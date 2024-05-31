Türkiye Maarif Vakfı, Türkçe'nin Uluslararası Tanınırlığını Artırmayı Hedefliyor

Dünyada Türkiye'ye ilgi arttıkça Türkçe öğrenmek isteyenlerin sayısı da artıyor. Bu ihtiyacı gören Türkiye'nin oluşturduğu eğitim ve kültür diplomasisi kurumlarından olan Türkiye Maarif Vakfı (TMV), Türkçe'nin uluslararası bir dil olarak tanınması ve Türk kültürünün global olarak tanıtılması için stratejik adımlar atıyor.

Türkiye'nin 11. ve 12. Kalkınma Planları doğrultusunda şekillenen eğitim politikaları çerçevesinde TMV, Türkçe eğitimi ve Türk kültürünün yaygınlaştırılmasını hedefliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan ve çeşitli üniversitelerden akademisyenlerin ve kurumların katkısıyla oluşturulan "Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Programı", çerçevesinde TMV şu ana kadar anaokulundun liseye kadar yabancıları Türkçe öğretimi için 152 kitabı hazırlayarak okullarında okutuyor.

Her Sınıfta Türkçe Dersi

Vakıf, özellikle okul öncesi, ilkokul, ortaöğretim ve lise düzeylerinde Türkçe'nin sistemli bir şekilde öğretilmesine büyük önem veriyor. Uluslararası dil öğretimi standartlarına uygun olarak, K-12 seviyeleri için hazırlanan müfredat çerçevesinde Türkçe ders kitapları ve seviyelendirilmiş yardımcı okuma kitapları geliştiriyor. Vakıf şu ana kadar Yabancılara Türkçe Öğretmeye dönük 152 kitabı hazırlamış bulunuyor.

Bu amaç doğrultusunda, K-12 seviyeleri için hazırlanan müfredat çerçevesinde Türkçe ders kitapları ve seviyelendirilmiş yardımcı okuma kitapları geliştirildi.

Vakfın hazırladığı Türkçe kitapları dört temel dil becerisinin (okuma, dinleme, konuşma, yazma) yanı sıra dil bilgisi öğretimi de kitapların sisteminin en önemli parçalarını oluşturuyor.

TMV'DEN HER DÜZEY İÇİN 152 TÜRKÇE KİTABI

Maarif Türkçe Kitap Setleri, dil öğretimine yeni bakışlar getiren yaklaşımlar ve yöntemler dikkate alınarak Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Programı'nın esas aldığı eylem odaklı yaklaşım çerçevesinde aşamalı kitaplarla öğrenciyi harekete geçirmek, Türkçeyi sadece bir ders olmaktan çıkarıp oyunlarla, şarkılarla, türkülerle hayatı sınıfa taşıyarak eğlenceli bir eğitim ortamı oluşturmayı hedefliyor.

Türkiye Maarif Vakfı, Türkiye'de eğitim fakültesi mezunu veya MEB'de görevli Türkçe öğretmenlerinden seçilenler aracılığıyla okullarda Türkçe öğretimini sağlıyor.

HACİVAT-KARAGÖZ-NASRETTİN HOCA VE KELOĞLAN!

TMV'nin hazırladığı kitap setlerinde kültürel duyarlılığa da ayrıcı önem veriliyor. Türkiye ve Türk kültürünü özgün bir şekilde sunmak için Hacivat ile Karagöz, Nasreddin Hoca, Keloğlan gibi kahramanlarda yer veriliyor.

Söz konusu halk kahramanları üzerinden geliştirilen içeriklerle Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde ilk kez Türkçenin söyleyiş inceliklerini sezdiren, sistemli bir şekilde olası konuşma hatalarının önüne geçen telaffuz bölümleri dikkat çekiyor.

Maarif'in Türkçe kitap setleri kendine özgü TRT bölümüyle otantik içerikler sunarak Türkiye ve Türk kültürünün tanıtımı keyifli ve eğlenceli bir hâle getiriliyor.

