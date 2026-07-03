Memur zammı vekile de yaradı! En düşük maaş 310 bin lirayı geçti

TÜİK tarafından açıklanan haziran ayı enflasyon rakamlarının ardından milyonlarca memur ve memur emeklisinin alacağı enflasyon farkı ve zam oranı yüzde 13,52 olarak netleşti. Mevzuat gereği memur maaş katsayısındaki artışa endeksli olan milletvekili maaşları da temmuz ayı itibarıyla aynı oranda yükseldi.

YENİ MAAŞLAR 310 BİN LİRAYI GEÇTİ

Memur zammının belli olmasının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) görev yapan vekillerin maaşlarındaki yeni tablo da ortaya çıktı. Temmuz ayı itibarıyla geçerli olacak güncel rakamlara göre, mevcut milletvekillerinin aylık ödenekleri önemli ölçüde arttı.

İŞTE KALEM KALEM YENİ MİLLETVEKİLİ MAAŞLARI

Yüzde 13,52'lik zam oranının yansımasıyla birlikte vekillerin hesaplarına yatacak yeni tutarlar kalem kalem şu şekilde şekillendi:

Aktif milletvekili maaşı: Gerçekleşen zammın ardından 310 bin 332 TL'ye yükseldi. Emekli milletvekili maaşı: Meclis'ten emekli olan vekillerin aylığı 201 bin 677 TL olarak güncellendi. Hem emekli hem aktif milletvekili maaşı: Emekliliğe hak kazanmış ancak aktif olarak Meclis'te görev yapmaya devam eden vekillerin toplam aylık geliri ise 512 bin 9 TL'ye ulaşarak yarım milyon liralık barajı geride bıraktı.

Kaynak: Haberler.com