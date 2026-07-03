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Küçük çocuk balkon filesinde dakikalarca asılı kaldı! İtfaiye erinden duygulandıran sözler

Küçük çocuk balkon filesinde dakikalarca asılı kaldı! İtfaiye erinden duygulandıran sözler Haber Videosunu İzle
Küçük çocuk balkon filesinde dakikalarca asılı kaldı! İtfaiye erinden duygulandıran sözler
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Denizli'de küçük çocuk, balkonun koruma filesinin dışında asılı kaldı. Çocuğunu dakikalarca tutan endişeli annenin "Korkuyorum" sözlerine, "Ben ölürüm, onu kurtarırım" diyerek cevap veren itfaiye erinin fileleri kesmesiyle çocuk kurtarıldı.

Denizli'de küçük bir çocuk, balkon koruma filesinin dışında asılı kaldı. Annesinin dakikalarca tuttuğu çocuk, itfaiye erinin gerçekleştirdiği müdahale sonucu kurtarıldı.

Olay, Merkezefendi ilçesi Sırakapılar Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evde oyun oynadığı sırada odanın penceresinden dışarı çıkan küçük çocuk, balkona gerilen koruma filesinin dışına geçti. Bir süre sonra dengesini kaybeden çocuk, fileye tutunarak boşlukta asılı kaldı. Durumu fark eden anne, hızla hareket ederek çocuğunu yakaladı ve düşmemesi için sıkıca tuttu. Çocuğunu yukarı çekemeyen ancak düşmesine de izin vermeyen anne, balkonda yaklaşık 10 dakika boyunca mücadele verdi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye kısa sürede Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

KOMŞULAR ÇARŞAF GEREREK TEDBİR ALDI

Annenin çocuğu tutması sebebiyle yalnız olduğu daire kapısını dışarıdan gelecek yardımlara açamazken, vatandaşlar ise bir yandan dışarıda çarşaf gererek tedbir almaya çalışırken diğer yandan ise kapıyı kırmaya çalıştı. Bir vatandaş ise üst kattaki daireden kendini sarkıtarak çocuğu kurtarma girişiminde bulundu. Olay yerine doğru hızla ilerleyen itfaiye ekipleri, sokağın dar olması ve araçların gelişigüzel park edilmesi nedeniyle bölgeye girmekte büyük güçlük çekti.

"BEN ÖLÜRÜM, ONU KURTARIRIM"

Merdiven yardımıyla balkona ulaşan itfaiye ekipleri çocuğa müdahale ederken anneden yardımcı olmasını istedi. Endişeli annenin, "Korkuyorum" söylemine ise itfaiye erinin, "Hiç merak etme. Ben ölürüm onu kurtarırım. Hiçbir şey olmaz" demesi ise dikkatlerden kaçmadı. Zamanla yarışan ekipler, aracın giremediği noktada araç merdivenini uzatarak çocuğa ulaşmayı başardı. İtfaiye ekiplerinin dikkatli müdahalesi sonucu filenin kesilmesiyle küçük çocuk, annesi tarafından alınarak kurtarıldı. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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