TÜRKİYE'NİN GÖNÜLLÜ ELÇİLERİ

Maarif Türkçe kitaplarının ünite sonunda yer alan proje bölümleri ile de öğrencilerin öğrenme sürecini okul dışına taşımak, rol ve görevlerle 21. yüzyıl becerilerine uygun yeterlikler kazanmaları ve böylece çok yönlü, hayatın her alanında etkin fertler olarak Türkçe bilen, Türkiye'ye seven Türkiye ile insanı, kültürel ve en önemlisi de ticari ilişkilerde aktif rol alacak Türkiye'nin gönüllü elçileri olarak yetişmeleri hedefleniyor.

Maarif okullarından mezun olan öğrencilerin en az B2 seviyesinde Türkçe becerisine sahip olmaları ve Türkçe konuşan öğrenciler aracılığıyla Türkçenin uluslararası alanda yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

Vakfın en büyük hedeflerinden biri ise 53 ülkedeki okullarda anaokulundan liseye kadar Türkçe öğretmek.

TMV, ülkenin eğitim ve kültür diplomasisi gereğince dünyanın dört bir yanında Türkçe öğretmeyi ve bu alandaki çalışmaları Türkiye'nin geleceğine yapılan bir yatırım olarak görürken, dünya genelinde 467 okulda 53 bin öğrenciye Türkçe öğretiyor.

Vakfın üzerinde durduğu önemli konulardan bir diğeri de Türkiye'nin ve Türk kültürünün doğru şekilde anlatılması ve tanıtılması.

Türkiye, dünya ülkelerinde Türkçe bilen, TMV okullarında okumuş, Türkiye'ye dost nesiller yetişmesini, ülkenin geleceğine önemli bir yatırım olarak görüyor.

Üniversitelerle iş birliği içinde Türkiye Çalışmaları Merkezleri kurarak Türkiye araştırmaları ve Türkçe öğretimi faaliyetlerini de sürdüren TMV, Arnavutluk'taki TMV Tiran New York Üniversitesinde Türkoloji bölümü açılması girişiminde bulundu.

Dünyada Türkçe Öğretmek Türkiye'nin Geleceğine Yatırım

Türkiye Maarif Vakfı, Türkiye'nin eğitim ve kültür diplomasisi gereğince dünyada Türkçe öğretmeyi, Türkçeye yapılan yatırımı, Türkiye'nin geleceğine yapılan bir yatırım olarak görmektedir. Vakıf, dünya genelinde 467 okulda 53 bin öğrenciye Türkçe öğretmekte ve eğitim bağlarını yeni ülkelere taşımaktadır. Ayrıca, Türkiye'nin ve Türk kültürünün doğru bir şekilde anlatılması ve tanıtılması, vakfın üzerinde durduğu önemli konulardan biridir.

Bir yıllık gayrı safi milli hasılasının yarısını dünya ile kurduğu insani, kültürel ve ticari ilişkiler üzerinden sağlayan Türkiye; dünya ülkelerinde Türkçe bilen, Türkiye Maarif Vakfı okullarında okumuş, Türkiye'ye dost nesiller yetişmesini, ülkenin geleceğine önemli bir yatırım olarak görüyor.

Avrupa'da Türkiye ve Türkçe Rüzgârı

Ayrıca Türkiye Maarif Vakfı, üniversitelerle iş birliği içinde Türkiye Çalışmaları Merkezleri kurarak Türkiye araştırmaları ve Türkçe öğretimi faaliyetlerini sürdürmektedir. Arnavutluk'ta TMV Tiran New York Üniversitesi'nde Türkoloji bölümü açılması gibi girişimlerde bulunulmuştur.

Avrupa'daki Türk çocuklarına yönelik çalışmalar da yürüten TMV, iki dilli Türk çocuklarının ana dillerinin gelişimine katkı sağlamak amacıyla Avrupa Eğitim Merkezlerini açtı.

Öte yandan "TMV Türkçenin İki Dilli Çocuklara Öğretimi Modeli" ile bu çocukların ana dillerinin gelişimi destekleniyor.

Vakıf, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bütün dünyada başlattığı girişimci insani dış politikasının gereği olarak da ilgili kamu kurumlarıyla eş güdüm halinde faaliyetlerini sürdürüyor.

Bu çerçevede TMV ve Türk-Alman Üniversitesi 22-23 Mayıs tarihlerinde MEB, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Türk Dil Kurumunun katılımıyla "Uluslararası İki Dilli Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi Çalıştayı" düzenledi.