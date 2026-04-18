Emenike, Aziz Yıldırım'a olan sevgisini yeniden hatırlattı
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Emmanuel Emenike, Yüksek Divan Kurulu toplantısına katılım sağlayan eski Başkan Aziz Yıldırım'ın konuşma yaptığı sırada bir paylaşım yaparak Aziz Yıldırım'a olan sevgisini yineledi. Paylaşımına Aziz Yıldırım'ın fotoğrafını ekleyen Nijeryalı eski futbolcu, ''Aziz Başkansız olmayacak'' ifadelerini kullandı.
''AZİZ BAŞKANSIZ OLMAYACAK''
Nijeryalı eski futbolcu, Yıldırım’ın konuşma yaptığı anlarda paylaştığı fotoğrafla eski başkanına olan bağlılığını ve sevgisini bir kez daha dile getirdi. Fenerbahçe camiasında geniş yankı uyandıran Yüksek Divan Kurulu toplantısı esnasında sosyal medya hesabından Aziz Yıldırım’ın bir fotoğrafını paylaşan Emenike, "Aziz Başkansız olmayacak." sözleriyle eski başkanına destek verdi.
TARAFTARDAN BİNLERCE BEĞENİ
Emenike’nin bu vefa dolu paylaşımı, kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum alarak sosyal medyada büyük etkileşim aldı.