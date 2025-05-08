Ehliyet affı gelecek mi, şartları neler olacak? (8 Mayıs 2025)

Ehliyet affı ile ilgili son gelişmeler, 8 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla yeniden kamuoyunun gündeminde yer almaya başladı. Özellikle geçmişte alkol, hız ihlali, ceza puanı dolması ya da farklı trafik suçları nedeniyle ehliyetine el konulan sürücüler, yapılabilecek olası bir af düzenlemesini yakından takip ediyor. Peki, 2025'te ehliyet affı çıkacak mı, kimleri kapsayacak, hangi trafik cezaları bu düzenlemenin dışında kalacak? İşte ehliyet affına dair son bilgiler ve beklenen tüm detaylar…

EHLİYET AFFI GELECEK Mİ? (SON DAKİKA)

Ehliyeti geçici ya da kalıcı olarak iptal edilen binlerce sürücü, 2025 yılı içinde ehliyet affı düzenlemesi beklerken, konuyla ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. "Ehliyet affı çıkacak mı?" sorusu hem sosyal medya hem de arama motorlarında en çok aranan başlıklar arasında yer aldı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama ise bu beklentilere net bir yanıt verdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ehliyet affı iddialarına ilişkin kamuoyunu bilgilendirdi. Yerlikaya, "Sürücü affı gündemimizde kesinlikle yok." diyerek tartışmalara son noktayı koydu. Bu açıklama, sürücü belgesi affı bekleyen vatandaşlar açısından hayal kırıklığı yaratırken, yeni bir düzenlemenin yakın vadede planlanmadığını ortaya koydu.

Ehliyet affı gelecek mi

Bakanlığın açıklamasına rağmen, sosyal medyada #EhliyetAffı etiketiyle binlerce kişi af taleplerini dile getirmeye devam ediyor. Özellikle ceza puanı nedeniyle ehliyetine el konulan, alkol veya hız ihlali gibi nedenlerle sürücü belgesi iptal edilen vatandaşlar, belirli şartlarla geri dönüş hakkı tanınmasını istiyor.

Ehliyet affı şartları

EHLİYET AFFI ŞARTLARI NELER OLABİLİR?

Daha önce gündeme gelen benzer düzenlemelerde, ölümlü kazaya karışmayan, ilk kez ceza alan, ya da belirli süreyle ehliyetine el konulan sürücüler için af imkânı sağlanmıştı. Ancak ağır ihlaller, tekrar eden suçlar veya kamu güvenliğini tehdit eden durumlar bu kapsamın dışında bırakılmıştı. Yeni bir yasa teklifi gelmesi hâlinde benzer kriterlerin geçerli olması bekleniyor.