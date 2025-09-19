Yusuf Caner Özbek'ten Uğur Koç'a ziyaret

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 27. Ceza Dairesi Başkanı Uğur Koç, uzun yıllardır hukukun ciddiyetini ve adalet kavramını merkezine alan çalışmalarıyla tanınıyor. Ancak onun dünyasında sadece kanunlar ve davalar yok; şiir de var. Koç, kalemiyle insanın iç yolculuğunu, hayatın telaşında unutulan duyguları ve gönül sesini dile getiriyor. Son kitabı Bir'den Aklına Düşüyorum da bu bakışın bir ürünü olarak edebiyat dünyasında yerini aldı.

HUKUK İLE ŞİİRİN KESİŞTİĞİ NOKTA

Dünya Basın Federasyonu Ankara Muhabiri Yusuf Caner Özbek, İzmir'de Uğur Koç'u makamında ziyaret ederek kitabın ortaya çıkış sürecini ve yazara ilham veren duyguları konuştu. Koç, şiirle hukuk arasında kurduğu bağa değinerek şu sözleri dile getirdi: "Hukuk bize dış dünyanın düzenini, şiir ise iç dünyanın sesini hatırlatır. Benim için asıl yolculuk, insanın kendi içine yaptığı yolculuktur. Okurlarıma naçizane öğüdüm şudur: Hayatın telaşında durmayı, kendinizi dinlemeyi ve gönlünüzü beslemeyi ihmal etmeyin. Zira insan, içindeki sesi duyabildiği kadar insandır."

Ziyaretin en özel anlarından biri, Koç'un kitabından okuduğu dizeler oldu. Dalgalarla kıyıya vuran bir sandalı andıran gönül tasviri, şiirinin hem yalın hem de derinlikli yönünü ortaya koyuyordu. Bu satırlar, Anadolu'nun kokusunu ve insanın içsel hesaplaşmalarını çağrıştıran güçlü bir imge olarak sohbetin hafızalarda kalmasını sağladı.

EDEBİYATTAN HAYATA TAŞAN İZLER

Uğur Koç, kitabını Yusuf Caner Özbek'e hediye ederken, Özbek de esere dair hislerini şu sözlerle dile getirdi: "Derin anılar ve mânâlarla dolu bu eser, gerçekten yol gösterici bir kitap. Mesnevi tadında öğütlerle dolu olması benim için çok kıymetli."

Tilki Kitap etiketiyle yayımlanan Bir'den Aklına Düşüyorum, hukukun disiplinli dünyasından süzülen ama şiirin inceliğiyle örülen satırlarla okurlarına sesleniyor. Kitap, hem içsel bir yolculuğun izlerini hem de Anadolu kültürünün derin köklerini barındırarak, şiir severlere farklı bir soluk getiriyor.