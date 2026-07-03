Yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı! 40 kişi hayatını kaybetti
Pakistan'ın Belucistan eyaletinde yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu ilk belirlemelere göre 40 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen arama kurtarma ve sağlık ekipleri çalışmalarını sürdürürken, kazanın nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.
Pakistan'da meydana gelen trafik kazası büyük bir faciaya yol açtı. Belucistan eyaletinin Şerani bölgesinden hareket eden yolcu otobüsü, Hayber-Pahtunhva eyaletine bağlı Dera İsmail Han bölgesinde seyir halindeyken kontrolden çıkarak uçuruma devrildi.
40 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Bölge yetkilileri, kazada ilk belirlemelere göre 40 kişinin yaşamını yitirdiğini, 8 kişinin ise yaralandığını açıkladı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kaza ihbarının ardından bölgeye arama kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yetkililer, kazanın kesin nedeninin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlatıldığını duyurdu.