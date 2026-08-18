Noa Lang Galatasaray'a geri dönüş yolunda

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Süper Lig devi Galatasaray'da görev yapan Noa Lang'ın geleceği netleşiyor. Sarı-kırmızılı yönetim, İtalyan kulübü Napoli ile masaya oturarak 27 yaşındaki futbolcunun transferini bu kez kalıcı olarak bitirmek istiyor.

TRANSFER GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI

Sky'da yer alan habere göre; Galatasaray ile Napoli arasında Noa Lang transferi için yeni bir görüşme trafiği başladı. İki kulübün bu defa kiralama seçeneğinden ziyade oyuncunun bonservisinin satın alınması üzerine odaklandığı aktarıldı.