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Bakan Tekin'den oldukça konuşulacak 'müfredat' çıkışı: Çocuklar Fatiha okusun, taziye öğrensin

Bakan Tekin'den oldukça konuşulacak 'müfredat' çıkışı: Çocuklar Fatiha okusun, taziye öğrensin
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Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne değinen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in, "Çocuklar yakınında sıkıntısı olduğunda, ölüsünün arkasından bir Fatiha okusun, taziye öğrensin. Atalarının, dedelerinin mezarlarına gitsin, dua okusun, bunları öğrensin istiyoruz. Kötü bir şey mi yapıyoruz?" diye konuştu.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Elazığ'a giden Milli eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ilk olarak Valiliği ziyaret etti. Valilik Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra Vali Numan Hatipoğlu ile görüşen Tekin, kentte sürdürülen çalışmalar hakkında brifing aldı.

Bakan Tekin'den oldukça konuşulacak 'müfredat' çıkışı: Çocuklar Fatiha okusun, taziye öğrensin

ÖĞRENCİLER VE DEDELERİYLE SOHBET ETTİ

Daha sonra kültürel ve sosyal değerlerin öğretilmesine yönelik yarıyıl tatili etkinliğinin yapıldığı Sürsürü Anaokulu'nu ziyaret eden Tekin, programa katılan öğrenciler ve dedeleriyle sohbet etti.

Bakan Tekin'den oldukça konuşulacak 'müfredat' çıkışı: Çocuklar Fatiha okusun, taziye öğrensin

"MÜFREDATI DEĞİŞTİRDİK; ÇOCUKLAR FATİHA OKUYUP ÖĞRENSİN İSTİYORUZ"

Bakan Tekin, burada yaptığı konuşmada, Türkiye Yüzyıl Maarif Modeli'ni hayata geçirdiklerini, müfredatı değiştirdiklerini anımsattı. Çocukların adetleri ve gelenekleri öğrenmelerini, dedelerini ve babalarını örnek almalarını istediklerini anlatan Tekin, şunları kaydetti: "(Muhalefet) Onlar da 'Öğrenmesinler.' diyor. 'Okullara bunu resmi olarak koyalım, öğretmenlerimiz bunu dersin bir parçası olarak öğretsinler.' diyorum. Adamlar da çıkıyor, 'Siz gericisiniz.' diyor. Ben de ' Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli tam da bu.' diyorum. Çocuklarımız geleneklerini, göreneklerini, kültürünü öğrensin. Diğer şeyleri öğrenmesinler demiyoruz. Onları da öğrenecekler ama bunu öğrensinler ki bu toplum bir arada yaşasın. Yarın deprem, yangın olduğunda birbirlerine yardımlaşsınlar. Yakınında sıkıntısı olduğunda, ölüsünün arkasından bir Fatiha okusun, taziye öğrensin. Atalarının, dedelerinin mezarlarına gitsin, dua okusun, bunları öğrensin istiyoruz. Kötü bir şey mi yapıyoruz? Böyle dediğim için de bana her gün televizyonda saydırıyorlar. Çocuklar önce dilimizi öğrensinler. Dilini doğru dürüst konuşamayan bir çocuğa, İngilizce, matematik nasıl öğreteceğiz? Bunu başlattık. Buna bile itiraz ediyorlar. 'Anadolu benim arkamda, siz ne derseniz deyin.' diyorum."

Bakan Tekin'den oldukça konuşulacak 'müfredat' çıkışı: Çocuklar Fatiha okusun, taziye öğrensin

BOLU'DA HAYATINI KAYBEDENLER İÇİN OKUNAN KUR'AN-I KERİM VE DUA PROGRAMINA KATILDI

Öğrencilerin dedeleri de Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni desteklediklerini belirterek, Bakan Tekin'e teşekkür etti. Ziyaretin ardından Hacı Mehmet Dumandağ Camisi'nde cuma namazı kılan Tekin, burada depremlerde ve Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde çıkan yangında hayatını kaybedenler için okunan Kur'an-ı Kerim ve dua programına iştirak etti. Tekin ve beraberindekiler, daha sonra cami çıkışında vatandaşlara sıcak çorba dağıttı.

Bakan Tekin'den oldukça konuşulacak 'müfredat' çıkışı: Çocuklar Fatiha okusun, taziye öğrensin

Kaynak: AA / Umut Halavart - Eğitim
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Yorumlar (6)

Haber Yorumlarıdeniz li:

çok güzel hareketler bunlar

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Haber Yorumlarıhalil ayva:

olması gerekende bu

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Haber YorumlarıAhmet Erdoğan:

tebrikler sonunda doğru bir karar alındı

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Haber YorumlarıGökhan:

İnşallah senin de Fatiha nı okumak nasip olur!

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Haber YorumlarıKarpuz Çekirdeği:

iyi de bu söylediklerin müfredatın neresinde var, üç beş kavram değişti kazanımların yeri değişti ama anlatırken devrim yapılmış gibi anlatılıyor

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Haber YorumlarıYan komşu :

Onları biz öğretiriz,siz mümkünse;ilim,bilim öğretin

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