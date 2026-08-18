Somer Şef'ten sürpriz karar: İstanbul'daki restoranını kapatıp Avustralya'ya dönüyor

Masterchef jürisi Somer Sivrioğlu, İstanbul'daki restoranı için önemli bir karar aldı. Yaklaşık 5 yıldır İstanbul'da hizmet veren mekan, Türkiye'deki faaliyetlerine son verirken ünlü şefin restoran yolculuğu yeniden Avustralya'nın Sydney kentinde devam edecek.

SON KEZ KAPILARINI AÇTI

Restoranın sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruyla, restoranın İstanbul macerasının sona ereceği açıklandı. Mekan, İstanbul'daki misafirlerine 13 Ağustos 2026 akşamı son kez kapılarını açtı.

Sivrioğlu'nun bu kararıyla birlikte Türkiye'deki faaliyeti sona ererken, restoranın hikayesi başladığı yere, Sydney'e geri dönüyor.

HİKAYE SYDNEY'DE BAŞLADI

Somer Sivrioğlu'nun Efendy markasıyla yolculuğu 2007 yılında Avustralya'nın Sydney kentinde başladı. Türk mutfağını modern yorumlarla sunan restoran, yıllar içinde şefin kariyerinin öne çıkan markalarından biri haline geldi.

Yaklaşık beş yıl önce İstanbul'da da hizmet vermeye başlayan Efendy, kısa sürede gastronomi dünyasının dikkat çeken mekanları arasında yer aldı.

İstanbul'daki faaliyetlerini sonlandıran Somer Sivrioğlu, restoran çalışmalarını doğup büyüdüğü Avustralya'da sürdürme kararı aldı.

Böylece 2007'de Sydney'de başlayan Efendy hikayesi, İstanbul'daki yaklaşık 5 yıllık serüvenin ardından yeniden Avustralya'ya taşınmış oldu.