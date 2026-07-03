Atatürk Üniversitesi, K-MEDI Silkroad Forumu'nda Küresel Bilim Köprüleri Kurdu

Atatürk Üniversitesi, uluslararasılaşma vizyonu doğrultusunda küresel akademik iş birliklerini güçlendirmeye yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürmeye devam ediyor. Bu kapsamda Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Güney Kore'nin Daegu kentinde Daegu Haany Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen K-MEDI Silkroad Global Research Forumuna katılarak üniversiteyi uluslararası platformda temsil etti. Rektör Hacımüftüoğlu'na Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Türkez ile Prof. Dr. Mostafa Abdelaty Hassibelnaby eşlik etti.

Geleneksel ve tamamlayıcı tıp, doğal ürünler, fonksiyonel gıdalar, biyoteknoloji, K-Beauty ve sağlık teknolojileri alanlarında dünyanın farklı ülkelerinden üniversiteleri, bilim insanlarını ve araştırma merkezlerini aynı çatı altında buluşturan forum; bilimsel iş birliklerinin geliştirilmesi, ortak araştırma ağlarının oluşturulması ve akademik bilgi üretiminin toplumsal faydaya dönüştürülmesi açısından önemli bir uluslararası buluşma olarak öne çıktı.

Bilim Diplomasisinin Güçlü Temsilcisi

Asya, Avrupa ve Afrika başta olmak üzere çok sayıda ülkeden akademisyenlerin, araştırmacıların ve yükseköğretim yöneticilerinin katıldığı forumda, küresel ölçekte sürdürülebilir araştırma ekosistemlerinin oluşturulması, disiplinlerarası iş birliklerinin artırılması ve sağlık alanındaki yenilikçi yaklaşımların uluslararası düzeyde yaygınlaştırılması ele alındı.

Program kapsamında düzenlenen oturumlarda konuşma yapan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Atatürk Üniversitesinin bilimsel üretim kapasitesi, uluslararasılaşma hedefleri ve sağlık bilimleri alanında yürüttüğü stratejik projeler hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmasına, organizasyona ev sahipliği yapan Daegu Haany Üniversitesini tebrik ederek başlayan Rektör Hacımüftüoğlu, Kore Eğitim Bakanlığına, Gyeongsangbuk-do Eyaleti yerel yönetimlerine ve organizasyona katkı sunan tüm paydaş kurumlara teşekkür etti.

"Bilimin Geleceği Ortak Araştırma Ekosistemlerinde Şekillenecek"

K-MEDI Silkroad Global Research Forumunun yalnızca bilimsel bir toplantı olmadığını, aynı zamanda ülkeler arasında kalıcı akademik köprüler kuran önemli bir girişim olduğunu vurgulayan Rektör Hacımüftüoğlu, şunları söyledi: "K-MEDI İpek Yolu Küresel Araştırma Forumu; uluslararası iş birliklerinin güçlendirilmesi, disiplinlerarası araştırmaların teşvik edilmesi ve bilimsel keşiflerin yenilikçi ürünlere ve toplumsal faydaya dönüştürülmesi açısından son derece önemli bir platformdur. Asya, Avrupa, Afrika ve dünyanın farklı bölgelerinden seçkin üniversitelerin ve araştırmacıların bu foruma katılımı, girişimin giderek artan küresel önemini açıkça ortaya koymaktadır."

Atatürk Üniversitesinin küresel kampüs ağı içerisinde yer alan uluslararası ortak üniversitelerden biri olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirten Hacımüftüoğlu, bilim dünyasının geleceğinin uluslararası ortaklıklarla şekilleneceğini ifade ederek şu değerlendirmede bulundu: "Türkiye'nin önde gelen araştırma üniversitelerinden biri olarak, geleceğin bilimsel atılımlarının ancak iş birliğine dayalı, disiplinlerarası ve uluslararası bağlantılarla güçlendirilmiş araştırma ekosistemlerinden doğacağına yürekten inanıyoruz."

