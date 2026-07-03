İşte emekli ve memur maaşı zam oranları

TÜİK'in haziran ayı enflasyonunu açıklamasıyla milyonlarca memur ve emeklinin temmuz zammı kesinleşti. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 17,75, memur ve memur emeklileri ise yüzde 13,51 zam alacak. En düşük emekli maaşı da 23 bin 550 liraya yükselecek.

ZAM ORANLARI BELLİ OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı enflasyonunu yüzde 0,99 olarak açıkladı. Böylece milyonlarca memur ve emeklinin beklediği temmuz ayı maaş zamları da netleşti.

Açıklanan verilere göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri temmuz ayında maaşlarına yüzde 17,75 oranında zam alacak.

Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına uygulanacak zam oranı ise yüzde 13,51 olarak kesinleşti.

İŞTE MESLEK MESLEK ZAMLI MAAŞLAR

- Şube Müdürü (Üniversite Mezunu) 1/4 76.659 94.384 107.135 TL

- Memur 9/1 52.617 64.397 73.097 TL

- Uzman Öğretmen 1/4 67.766 81.219 92.192 TL

- Öğretmen 1/4 61.146 73.368 83.280 TL

- Başkomiser 3/1 74.490 89.214 101.267 TL

- Polis 8/1 68.084 81.617 92.643 TL

- Uzman Doktor 1/4 126.119 150.426 170.749 TL

- Hemşire 5/1 61.759 74.770 84.871 TL

- Mühendis 1/4 78.200 96.211 109.209 TL

- Teknisyen 11/1 54.547 66.870 75.904 TL

- Profesör 1/4 111.348 135.089 153.340 TL

- Araştırma Görevlisi 7/1 73.792 90.568 102.804 TL

- Vaiz 1/4 63.916 76.653 87.009 TL

- Avukat 1/4 73.515 90.000 102.159 TL

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 23 BİN 550 TL'YE YÜKSELECEK

Bu yıl da emeklilere refah payı verilmemesi kararlaştırılırken, en düşük emekli aylığına yalnızca altı aylık enflasyon farkı yansıtılacak.

Halen 20 bin lira olarak uygulanan en düşük emekli maaşının, yüzde 17,75'lik artışla 23 bin 550 liraya yükseltilmesi planlanıyor.

DÜZENLEME MECLİS'E GELECEK

En düşük emekli maaşındaki artışın yürürlüğe girmesi için düzenlemenin önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacak torba yasa teklifine eklenmesi bekleniyor.

Yasal düzenlemenin kabul edilmesinin ardından yeni maaşlar temmuz ayı itibarıyla uygulanacak.