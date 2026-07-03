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Midesinden 50 kapsül uyuşturucu çıktı

Midesinden 50 kapsül uyuşturucu çıktı
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İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda polis operasyonuyla midesinde 50 kapsül halinde 490 gram metamfetamin taşıyan yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.

İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda polisin düzenlediği operasyonda, midesinde 50 kapsül halinde 490 gram metamfetamin taşıyan yabancı uyruklu kurye tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yurt dışından hava yoluyla uyuşturucu madde sokulacağı istihbaratı üzerine harekete geçti. Yapılan titiz takipler sonucunda uyuşturucuyu yutarak getirdiği tespit edilen şüpheli, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na iniş yaptığı sırada polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Midesinden zehir fışkırdı

Gözaltına alınan yabancı uyruklu S.M. isimli şüphelinin hastanede yapılan iç beden muayenesinde, midesinde çok sayıda yabancı cisim olduğu tespit edildi. Tıbbi müdahaleyle çıkarılan 50 adet kapsülün içinden toplam 490 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen S.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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