TPAO ve MEB Filyos'ta doğal gaz temalı mesleki ve teknik eğitim lisesi yapacak

ZONGULDAK'ta bulunan Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'ne nitelikli eleman yetiştirmek için Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) arasında doğal gaz temalı mesleki ve teknik eğitim lisesi yapılması amacıyla protokol imzalandı. Protokolü imzalayan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy, "Birlikte bir okul yapılma kararı aldık. Bir öğrenci fen lisesine gitme imkanı varken oraya gitmeyecek. Gelip buradaki okulu tercih edecek" dedi.

Sakarya Gaz Sahası kapsamında Filyos'ta kurulan doğal gaz işleme tesisinde MEB ve TPAO arasında doğal gaz temalı bir mesleki ve teknik eğitim lisesi kurulması için protokol imzalandı. İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan'ın da katıldığı etkinlikte MEB adına Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy ile TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin protokole imza atarak konuşma yaptı. Gençler için önemli bir adım attıklarını belirten TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin, "Gençlerimiz, geleceğimiz. Bizim bakış açımızla gençlerimize yapılan her yatırım bizim birinci görevimiz. Bu çerçeve içerisinde bugüne kadar özellikle kurumumuzun Sakarya Gaz Sahası'nda yaptığımız keşiften sonra bölgemizde Filyos'ta yaptığı çalışmalar artarak devam etmekte. Bu kapsamda lise seviyesinden başlayıp yüksekokulundan lisans seviyesine, oradan da yüksek lisans ve doktora seviyesine kadar değişen bir yelpaze içerisinde gerek Milli Eğitim Bakanlığımızın gerekse Yükseköğretim Kurumumuzun koordinasyonuyla programlar geliştirdik" diye konuştu.

TPAO'nun okulun fiziki ortamını yapacağını, bakanlığın da son teknolojiyle donatacağını belirten Şensoy, "16 derslikli bir okul olacak ve 200 kişilik bir pansiyonu olacak. 100 kız, 100 erkek olacak şekilde bir okul. Biz bir proje okulu olarak hayata geçireceğiz. Biz buraya sınavla öğrenci alacağız. Liseye geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav kapsamında öğrenci alacağız. Bir yıl hazırlık programı olacak ve eğitim 5 yıl sürecek. Biz inanıyoruz ki; Türkiye'nin dört bir tarafından akademik anlamda çok başarılı öğrencilerimiz burayı tercih edecektir. Bir öğrenci fen lisesine gitme imkanı varken oraya gitmeyecek. Gelip buradaki okulu tercih edecek. Bu hakikaten bizim için çok önemli, TPAO'nun isminin geçmesi çocuklarımızın da bu okulu bir tercih sebebi olacaktır. Çünkü TPAO özellikle son zamanlarda Türkiye'nin enerji sorununa çözüm bulmak için çok başarılı çalışmalar yapmakta" ifadelerini kullandı.