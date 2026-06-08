İsrail'den İran'a misilleme! Trump'ın uyarısını dinlemeyip 4 kenti vurdular

Orta Doğu'da aylardır süren kırılgan ateşkes fiilen sona erdi. İran'ın hafta sonu İsrail'e yönelik balistik füze saldırılarının ardından İsrail ordusu İran topraklarında çok sayıda noktaya eş zamanlı operasyon düzenledi. Patlamalar başkent Tahran başta olmak üzere İsfahan, Tebriz ve Karaj kentlerinde duyuldu. İsrail ordusu saldırılarda İran'a ait askeri hedeflerin vurulduğunu açıkladı.

TRUMP'IN UYARISINA RAĞMEN OPERASYON GELDİ

Abd Başkanı Donald Trump, İran'ın saldırılarının ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya itidal çağrısında bulunmuş ve misillemenin daha büyük bir savaşı tetikleyebileceği uyarısını yapmıştı. Ancak Netanyahu yönetimi geri adım atmadı ve İran'a yönelik operasyon emrini verdi. Amerikan Savunma Bakanlığı ise saldırılarda ABD güçlerinin yer almadığını duyurdu.

İRAN'DA PEŞ PEŞE PATLAMALAR

Uluslararası basında yer alan haberlere göre İsrail'in saldırıları sonrası Tahran, Tebriz, İsfahan ve Karaj'da çok sayıda patlama meydana geldi. İran yönetimi başkent çevresindeki hava sahasında güvenlik önlemlerini artırırken bazı bölgelerde uçuş trafiği kısıtlandı. İran makamları saldırıların boyutuna ilişkin ayrıntılı açıklama yapmazken, hedef alınan noktaların askeri tesisler olduğu öne sürüldü.

İRAN'IN SALDIRISI KRİZİ TETİKLEDİ

Gerilimin fitilini İran'ın İsrail'e karşı başlattığı balistik füze saldırıları ateşledi. İran Devrim Muhafızları, İsrail'in Lübnan'daki saldırılarına yanıt olarak füze operasyonu düzenlediklerini açıklarken İsrail ordusu füzelerin büyük bölümünün etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Buna rağmen iki ülke arasında aylardır devam eden ateşkes mekanizması çöktü.

YEMEN CEPHESİ DE HAREKETE GEÇTİ

Bölgedeki gerilimi artıran bir diğer gelişme ise Yemen'den geldi. İsrail ordusu, Yemen'den fırlatılan yeni füze ve insansız hava araçlarının tespit edildiğini duyurdu. İran destekli Husilerin daha önce Tel Aviv ve Ben Gurion Havalimanı'nı hedef alan saldırılar düzenlediği biliniyor. Son gelişmeler, çatışmanın yalnızca İsrail ve İran arasında kalmayabileceği yönündeki endişeleri güçlendirdi.

BÖLGESEL SAVAŞ ENDİŞESİ BÜYÜYOR

Uzmanlar, İsrail'in İran topraklarını doğrudan hedef alması ve İran'ın buna karşı yeni misillemeler hazırlığında olduğuna ilişkin açıklamaların, Orta Doğu'da daha geniş çaplı bir çatışmanın önünü açabileceği uyarısında bulunuyor. Irak'taki bazı silahlı grupların da çatışmaya katılabileceklerini açıklaması, bölgesel savaş ihtimalini güçlendiren unsurlar arasında gösteriliyor.