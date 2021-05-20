Dünyada kaç ülke var? Ülke sayısı kaçtır? Dünyadaki tüm ülkelerin isimleri nelerdir? Dünya haritası
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Dünyada kaç ülke var? Ülke sayısı kaçtır? Dünyadaki tüm ülkelerin isimleri nelerdir? Dünya haritası

Dünyada kaç ülke var? Ülke sayısı kaçtır? Dünyadaki tüm ülkelerin isimleri nelerdir? Dünya haritası
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Sınavlarda, bilgi yarışmalarında, genel kültür sorularında dünyada kaç tane ülke olduğu sorusu karşımıza çıkabiliyor. İşte bu bakımdan sizlere dünyadaki ülke sayısı kaçtır, tüm dünya ülkelerinin yer aldığı haritayı paylaşacağız. Ayrıca haberimizden dünyadaki tüm ülkelerin isimleri de yer alıyor.

Dünyada kaç ülke var sorusu çoğu vatandaşımız tarafından merak ediliyor. Önceden ülke sayısı azdı. Fakat 1. ve 2. dünya savaşları gibi birçok savaştan sonra yeni ülkeler bağımsızlığını ilan ettiler. Haliyle ülke sayısında bir artış meydana geldi. Peki dünyada kaç ülke var? Ülke sayısı kaçtır? Tüm ülkelerin isimleri nelerdir?

DÜNYADA KAÇ ÜLKE VAR?

Dünyadaki ülke sayısı kesin olarak bilinmiyor. Daha doğrusu bazı kurumlara göre ülke sayılarında değişiklik göstermektedir. Mesela bazı ülkeler çoğu ülke tarafından tanınmadığı için o ülke resmi olarak ülke kabul edilmiyor. İşte bu gibi farklılıktan dolayı kesin olarak ülke sayısı şudur diye bir şey söyleyemiyoruz. Fakat çoğu kişi tarafından kabul edilen verilere göre dünyada toplamda 206 ülke bulunmaktadır.

Ayrıca Birleşmiş Milletler'e göre 2 ülke gözlemci statüsü kapsamında değerlendiriliyor. Bu iki ülke: Vatikan ve Filistin'dir.

Toplam 206 ülkeden 193'ü BM tarafından tanınan ve üye olan ülkelerdir. 2 tanesi gözlemci ülke iken geriye kalan 11 tanesi ise BM'ye üye olmayan ülkelerdir.

DÜNYADAKİ ÜLKE SAYISI KAÇTIR?

Dünyada Birleşmiş Milletler'e üye olan toplamda 193 ülke vardır. Fakat dediğimiz gibi BM'ye üye olmayan ve ülke kabul edilen ülkeler de var. Araştırmalara göre toplam ülke sayısının 220+ üzerinde olduğu düşünülüyor. Şimdi kurumlar bazında toplam ülke sayısı kaçtır ona bakalım:

BM'ye üye olan ülke sayısı : 193 ülke

FIFA'ya üye olan ülke sayısı : 208 ülke

FIBA'ya üye olan ülke sayısı : 213 ülke

WHO üyesi ülkeleri sayısı : 193 ülke

WTO'ya üye ülkeler : 153 ülke

UNICEF'e üye ülkelerin sayısı : 190 ülke

Herkes tarafından kabul edilen ülke sayısı : 206

Dediğimiz gibi ülke sayıları değişebiliyor. Fakat herkes tarafından toplamda 206 ülkenin varlığı bilinmektedir. Şimdi 206 ülkenin isimlerini alfabetik sıraya göre yazalım.

DÜNYADA YER ALAN TÜM ÜLKELERİN İSİMLERİ NELERDİR?

Dünyada toplamda 206 ülke vardır. Tüm ülkelerin alfabetik olarak isimleri aşağıdaki gibidir:

