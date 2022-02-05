Ekranda başka Instagram'da başka! Gürsel Tekin'in spiker eşi Mehtap Özkan, pozlarıyla kasıp kavuruyor - Haberler Magazin
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Ekranda başka Instagram'da başka! Gürsel Tekin'in spiker eşi Mehtap Özkan, pozlarıyla kasıp kavuruyor

Haberler.com, Ecem Altan - Magazin
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32 yaşındaki haber spikeri Mehtap Özkan, kendisinden 25 yaş büyük olan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ile nikah masasına oturdu. Evlilik haberinin ardından merak edilen Özkan, Instagram hesabından paylaştığı pozlarla gündem oldu.

Geçtiğimiz yıl boşanan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, dün akşam Çırağan Sarayı'nda düzenlenen bir törenle haber spikeri Mehtap Özkan'la evlendi. Aile arasında yapılan törenle dünya evine giren çiftin arasında 25 yaş fark var.

POZLARIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Bu zamana kadar çeşitli kanalda görev alan ve şimdilerde Habertürk'te haber spikerliği yapan Mehtap Özkan'ın kim olduğu ise merak konusu oldu. 1990 yılında dünyaya gelen Özkan, başarılı kariyerinin yanı sıra Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettiriyor. Instagram'da 95 bine yakın takipçisi bulunan Özkan, hesabını da gizli kullanıyor.

İşte Mehtap Özkan'ın dikkat çeken bazı paylaşımları...

Ekranda başka Instagram'da başka! Gürsel Tekin'in spiker eşi Mehtap Özkan, pozlarıyla kasıp kavuruyor

Ekranda başka Instagram'da başka! Gürsel Tekin'in spiker eşi Mehtap Özkan, pozlarıyla kasıp kavuruyor

Ekranda başka Instagram'da başka! Gürsel Tekin'in spiker eşi Mehtap Özkan, pozlarıyla kasıp kavuruyor

Ekranda başka Instagram'da başka! Gürsel Tekin'in spiker eşi Mehtap Özkan, pozlarıyla kasıp kavuruyor

Ekranda başka Instagram'da başka! Gürsel Tekin'in spiker eşi Mehtap Özkan, pozlarıyla kasıp kavuruyor

Ekranda başka Instagram'da başka! Gürsel Tekin'in spiker eşi Mehtap Özkan, pozlarıyla kasıp kavuruyor

Ekranda başka Instagram'da başka! Gürsel Tekin'in spiker eşi Mehtap Özkan, pozlarıyla kasıp kavuruyor

Ekranda başka Instagram'da başka! Gürsel Tekin'in spiker eşi Mehtap Özkan, pozlarıyla kasıp kavuruyor

Ekranda başka Instagram'da başka! Gürsel Tekin'in spiker eşi Mehtap Özkan, pozlarıyla kasıp kavuruyor

Ekranda başka Instagram'da başka! Gürsel Tekin'in spiker eşi Mehtap Özkan, pozlarıyla kasıp kavuruyor

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Çırağan Sarayı, Gürsel Tekin, Instagram, Evlilik, Magazin, Haber

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Yorumlar (3)

koray kılıç:

yaa bu kadınlar niye bukadar paraya tapıyor ölümlü dünya biraz kendinize güvenin kendi ayaklarınızın üzerinde durun sırtınızı yaslayacak bi erkek aramayın hep yaaa

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TT:

'' Para, Para ,Para, İllede Para Para , varlığı bir dert yokluğu yara'' gibi bir şarkı dolandı dilime :) Hayırdır İnşallah Hey...

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Ahmet AKGÜL:

muhavazakar biri evlense 25 yaş küçük biriyle. troller saldırıya geçer. şuan tık yok :)) bu nasıl ilericilik yaw koyun psikolojisi bu

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500
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