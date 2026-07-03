425 şubesi olan ünlü tatlıcının ürününde hile çıktı

Pandemi döneminde faaliyete geçerek kısa sürede tüm Türkiye'ye yayılan tatlı zinciri Ekleristan cephesinde sular durulmuyor. Geçtiğimiz aylarda mali darboğazı aşamayarak iflas bayrağını çeken şirket, bu kez Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2 Temmuz 2026 tarihinde kamuoyu ile paylaştığı taklit ve tağşiş listesine girerek tüketicide büyük bir hayal kırıklığı yarattı.

FISTIK YERİNE AY ÇEKİRDEĞİ YEDİRMİŞLER

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde faaliyet gösteren İflas Hal. Cevizden Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından üretilen ve Ekleristan markasıyla satışa sunulan 11 Şubat 2026 üretim tarihli "Antep fıstıklı ekler" ürününde yapılan analizlerde ay çekirdeği bulunduğu belirlendi. Denetim raporunda ürünün içeriğinde tüketiciye beyan edilen Antep fıstığı yerine daha düşük maliyetli ay çekirdeği kullanıldığı ifade edildi.

NİSAN AYININ BAŞINDA İFLAS KARARI AÇIKLANMIŞTI

Bugün tağşiş skandalıyla anılan marka, aslında çok yakın bir geçmişe kadar hızlı büyüme hikayesiyle dikkat çekiyordu. Serüvenine Bursa'da sadece üç şube ile başlayan Ekleristan, agresif bir franchise modeliyle büyümesini sürdürerek bir yıl içinde elli şubeye, zirve noktasında ise elli iki ilde toplam 425 şubeye ulaştığını açıklamıştı.

Ancak bu kontrolsüz büyüme beraberinde ciddi mali krizleri getirdi. Yaşanan darboğazın ardından Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Ekleristan Gıda, Cevizden Gıda ve Snowland Taşımacılık şirketlerinin konkordato taleplerini reddederek 1 Nisan 2026 tarihi itibarıyla iflaslarına hükmetti. Şirketler için alınan basit tasfiye süreci kararı da Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe girdi.