  1. Abhazya
  2. Afganistan
  3. Almanya
  4. Amerika Birleşik Devletleri
  5. Andorra
  6. Angola
  7. Antigua ve Barbuda
  8. Arjantin
  9. Arnavutluk
  10. Avustralya
  11. Avusturya
  12. Azerbaycan
  13. Bahamalar
  14. Bahreyn
  15. Bangladeş
  16. Barbados
  17. Batı Sahra
  18. Belçika
  19. Belize
  20. Benin
  21. Beyaz Rusya
  22. Bhutan
  23. Birleşik Arap Emirlikleri
  24. Bolivya
  25. Bosna Hersek
  26. Botsvana
  27. Brezilya
  28. Brunei
  29. Bulgaristan
  30. Burkina Faso
  31. Burundi
  32. Cezayir
  33. Cibuti
  34. Çad
  35. Çek Cumhuriyeti
  36. Çin Halk Cumhuriyeti
  37. Dağlık Karabağ Cumhuriyeti
  38. Danimarka
  39. Doğu Timor
  40. Dominik Cumhuriyeti
  41. Dominika
  42. Ekvador
  43. Ekvator Ginesi
  44. El Salvador
  45. Endonezya
  46. Eritre
  47. Ermenistan
  48. Estonya
  49. Etiyopya
  50. Fas
  51. Fiji
  52. Fildişi Sahilleri
  53. Filipinler
  54. Filistin
  55. Finlandiya
  56. Fransa
  57. Gabon
  58. Gambiya
  59. Gana
  60. Gine
  61. Gine Bissau Gine Bissau Batı Afrika
  62. Grenada
  63. Guyana
  64. Guatemala
  65. Güney Afrika Cumhuriyeti
  66. Güney Kore
  67. Güney Osetya
  68. Güney Sudan
  69. Gürcistan
  70. Haiti
  71. Hırvatistan
  72. Hindistan
  73. Hollanda
  74. Honduras
  75. Irak
  76. İngiltere
  77. İran
  78. İrlanda
  79. İspanya
  80. İsrail
  81. İsveç
  82. İsviçre
  83. İtalya
  84. İzlanda
  85. Jamaika
  86. Japonya
  87. Kamboçya
  88. Kamerun
  89. Kanada
  90. Karadağ Katar
  91. Kazakistan
  92. Kenya
  93. Kırgızistan
  94. Kıbrıs Cumhuriyeti
  95. Kiribati
  96. Kolombiya
  97. Komorlar
  98. Kongo
  99. Kongo Demokratik Cumhuriyeti
  100. Kosova
  101. Kosta Rika
  102. Kuveyt
  103. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
  104. Kuzey Kore
  105. Küba
  106. Laos
  107. Lesotho
  108. Letonya
  109. Liberya
  110. Libya
  111. Liechtenstein
  112. Litvanya
  113. Lübnan
  114. Lüksemburg
  115. Macaristan
  116. Madagaskar
  117. Makedonya Cumhuriyeti
  118. Malavi
  119. Maldivler
  120. Malezya
  121. Mali
  122. Malta
  123. Marshall Adaları
  124. Meksika
  125. Mısır
  126. Mikronezya
  127. Moğolistan
  128. Moldova
  129. Monako
  130. Moritanya
  131. Moritius
  132. Mozambik
  133. Myanmar
  134. Namibya
  135. Nauru
  136. Nepal
  137. Nikaragua
  138. Nijer
  139. Nijerya
  140. Norveç
  141. Orta Afrika Cumhuriyeti
  142. Özbekistan
  143. Pakistan
  144. Palau
  145. Panama
  146. Papua
  147. Paraguay
  148. Peru
  149. Polonya
  150. Portekiz
  151. Porto Riko
  152. Romanya
  153. Ruanda
  154. Rusya Federasyonu
  155. Saint Kitts
  156. Saint Lucia
  157. Saint Vincent ve Grenadinler
  158. Samoa
  159. San Marino
  160. Sao Tome ve Principe
  161. Sealand
  162. Senegal
  163. Seyşeller
  164. Sırbistan
  165. Sierra Leone
  166. Singapur
  167. Slovakya
  168. Slovenya
  169. Solomon Adaları
  170. Somali
  171. Somaliland
  172. Sri Lanka
  173. Sudan
  174. Surinam
  175. Suriye
  176. Suudi Arabistan
  177. Svaziland
  178. Şili
  179. Tacikistan
  180. Tanzanya
  181. Tayland
  182. Tayvan
  183. Togo
  184. Tonga
  185. Transdinyester
  186. Trinidad ve Tobago
  187. Tunus
  188. Tuvalu
  189. Türkiye
  190. Türkmenistan
  191. Uganda
  192. Ukrayna
  193. Umman
  194. Uruguay
  195. Ürdün
  196. Vanuatu
  197. Vatikan
  198. Venezuela
  199. Vietnam
  200. Yemen
  201. Yeni Zelanda
  202. Yeşil Burun
  203. Yunanistan
  204. Zambiyav
  205. Zimbabve

TANINMAYAN ÜLKELERİN İSİMLERİ NELERDİR?

Bazı ülkeler BM'ye göre ve diğer ülkelere göre tanınmamaktadır.

Hiçbir devlet tarafından tanınmayan ülke:

Somaliland

BM üyesi olmayan devletler tarafından tanınan ülkeler:

Dağlık Karabağ ve Transdinyester

BM tarafından tanınmayan ancak BM üyesi bazı ülkelerce tanınan ülkelerin isimleri:

Abhazya Cumhuriyeti

Çin Cumhuriyeti (Tayvan)

Kosova

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)

Filistin Devleti

Sahra Arap Demokratik Cumhuriyeti (SADR)

Güney Osetya Cumhuriyeti

BM üyesi olan fakat bazı ülkelerce tanınmayan ülkelerin isimleri:

Çin

Ermenistan

Kıbrıs Cumhuriyeti (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi)

İsrail

Kuzey Kore

Güney Kore

DÜNYA ÜLKELERİNİN İSİMLERİNE GÖRE HARİTADAKİ YERİ

Dünyada kaç ülke var? Ülke sayısı kaçtır? Dünyadaki tüm ülkelerin isimleri nelerdir? Dünya haritası

Dünya ülkelerinin isimlerinin yazdığı dünya haritası ise yukarıdaki gibidir.

Afrika ülkeleri hangileridir? Afrika'daki tüm ülkelerin isimleri, Afrika kıtası ülkeler haritası
Afrika ülkeleri hangileridir? Afrika'daki tüm ülkelerin isimleri, Afrika kıtası ülkeler haritası
Ülke bayrakları | Dünyadaki tüm ülkelerin bayrak resimleri - Hangi bayrak hangi ülkeye aittir? Ülke isimleri
Ülke bayrakları | Dünyadaki tüm ülkelerin bayrak resimleri - Hangi bayrak hangi ülkeye aittir? Ülke isimleri
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Dünyada kaç ülke var? Ülke sayısı kaçtır? Dünyadaki tüm ülkelerin isimleri nelerdir? Dünya haritası - Haberler
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