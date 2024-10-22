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Trakya Üniversitesi'nde Metal Heykel, Madalyon ve Takı Sergisi Açıldı

Trakya Üniversitesi'nde Metal Heykel, Madalyon ve Takı Sergisi Açıldı
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Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ile Sofya Ulusal Sanat Akademisi iş birliğiyle düzenlenen Metal Heykel, Madalyon ve Takı Sergisi, Edirne'de sanatseverlerle buluştu. Sergide, Sofya Ulusal Sanat Akademisi Metal Bölümü'nden 30 öğrenci ve öğretim üyesine ait 42 eser sergilendi. Etkinlik, her iki kurumun uzun yıllara dayanan iş birliğini ve sanat alanındaki paylaşımlarını yansıttı.

Serginin açılışı, Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Mimar Kemaleddin Sergi Salonu'nda gerçekleştirildi. Törene, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Tan ve Prof. Dr. Eylem Bayır, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Baybora Temel, Bulgaristan eski Kültür Bakanı ve akademisyen Prof. Velislav Minekov, Sofya Ulusal Sanat Akademisi Dekanı Prof. Arsen Minkov, Bulgaristan Edirne Başkonsolos Vekili Radoslava Kafedzhiyska ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

ORTAK ÇALIŞMA ÜRÜNÜ

Açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Baybora Temel, Trakya Üniversitesi ile Sofya Ulusal Sanat Akademisi'nin 10 yıllık bir iş birliği sürecinde olduğunu belirterek, bu serginin bu ortak çalışmaların bir ürünü olduğunu vurguladı. Temel, öğrenci değişimi ve karşılıklı sergilerle iki kurum arasındaki bağların güçlendiğini söyledi. Geçen yıl Trakya Üniversitesi'nin Sofya'da bir sergi açtığını hatırlatan Temel, bu yıl ise Sofya'dan gelen sanatçıların Edirne'de bir sergi düzenlediğini ifade etti.

Sofya Ulusal Sanat Akademisi Dekanı Prof. Arsen Minkov ise konuşmasında Trakya Üniversitesi'ne misafirperverliklerinden ötürü teşekkür ederek, iki kurum arasındaki sanat etkinliklerinin daha sık yapılması için çaba göstereceklerini belirtti.

Trakya Üniversitesi'nde Metal Heykel, Madalyon ve Takı Sergisi Açıldı

KURUMLAR ARASI İŞBİRLİĞİ

Bulgaristan eski Kültür Bakanı ve akademisyen Prof. Velislav Minekov da serginin, iki kurum arasındaki iş birliğinin bir yansıması olduğunu söyledi. Minekov, Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde geçirdiği günlerin kendisi için çok özel olduğunu vurgulayarak, Türkiye ve Bulgaristan'ın kültürel yakınlığını ve bu tarz projelerin devam etmesi gerektiğini belirtti.

Trakya Üniversitesi'nde Metal Heykel, Madalyon ve Takı Sergisi Açıldı

İKİ FARKLI ŞEHRİN TARİHİ VE KÜLTÜRÜ YANSITILIYOR

Törende konuşma yapan Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler ise, Edirne ve Sofya şehirlerinin sanatçılarını bir araya getiren bu serginin, iki şehrin tarihi ve kültürel birikimlerini yansıttığını söyledi. Hatipler, serginin Mimar Kemaleddin'in tarihi yapısında açılmasının da etkinliğe ayrı bir anlam kattığını belirtti.

Sergi, 28 Ekim Pazartesi gününe kadar sanatseverler tarafından ziyaret edilebilecek.

Trakya Üniversitesi'nde Metal Heykel, Madalyon ve Takı Sergisi Açıldı

Trakya Üniversitesi'nde Metal Heykel, Madalyon ve Takı Sergisi Açıldı

Trakya Üniversitesi'nde Metal Heykel, Madalyon ve Takı Sergisi Açıldı

Betül Cirit
Betül Cirit
Haberler.com - Eğitim

Trakya Üniversitesi Edirne Sofya

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