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İşte emekli ve memur maaşı zam oranları

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İşte emekli ve memur maaşı zam oranları
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TÜİK'in açıkladığı haziran ayı enflasyon verisinin ardından emekli ve memura temmuz ayında yapılacak zam oranı da kesinleşti. SSK ve Bağ-Kur emeklisi için zam oranı yüzde 17,76 olurken, memur ve memur emeklisinin zam oranı ise 13,52 oldu. İşte meslek meslek zamlı maaşlar...

  • SSK ve Bağ-Kur emeklileri temmuz ayında maaşlarına yüzde 17,75 zam alacak.
  • Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 13,51 zam uygulanacak.
  • En düşük emekli maaşı 23 bin 550 liraya yükselecek.

TÜİK'in haziran ayı enflasyonunu açıklamasıyla milyonlarca memur ve emeklinin temmuz zammı kesinleşti. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 17,75, memur ve memur emeklileri ise yüzde 13,51 zam alacak. En düşük emekli maaşı da 23 bin 550 liraya yükselecek.

ZAM ORANLARI BELLİ OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı enflasyonunu yüzde 0,99 olarak açıkladı. Böylece milyonlarca memur ve emeklinin beklediği temmuz ayı maaş zamları da netleşti.

Açıklanan verilere göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri temmuz ayında maaşlarına yüzde 17,75 oranında zam alacak.

Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına uygulanacak zam oranı ise yüzde 13,51 olarak kesinleşti.

İŞTE MESLEK MESLEK ZAMLI MAAŞLAR

- Şube Müdürü (Üniversite Mezunu) 1/4 76.659 94.384 107.135 TL

- Memur 9/1 52.617 64.397 73.097 TL

- Uzman Öğretmen 1/4 67.766 81.219 92.192 TL

- Öğretmen 1/4 61.146 73.368 83.280 TL

- Başkomiser 3/1 74.490 89.214 101.267 TL

- Polis 8/1 68.084 81.617 92.643 TL

- Uzman Doktor 1/4 126.119 150.426 170.749 TL

- Hemşire 5/1 61.759 74.770 84.871 TL

- Mühendis 1/4 78.200 96.211 109.209 TL

- Teknisyen 11/1 54.547 66.870 75.904 TL

- Profesör 1/4 111.348 135.089 153.340 TL

- Araştırma Görevlisi 7/1 73.792 90.568 102.804 TL

- Vaiz 1/4 63.916 76.653 87.009 TL

- Avukat 1/4 73.515 90.000 102.159 TL

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 23 BİN 550 TL'YE YÜKSELECEK

Bu yıl da emeklilere refah payı verilmemesi kararlaştırılırken, en düşük emekli aylığına yalnızca altı aylık enflasyon farkı yansıtılacak.

Halen 20 bin lira olarak uygulanan en düşük emekli maaşının, yüzde 17,75'lik artışla 23 bin 550 liraya yükseltilmesi planlanıyor.

DÜZENLEME MECLİS'E GELECEK

En düşük emekli maaşındaki artışın yürürlüğe girmesi için düzenlemenin önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacak torba yasa teklifine eklenmesi bekleniyor.

Yasal düzenlemenin kabul edilmesinin ardından yeni maaşlar temmuz ayı itibarıyla uygulanacak.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (7)

Haber Yorumlarımustafa okcu:

Bence çok yapmışlar yarısını geri alsınlar ??

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Haber YorumlarıIc Minnak:

Çalışanın çalışırken ödediğin parayı emekli iken geri öderken böyle havalara girmeleri yok mu :)) Devlet yine "like" kaptı

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Haber YorumlarıKerem Senyol:

işçi ne olacak onlar aynı ekonomide yaşamıyorlar mı

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Haber YorumlarıGüzide Altay:

Türkiye'mizin başına bela olan Enflasyon Canavarını Türkiye İstatistik Kurumu yendi. Kağıt üzerinde de olsa Sıfır enflasyon açıklayıp Dünyanın en refah ülkesi konumuna getirdi. Bu kurumda emeği geçen herkesi tek tek kucaklamak istiyoruz. Teşekkürler Türkiye İstatistik Kurumu. Size Her zaman dua ediyoruz.

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Haber YorumlarıKerem Sevimli:

Emekli maaşı 23 bin :) ot yesinler!

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Haber YorumlarıBahadır Yavçın:

dünden belliydi 23.600? olacağı.

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