Atatürk Üniversitesinden Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıpta Stratejik Hamleler

Konuşmasında Türkiye'de geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanında yürütülen çalışmalara da değinen Rektör Hacımüftüoğlu, Atatürk Üniversitesinin bu alanda öncü projeleri hayata geçirdiğini belirtti. Erzurum'da kurulması planlanan ve yaklaşık 100 yatak kapasitesine sahip olacak geleneksel tıp hastanesi ve araştırma merkezinin Türkiye'nin en önemli sağlık yatırımlarından biri olacağını ifade eden Hacımüftüoğlu, merkezin eğitim, araştırma, klinik uygulama ve inovasyon alanlarında ulusal ölçekte referans bir kurum olarak hizmet vermesinin hedeflendiğini söyledi.

Bunun yanında Atatürk Üniversitesinin, Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan tezli ve tezsiz geleneksel tıp yüksek lisans programlarıyla bu alandaki nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine de önemli katkılar sunacağını dile getirdi.

Küresel Bilim Ağı İçin Altı Stratejik Öneri

Forumun en dikkat çeken bölümlerinden biri ise Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu'nun K-MEDI İpek Yolu girişiminin geleceğine yönelik sunduğu stratejik öneriler oldu.

Rektör Hacımüftüoğlu; mevcut iş birliklerinin çok taraflı akademik konsorsiyuma dönüştürülmesi, uluslararası ortak yazarlık ve çift kurum aidiyeti uygulamalarının yaygınlaştırılması, küresel akademisyen değişim programlarının oluşturulması, forum çıktılarının uluslararası saygın SCIE dergilerinde özel sayılarla yayımlanması, ortak lisansüstü ve doktora programlarının geliştirilmesi ile ülkelerin sahip olduğu biyolojik kaynakların ortak araştırmalar kapsamında değerlendirilmesine yönelik resmi iş birliği mekanizmalarının kurulmasını önerdi.

Bu önerilerin yalnızca K-MEDI ağına değil, uluslararası yükseköğretim sistemine de önemli katkılar sağlayacağını belirten Hacımüftüoğlu, bilimsel iş birliklerinin sürdürülebilirliğinin ancak güçlü kurumsal yapılarla mümkün olabileceğini ifade etti.

"K-MEDI Girişimi Dünyanın Önde Gelen Bilim Platformlarından Biri Olabilir"

Konuşmasının sonunda K-MEDI Silkroad girişiminin sahip olduğu potansiyele dikkat çeken Rektör Hacımüftüoğlu, şu ifadeleri kullandı: "K-MEDI İpek Yolu girişiminin; geleneksel tıp, fonksiyonel gıdalar, doğal ürünler ve K-Beauty alanlarında araştırma, eğitim, yenilikçilik ve ticarileştirme bakımından dünyanın önde gelen uluslararası platformlarından biri olma potansiyeline güçlü bir şekilde inanıyorum. Atatürk Üniversitesi olarak bu ortak vizyona katkı sunmaya kararlıyız ve Daegu Haany Üniversitesi ile küresel kampüs ağındaki tüm ortaklarımızla iş birliğimizi daha da geliştirmeyi arzu ediyoruz."

Uluslararasılaşma Vizyonuna Güçlü Katkı

Uluslararası araştırma ağlarında etkin rol üstlenmeye devam eden Atatürk Üniversitesi, bilimsel üretim kapasitesini küresel ölçekte görünür kılarken; geliştirdiği stratejik ortaklıklarla bilgi paylaşımını, ortak proje kültürünü ve akademik hareketliliği de güçlendirmeyi sürdürüyor.

K-MEDI Silkroad Global Research Forumu kapsamında gerçekleştirilen temaslar ve yapılan görüşmelerin, Atatürk Üniversitesinin uluslararası araştırma iş birliklerini daha ileri seviyeye taşıması, ortak proje sayılarının artırılması ve sağlık bilimleri başta olmak üzere birçok stratejik alanda yeni akademik ortaklıkların kurulmasına önemli katkılar sunması bekleniyor. Böylece Atatürk Üniversitesi, yalnızca Türkiye'nin değil, bölgesinin ve dünyanın bilim ekosistemine yön veren araştırma üniversiteleri arasında yer alma hedefini uluslararası platformlarda güçlü adımlarla sürdürmeye devam ediyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı