma"Kürt kadın" fıkrasıyla tepki çeken Rahmi Koç hakkında soruşturma
Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Murat Karayalçın 'CHP'ye büyük bir tuzak kuruldu' diyerek çağrı yaptı

Karayalçın "CHP'ye büyük bir tuzak kuruldu" diyerek çağrıda bulundu
Esenyurt'ta düğün sonrası tekmeli yumruklu kavga kamerada

Esenyurt'ta düğün salonunda başlayan kavga sokağa taştı
Sivas'ta yıldırım isabet eden çoban hayatını kaybetti

Sivas'ta yıldırım can aldı: Çoban hayatını kaybetti
Rahmi Koç'a soruşturma başlatan videoyu çeken gazeteci: Tehdit edildim

Rahmi Koç'a soruşturma başlatan videoyu çeken isim ilk kez konuştu
Fenerbahçe kongresine damga vuran anlar! Oy vermek için hücum ettiler

Kongreye damga vuran anlar!
Hakan Safi, Hakan Çalhanoğlu transferini gece 2'de duyurdu

Milli yıldızın transferini gece yarısı 2'de şarkısıyla duyurdu
Gülistan Doku'nun eski sevgilisi Zeinal Abarakov'un ifadesi ortaya çıktı! Son mesajı 'korkuyorum' olmuş

Kritik ismin ifadesi ortaya çıktı! Son mesajı bakın ne olmuş