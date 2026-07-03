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Deniz Göktaş'a destek için adliyeye giden Kılıçdaroğlu'na protesto

Deniz Göktaş'a destek için adliyeye giden Kılıçdaroğlu'na protesto Haber Videosunu İzle
Deniz Göktaş'a destek için adliyeye giden Kılıçdaroğlu'na protesto
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Kur'an-ı Kerim ile ilgili ifadeleri nedeniyle gözaltına alınan komedyen Deniz Göktaş'a destek vermek için İstanbul Adliyesi'ne giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, adliye binası içerisinde bir grubun protestosuyla karşılaştı.

  • Kur'an-ı Kerim'e yönelik sözleri nedeniyle gözaltına alınan komedyen Deniz Göktaş, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
  • CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Gürsel Tekin, Deniz Göktaş'a destek için Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gitti.
  • Adliye koridorlarında bekleyen bazı vatandaşlar, Kılıçdaroğlu'nun ziyaretine 'Dışarı' sloganları atarak protesto etti.

Stand-up gösterilerindeki ifadeleri tartışma yaratan ve Kur'an-ı Kerim'e yönelik sözleri gerekçesiyle gözaltına alınan komedyen Deniz Göktaş, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Göktaş'ın savcılık süreci başlarken, adliyede sürpriz bir hareketlilik yaşandı.

DESTEK İÇİN ADLİYEYE GELDİLER

Hakkında başlatılan soruşturma kapsamında adliyeye getirilen Deniz Göktaş'a destek vermek isteyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Gürsel Tekin, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne geldi.

ADLİYE KORİDORLARINDA "DIŞARI" SLOGANLARI

Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyetin adliye binasına girmesiyle birlikte içeride tansiyon bir anda yükseldi. Adliye koridorlarında bekleyen bazı vatandaşlar, Kılıçdaroğlu'nun Deniz Göktaş'a yönelik destek ziyaretine sert tepki gösterdi.

Gruptakiler, Kılıçdaroğlu ve beraberindekilerin bulunduğu alana doğru yönelerek "Dışarı" şeklinde sloganlar attı. Adliye içerisindeki protesto anları dikkat çekerken, Deniz Göktaş'ın hukuki sürecinin ise devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıenginkaya7:

Bu Daha Baslangic. !!!

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Haber YorumlarıIc Minnak:

Standupçıya destek diye gelen kayyımdar standupçı olmuş, alem adam.

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Haber Yorumlarıözen66:

adliye içinde bu hareketlerde bulunmak serbestmi?

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Haber YorumlarıRevolver:

Daha çarşıya pazara esnafa ineceksin dur, asıl tepkiyi orda gör sen

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