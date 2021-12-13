Selin vurduğu Edirne'den kahreden haber! Kayıp vatandaşın cansız bedeni sürüklenirken bulundu - Haberler
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Selin vurduğu Edirne'den kahreden haber! Kayıp vatandaşın cansız bedeni sürüklenirken bulundu

Demirören Haber Ajansı / Ali Can Zeray - Haberler | Güncel

Trakya bölgesinde başlayan sağanak yağış, kısa bir süre sonra sele dönüştü. Edirne'nin Enez ilçesinde de aşırı yağış nedeniyle sel ve taşkınlar oluştu. Yoğun sel sularına kapıldıktan sonra arama çalışmaları başlatılan bir vatandaşın cansız bedeni ise sel sularında sürüklenirken bulundu.

EDİRNE (DHA) - Ayrıntılar geliyor...

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Demirören Haber Ajansı / Ali Can Zeray - Son Dakika Haberleri

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