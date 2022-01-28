Ece Erken, öldürülen eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na sarıldığı bir pozunu paylaştı

Önceki gece saat 00.30 sıralarında Bakırköy Balıkçılar Çarşısı Çamözü Sokak'ta meydana gelen olayda BJK eski yöneticisi ve ünlü sunucu Ece Erken'in eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Şoförü Murat Bilmez ise yaralandı. Polis ekiplerinin çalışmaları sonucu, olayla ilgisi oldukları gerekçesiyle 6 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 6 kişiden 2'si Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalandı.

INSTAGRAM HESABINI KAPATIP YENİDEN AÇTI

Yaşanan acı olayın ardından akşam saatlerinde Instagram hesabını kapatan ünlü sunucu Ece Erken, bir süre sonra hesabını tekrar aktif ederek Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun yarın Rize'de yapılacak cenaze törenine ilişkin bilgileri paylaştı.

EŞİNE SARILDIĞI POZUNU PAYLAŞTI

Eşinin ölümüyle yıkılan Ece Erken ise Instagram hesabından yeni bir paylaşım daha yaptı. Sakinleştiricilerle ayakta durduğu söylenen ünlü sunucu, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na sarıldığı bir fotoğrafını paylaştı.

SON PAYLAŞIMI YÜREK BURKTU

Ayrıca, eşinin ölüm haberinin ardından sakinleştiricilerle kendine gelmeye çalışan Ece Erken'in 31 Aralık'ta yaptığı paylaşım yürekleri paramparça etti. Yeni yılı eşinin çocukları ve kendi oğlunun da bulunduğu kalabalık bir aile olarak kutlayan Ece Erken, mutlu aile pozlarını paylaşmıştı. Yeni yılda dileklerini sıralayan Erken, paylaşımına "Her şey geride kalsın; yepyeni sayfalara umutlu hikayeler yazalım… 2022'de yıldızımız hep parlasın. Şahane bir yıl dileriz" notunu düşmüştü.

BUGÜN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesi dün Adli Tıp Kurumu'dan ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu tarafından alınarak İstanbul Havalimanı Kargo Terminali'ne getirildi. Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesi Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferiyle saat 22.45'te Trabzon'a gönderildi. Buradan karayoluyla Rize'ye götürülecek Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesi bugün toprağa verilecek.

CİNAYETİN DETAYLARI ORTAYA ÇIKMAYA BAŞLADI

Ece Erken'in eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı. Açıklamada olayın bazı detayları da ortaya çıktı. Suphi Malgaz emniyette bilgi sahibi olarak verdiği ifadede, gayrimenkul satışı nedeniyle Gökhan Karakan ile arasında 65 bin liralık alacak verecek meselesi yaşandığını belitti. Suphi Malgaz ifadesinde, Gökhan Karakan ile aralarında 1 milyon 480 bin liralık gayrimenkul satışı olduğu ve kendisinin aynı gayrimenkulü 1 milyon 600 bin liraya satması üzerine Gökhan Karakan'ın kendisinden 100 bin lira daha istediğini söyledi. Bunun üzerine aralarında yaşanan anlaşmazlık sonrası Karakan'ın kendisini, "O zaman ağabeylerimi gönderirim" dediğini kaydetti.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu

"65 BİN TL YÜZÜNDEN TARTIŞMA ÇIKTI"

Hakkında gözaltı kararı bulunan kişilerden Seccad Yeşil'in de kendisini araştırdığını söyleyen Malgaz, kendisini Ali Yasak'ın (Drej Ali) yeğeni olarak tanıtan Kadir Yasak'ın çağırmasıyla Mahmutyazıcıoğlu ile kafeye gittiklerini söyledi. Yapılan görüşmede 65 bin liraya anlaştıklarını söyleyen Malgaz, Mahmutyazıcıoğlu'nun kendisine yazılı bir belge olmadan parayı vermemesini söylediğini ifade etti. Bunun üzerine Seccad Yeşil'in Mahmutyazıcıoğlu'nu arayarak tartıştıklarını söyledi. Malgaz, Gökhan Karakan'ın da kendisini aradığını belirterek, Karakan'a parayı Mahmutyazıcıoğlu'ndan alması gerektiğini söylediğini ifade etti. Malgaz, Mahmutyazıcıoğlu'nun dün öldüğünü öğrendiğini söyledi.

AHMUTYAZICIOĞLU'NU VURAN KİŞİ TESPİT EDİLDİ

Öte yandan açıklamada, "Olaya ilişkin olay yeri Cunda Balık Restaurant isimli iş yerinden temin edilen güvenlik kameralarının yapılan incelemesinde Ali Yasak, Kadir Yasak, Seccad Yeşil, Serkan Dakman ve Uğur Can Bilge isimli şahısların olay yerinde oldukları ve Kadir Yasak isimli şahsın ateşli silah kullanarak Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun kasten öldürülmesine ve Murat Bilmez isimli şahsın kasten yaralanması olayını gerçekleştirdiği tespit edilmiştir" denildi.

ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU'NA SALDIRI ANLARI KAMERADA

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesinin nedeninin alacak-verecek meselesi yüzünden kaynaklandığı ifade edilirken, silahlı saldırı anının görüntüsü de ortaya çıktı. Show Haber'in yayınladığı görüntülere göre; Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun restoranına gelen saldırganlar önce Mahmutyazıcıoğlu'nu darbettiler. Daha sonra Mahmutyazıcıoğlu'na 2 el ateş eden saldırganlar, yaralı adamı yerde sürükleyerek dışarı çıkarmak istediler. Ancak Mahmutyazıcıoğlu'nu çıkaramayınca kapının önünde 2 el daha ateş ederek öldürdüler.

İLK MÜDAHALE ANININ KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan saldırı sonrası yaşananlar bir vatandaşın çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntülerde sağlık ekiplerinin müdahale ettiği görülüyor.

"LÜTFEN BENİ KURTARIN"

Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programının sunucularından Bircan Bali, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölmeden önceki son sözlerinin "Lütfen beni kurtarın" olduğunu söyledi.

ECE ERKEN'DEN İLK SÖZLER: NASIL DAYANACAĞIM?

Bircan Bali yakın arkadaşı Ece Erken'in sağlık durumundan da bahsetti. Erken'in sakinleştiricilerle ayakta durduğunu söyleyen Bircan Bali, "Ece'nin annesiyle konuştum. 'Ben onu çok seviyorum nasıl dayanacağım' demiş. Eymen'in odasında ağlayarak uyuyakalmış. 'Nasıl yaşayacağım anne bilmiyorum' demiş. Eymen de biz yarın Bodrum'a gideceğiz Şafak abiyle demiş. Çocuk daha bilmiyor tabii" dedi.