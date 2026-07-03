Memur zammı vekile de yaradı! En düşük maaş 310 bin lirayı geçti
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte memur ve memur emeklilerine yapılacak yüzde 13,52'lik zam oranı kesinleşti. Bu artışla birlikte milletvekillerinin yeni maaşları da yeniden hesaplanırken, hem emekli hem de aktif milletvekili olanların aylık geliri 512 bin lirayı aştı.
- Memur maaşlarına yapılan %13,52'lik zam, mevzuat gereği milletvekili maaşlarına da yansıdı.
- Aktif milletvekili maaşı temmuz ayı itibarıyla 310 bin 332 TL'ye yükseldi.
- Hem emekli hem aktif milletvekillerinin toplam aylık geliri 512 bin 9 TL oldu.
TÜİK tarafından açıklanan haziran ayı enflasyon rakamlarının ardından milyonlarca memur ve memur emeklisinin alacağı enflasyon farkı ve zam oranı yüzde 13,52 olarak netleşti. Mevzuat gereği memur maaş katsayısındaki artışa endeksli olan milletvekili maaşları da temmuz ayı itibarıyla aynı oranda yükseldi.
YENİ MAAŞLAR 310 BİN LİRAYI GEÇTİ
Memur zammının belli olmasının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) görev yapan vekillerin maaşlarındaki yeni tablo da ortaya çıktı. Temmuz ayı itibarıyla geçerli olacak güncel rakamlara göre, mevcut milletvekillerinin aylık ödenekleri önemli ölçüde arttı.
İŞTE KALEM KALEM YENİ MİLLETVEKİLİ MAAŞLARI
Yüzde 13,52'lik zam oranının yansımasıyla birlikte vekillerin hesaplarına yatacak yeni tutarlar kalem kalem şu şekilde şekillendi: