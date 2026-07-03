Haberler

Şara'dan sürpriz tercih! Ünlü oyuncuyu milletvekili yaptı

Şara'dan sürpriz tercih! Ünlü oyuncuyu milletvekili yaptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, geçiş sürecinde görev yapacak yeni parlamentoya yaptığı atamalar kapsamında oyuncu Rozina Lazkani'yi milletvekili olarak görevlendirdi. Daha önce siyasi deneyimi bulunmayan Lazkani, görevlendirme nedeniyle Şara'ya teşekkür ederken, 210 sandalyeli Halk Meclisi'nin 70 üyesinin doğrudan Cumhurbaşkanı tarafından belirlendiği açıklandı.

  • Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, 210 sandalyeli Halk Meclisi'nin 70 üyesini doğrudan atadı.
  • Atananlar arasında 36 yaşındaki oyuncu Rozina Lazkani da yer alıyor.
  • Atanan 70 kişiden 15'i kadın; seçim kurulunca belirlenen altı kadınla birlikte kadın milletvekili sayısı 21 oldu.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ülkenin geçiş sürecinde görev yapacak 210 sandalyeli Halk Meclisi'nin 70 üyesini doğrudan belirledi. Suriye resmi haber ajansı SANA'nın aktardığına göre, atanan isimler arasında 36 yaşındaki oyuncu Rozina Lazkani de yer aldı.

Netflix'te de yayınlanan "Al-Hayba" dizisindeki performansıyla tanınan Lazkani, böylece Suriye parlamentosunda görev alacak isimlerden biri oldu.

ŞARA'YA TEŞEKKÜR ETTİ

Milletvekili olarak görevlendirilen Lazkani, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya teşekkür etti.

Kendisine duyulan güvenin kariyerindeki en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu belirten Lazkani, bu güvene layık olmak için çalışacağını ifade etti.

SİYASİ DENEYİMİ BULUNMUYOR

2014 yılında televizyon kariyerine başlayan Rozina Lazkani'nin daha önce herhangi bir kamu görevinde bulunmadığı belirtildi.

Şara'nın doğrudan atadığı 70 kişi arasında iç savaş mağdurlarının yakınları, eski mahkumlar ve Esad dönemindeki kimyasal saldırılardan sağ kurtulan isimler de yer aldı.

Atanan 70 kişiden 15'ini kadınlar oluştururken, seçim kurulu tarafından belirlenen altı kadın üyenin de eklenmesiyle parlamentodaki kadın milletvekili sayısı 21'e yükseldi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
İsrail'den İran heyetine suikast hamlesi! Trump yönetimi son anda engellemiş

Dünyayı ayağa kaldıracak iddia! ABD yönetimi son anda engellemiş
Uzman erbaş kanunu yasalaştı! Sözleşmeli erlere kamuda istihdam imkanı

Meclis'ten geçti! On binlerce uzman er ve erbaşı sevindirecek karar
Boğaziçi Üniversitesi mezuniyet töreninde gerginlik! Akademisyeni böyle protesto etti

Akademisyenle fotoğraf çektirmeyi reddedince ortalık fena karıştı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsmail Kartal'ın en çok istediği isimdi! Anlaşma sağlandı

İsmail Kartal'ın en çok istediği isimdi! Anlaşma sağlandı
Deniz Göktaş'a ters kelepçe takılması Kılıçdaroğlu'nu da kızdırdı

Bu görüntüye kayıtsız kalmadı!
Şam Valisi İdlibi: Bombalı saldırı el yapımı patlayıcı ile gerçekleştirildi

Komşudaki kan donduran facianın nedeni belli oldu
İmzalar atıldı! Galatasaray'dan Amedspor'a transfer

İmzalar atıldı! Galatasaray'dan Amedspor'a transfer
Kayıtlar tamamlandı: 1 milyon 655 bin lira için sıraya girdiler

1 milyon 655 bin lira için sıraya girdiler
Diyanet'in Cuma hutbesinde 'Deniz Göktaş' detayı

Cuma hutbesine bile girdi
Bakan Fidan: ABD, F-35 satış yasağını kaldırabilir

Türkiye'nin yıllardır beklediği müjdeyi vermek üzere