Yeraltı dizisi yayından kaldırıldı mı? Merak edilen soru yanıt buldu

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırıları sonrası şiddet içerikli dizilerle ilgili tartışmalar devam ederken NOW TV'de yayınlanan ve reyting rekorları kıran 'Yeraltı' dizisinin yayından kaldırıldığı öne sürülmüştü. Ancak iddiaların aksine dizinin yeni bölüm fragmanı bazı sahneler çıkartılarak yeniden yayınlandı.

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da yaşanan okul saldırıları Türkiye’yi derinden sarsarken, televizyon ekranlarındaki fenomen diziler de gündemin en çok konuşulan başlıklarından biri haline geldi. Özellikle aksiyon ve suç temalı dizilere yönelik eleştiriler artarken, bazı yapımların yayın akışından çıkarılması dikkat çekti.

KÜTAHYALI: YERALTI ARTIK YAYINLANMAYACAK

Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda NOW TV’de yayınlanan “Yeraltı” dizisini hedef aldı. Kütahyalı, “NOW TV’de çocukları silah kullanmaya teşvik eden, mafya örgütlerinin karizmatik ve devlet kurumlarının yancı gibi gösterildiği ‘Yeraltı’ adlı Fatih Aksoy dizisi artık yayınlanmayacak. Devlet yetkilisi olmayan hiçbir kişinin silah kullanma hakkı yoktur” ifadelerini kullandı.

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI 

Gündeme bomba gibi düşen bu iddianın ardından dizinin müdavimleri yayından kaldırılıp kaldırılmadığını sorgulamaya başladı. Tartışmalar devam ederken dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU 

Fragmanda silahlı saldırı sahnesinin çıkarılarak yayınlanması dikkatlerden kaçmadı. Sosyal medyada "eski fragman yeniden verilmiş", "Silahlı sahneleri kesmişler", "Silahlı saldırı sahnesi çıkarılıp yeniden yayınlamış" gibi yorumlar yapıldı.

İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı

İran, Hürmüz'ü yeniden kapattı! İşte sundukları gerekçe

Trump, İran sonrası yeni düşmanı buldu: 70 yıldır beklenen gün geliyor

Trump, İran sonrası yeni düşmanı buldu: 70 yıldır beklenen gün geliyor
Abla Doku'dan korkunç iddia: Gülistan tek değil, bir sürü genç kıza zarar vermişler

Abla Doku'dan korkunç iddia: Gülistan tek değil...
Haberler.com
Kerem Aktürkoğlu'ndan Ederson'a dev tepki! Sinirden kendini yere attı

Kerem'den o isme büyük tepki! Sinirden kendini yere attı
Çiple Karadeniz'e salınacak! 2 bin dolardan satılıyor

Çiple Karadeniz'e salınacak! 2 bin dolardan satılıyor
Ederson'a Derya Uluğ bile dayanamadı! Ünlü sanatçıdan büyük sitem

Ederson'a o bile dayanamadı!

Fenerbahçe'nin yediği gol öncesi faul var mı? Otoriteler aynı yorumda birleşti

Fenerbahçe'nin yediği gol öncesi faul var mı? Otoriteler aynı yorumda birleşti
Kerem Aktürkoğlu'ndan Ederson'a dev tepki! Sinirden kendini yere attı

Kerem'den o isme büyük tepki! Sinirden kendini yere attı
Çaykur Rizesporlu kaleci Fofana'dan tarihi asist

Tarihe geçti! Tek bir vuruşuyla milyonları hem sevindirdi hem de üzdü
Soğuk savaş devam ediyor! Aziz Yıldırım, Ali Koç'la kendisine ayrılan koltuğa oturmadı

Soğuk savaş devam ediyor! Ali Koç'la yan yana oturmayı reddetti