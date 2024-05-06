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Dr. Ekrem Teymur: Üniversite bölümlerinin %80'i kapatılmalı

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Batman Üniversitesi'nde düzenlenen Bilişim Festivali'nde konuşan Keltis Yapay Zeka A.Ş. CEO'su Dr. Ekrem Teymur, uzmanların yaptığı işlerin yapay zeka tarafından yerine getirileceğini ifade etti. Bu noktada eğitim sisteminin adapte olması gerektiğine değinen Teymur, üniversite bölümlerinin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini savundu ve mevcut programların %80'inin kapatılması gerektiğini öne sürdü.

Batman Üniversitesi'nde düzenlenen Bilişim Festivali'nde, Keltis Yapay Zeka A.Ş. CEO'su Dr. Ekrem Teymur'un "Yapay Zeka Çağında Bilişimde Kariyer" konulu konuşması büyük ilgi gördü. Teymur, yapay zekanın iş dünyasında köklü değişikliklere neden olacağını belirterek, gelecekteki kariyer yollarının yeniden düşünülmesi gerektiğine dikkat çekti.

Konuşmasında, yapay zekanın birçok meslek ve işi otomatize edeceğini vurgulayan Dr. Ekrem Teymur, günümüzde uzmanların yaptığı işlerin yapay zeka tarafından yerine getirileceğini ifade etti. Bu noktada eğitim sisteminin adapte olması gerektiğine değinen Teymur, üniversite bölümlerinin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini savundu ve mevcut programların %80'inin kapatılması gerektiğini öne sürdü.

Uzmanlık alanlarının öneminin azalacağına dikkat çeken Dr. Teymur, gelecekte başarının girişimcilik, planlama, networking, ekip çalışması ve yeni fikir oluşturma gibi becerilerle sağlanacağını vurguladı. Değişen iş dünyasına uyum sağlamanın ve yenilikçi yaklaşımları benimsemenin önemine değinen Teymur, katılımcılara geleceğin iş dünyasına hazırlanma konusunda önemli bir perspektif sundu.

Yapay zeka çağında başarılı olmanın sırlarını paylaşan Teymur, katılımcılara geleceğin iş dünyasına adapte olma ve bu değişimle başa çıkma konularında önemli bir vizyon sundu.

Dr. Ekrem Teymur: Üniversite bölümlerinin %80'i kapatılmalı

Batman Üniversitesi'nde Yapılan Bilişim Festivali Yoğun Katılımla Gerçekleşti

Batman Üniversitesi Batı Raman Kampüsü'nde düzenlenen Bilişim Festivali'nde, üniversite ve lisans öğrencileri projelerini sergileyerek dikkatleri üzerine çekti. Festival kapsamında, alanında uzman kişilerin yaptığı konuşmalar ve düzenlenen paneller de katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi.

Festivalin ev sahipliğini üstlenen Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Dr. Hafzullah İş'in önderliğinde gerçekleşen etkinliğe, Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu ve Batman Valisi Ekrem Canalp de katılım gösterdi. Festival boyunca yapılan konuşmalarla, bilişim ve teknoloji alanındaki gelişmeler ve gelecek perspektifleri ele alındı.

Festivale, Batman ve çevre illerden yüksek katılım sağlandı. Katılımcılar, etkinlik kapsamında farklı projeleri inceleme ve bilişim dünyasının yeniliklerini yakından takip etme fırsatı buldu. Bu etkinlik, bölgedeki bilişim ve teknoloji alanında ilgili tarafların bir araya gelerek bilgi alışverişi yapması açısından da önemli bir platform oldu.

Dr. Ekrem Teymur: Üniversite bölümlerinin %80'i kapatılmalı

Kaynak: Haberler.com / Eğitim

Cengiz Ekrem Teymur Eğitim Teknoloji Yaşam Haberler

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Yorumlar (3)

Süleyman Demir:

ÇOK DOĞRU

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1
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duyarlı vatandaş:

Üniversite bölümleri artık işlevsiz hale gelecek çoğu,ayrıca dünyada milletvekili olayı da yakın zamanda demode olacak, ülkede hala 50 binden fazla muhtar görevde iken bizim ülkede yenilikler zaman alır.

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Doğru Söz:

Üniversitelere akademik personel alımları çoğunlukla, kişiye özel şartlar ile yapılmaktadır. Üniversitede Profösör bir yakının varsa akademisyen olursun. Hal böyle olunca zaten üniversitelerimizin dünya sıralamasında esamisi bile yok. Bu sebeple yetişen öğrencilerin bilimsel eğitim seviyeleri de dünya standartlarına göre yeterli olmuyor. Yani diplomalı işsizler topluluğu veya kendi aldığı eğitim haricinde başka işlerle uğraşan bireyler. Bence de çoğu üniversiteler ile çoğu bölümler kapatılmalı

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1
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