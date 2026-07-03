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Bombalı tuzaktan kurtulmuştu, kalp krizine yenik düştü

Bombalı tuzaktan kurtulmuştu, kalp krizine yenik düştü
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Mardin’in Mazıdağı ilçesinde, miras nedeniyle oğlu tarafından aracına bomba yerleştirilen Mehmet Eye, patlamadan yara almadan kurtuldu ancak bir süre sonra kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Davada sanıklara 17 yıla varan hapis cezaları verildi.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde oğlu tarafından aracına yerleştirilen patlayıcıyla öldürülmeye çalışılan Mehmet Eye, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Mazıdağı ilçesinde 30 Haziran 2024'te meydana gelen olayda, iddiaya göre Polat E., miras nedeniyle babası Mehmet Eye'yi öldürmek amacıyla, para karşılığında anlaştığı 3 kişinin yardımıyla babasının kullandığı servis aracına uzaktan kumandalı patlayıcı düzenek yerleştirmişti. Mehmet Eye, aracının yanında bulunan şüpheli poşeti fark ederek içindekileri, evlerinin karşısındaki metruk binaya bırakmıştı. Şüpheliler ise poşetin araçta olduğunu düşünerek güzergah boyunca uzaktan kumandayla patlayıcıyı infilak ettirmeye çalışmıştı. Son olarak Mehmet Eye'nin evine dönmesinin ardından kumandaya yeniden basılmasıyla patlama metruk binada meydana gelmişti. O olayı yara almadan atlatan Eye, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olayla ilgili açılan davada ise mahkeme, sanıkların 'amaçlarının öldürmek değil korkutmak olduğu' yönündeki savunmalarını, daha az ceza almaya yönelik olduğu gerekçesiyle kabul etmemiş, ayrıca öldürme amacıyla hazırlanan bomba düzeneğinin imal edilmesi, taşınması ve muhafaza edilmesinin 'tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi' suçunu da oluşturduğuna hükmetmişti.

Mahkeme heyeti, 'kasten öldürmeye teşebbüs' ile 'tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi' suçlarından tutuklu sanık Polat E.'yi 17 yıl 6 ay, Abas A.'yı 17 yıl 4 ay, Baran A.'yı 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırmış, 'kasten öldürmeye yardım etme' suçundan 7 yıl 1 ay hapis cezası verilen Berkant K. ise tutuklu kaldığı süre dikkate alınarak tahliye edilmişti. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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