Öğrencilerine cinsel içerikli fotoğraf gönderen öğretmen tutuklandı

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde bulunan Orange High School'da rehber öğretmen olarak görev yapan 37 yaşındaki Lesli Lambeth Bryant hakkında, öğrencilerine Snapchat üzerinden müstehcen fotoğraf ve videolar gönderdiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Bryant, "çocuğa yönelik uygunsuz davranış" ve "ikinci derece çocukların cinsel sömürüsü" suçlamalarıyla gözaltına alındı. İddiaların, Kasım 2025'te yaşandığı belirtildi.

İHBAR SONRASI GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Okul yönetimine yapılan ihbarın ardından Bryant ücretli olarak açığa alındı. Olayın ardından Orange County Şerif Ofisi'ne bilgi verildi. Bryant, 12 Haziran'da görevinden istifa ederken, hakkında çıkarılan yakalama kararı sonrası perşembe günü polise teslim oldu.

MAHKEMEDE SUÇLAMALAR AÇIKLANDI

Mahkemede savcılar, Bryant'ın öğrencilerle Snapchat üzerinden iletişim kurduğunu ve onlara cinsel içerikli fotoğraf ile videolar gönderdiğini öne sürdü. Orange County Okulları tarafından yapılan açıklamada, öğrencilerin güvenliğinin en büyük öncelik olduğu belirtilerek, iddiaların öğrenilmesinin ardından Bryant'ın derhal ücretli izne çıkarıldığı ifade edildi.

Okul yönetimi, olayın artık adli soruşturma kapsamında yürütüldüğünü belirterek soruşturmayla ilgili açıklamaların Orange County Şerif Ofisi tarafından yapılacağını bildirdi.

50 BİN DOLAR KEFALETLE TUTUKLU BULUNUYOR

Bryant'ın Orange County Gözaltı Merkezi'nde tutulduğu, mahkemenin ise 50 bin dolar teminat karşılığında kefalet kararı verdiği aktarıldı.

Kaynak: Haberler.com