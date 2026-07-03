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Icardi gece boyu yalvardı, barıştı! Son paylaşımı gündem yarattı

Icardi gece boyu yalvardı, barıştı! Son paylaşımı gündem yarattı Haber Videosunu İzle
Icardi gece boyu yalvardı, barıştı! Son paylaşımı gündem yarattı
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Arjantin basınında yer alan iddialara göre Mauro Icardi ile China Suárez'in ilişkisi, çapkınlık mesajları nedeniyle bitme noktasına geldi. Suárez'in ayrılık kararı aldığı, Icardi'nin ise gece boyu barışmak için çaba gösterdiği ve çiftin yeniden barıştığı öğrenildi. Suárez'in son paylaşımlarında görülen Icardi'nin aslan taklidi yaptığı anlarda, Suárez'in verdiği tepki ise dikkat çekti.

  • Arjantin basını, Mauro Icardi'nin başka kadınlarla mesajlaştığı iddiaları nedeniyle sevgilisi China Suárez ile krize girdiğini ve Suárez'in ilişkiyi bitirme kararı aldığını yazdı.
  • Icardi'nin gece boyu ikna çabaları sonucu çiftin barıştığı iddia edildi, ancak bu iddialar taraflarca resmi olarak doğrulanmadı.
  • Barışma iddiaları sonrası Suárez'in Instagram'da Icardi'nin aslan taklidi yaptığı videoyu paylaşması sosyal medyada gündem oldu.

Arjantin magazin basınında yer alan iddialara göre, Mauro Icardi'nin başka kadınlarla mesajlaştığına ilişkin iddialar, sevgilisi China Suárez ile arasında büyük krize neden oldu. Haberlere göre Suárez, bu gelişmelerin ardından ilişkiyi bitirme kararı aldı.

GECE BOYU BARIŞMAYA ÇALIŞTI

İddialara göre Icardi, ayrılık kararının ardından gece boyunca Suárez'i ikna etmeye çalıştı. Arjantin basını, yıldız futbolcunun yoğun çabalarının ardından çiftin yeniden barıştığını yazdı. Ancak bu iddialar taraflarca resmi olarak doğrulanmadı.

PAYLAŞIMLAR DİKKAT ÇEKTİ

Barışma iddialarının ardından China Suárez'in Instagram hesabından paylaştığı görüntüler de gündem oldu. Paylaşımlarda Mauro Icardi'nin aslan taklidi yaptığı anlar yer alırken, Suárez'in bu görüntülere verdiği tepki Arjantinli sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.

WANDAGATE SONRASI GÖZLER ÜZERLERİNDE

Mauro Icardi ile China Suárez'in ilişkisi, Wanda Nara ile yaşanan ve "Wandagate" olarak anılan olayların ardından Arjantin'de en çok konuşulan magazin başlıklarından biri olmaya devam ediyor. Çiftin paylaşımları ve özel hayatlarına ilişkin gelişmeler Arjantin basını tarafından yakından takip ediliyor. 

Kaynak: Haberler.com
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