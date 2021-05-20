Dünyada kaç ülke var? Ülke sayısı kaçtır? Dünyadaki tüm ülkelerin isimleri nelerdir? Dünya haritası

Sınavlarda, bilgi yarışmalarında, genel kültür sorularında dünyada kaç tane ülke olduğu sorusu karşımıza çıkabiliyor. İşte bu bakımdan sizlere dünyadaki ülke sayısı kaçtır, tüm dünya ülkelerinin yer aldığı haritayı paylaşacağız. Ayrıca haberimizden dünyadaki tüm ülkelerin isimleri de yer alıyor.

Dünyada kaç ülke var sorusu çoğu vatandaşımız tarafından merak ediliyor. Önceden ülke sayısı azdı. Fakat 1. ve 2. dünya savaşları gibi birçok savaştan sonra yeni ülkeler bağımsızlığını ilan ettiler. Haliyle ülke sayısında bir artış meydana geldi. Peki dünyada kaç ülke var? Ülke sayısı kaçtır? Tüm ülkelerin isimleri nelerdir?

DÜNYADA KAÇ ÜLKE VAR?

Dünyadaki ülke sayısı kesin olarak bilinmiyor. Daha doğrusu bazı kurumlara göre ülke sayılarında değişiklik göstermektedir. Mesela bazı ülkeler çoğu ülke tarafından tanınmadığı için o ülke resmi olarak ülke kabul edilmiyor. İşte bu gibi farklılıktan dolayı kesin olarak ülke sayısı şudur diye bir şey söyleyemiyoruz. Fakat çoğu kişi tarafından kabul edilen verilere göre dünyada toplamda 206 ülke bulunmaktadır.

Ayrıca Birleşmiş Milletler'e göre 2 ülke gözlemci statüsü kapsamında değerlendiriliyor. Bu iki ülke: Vatikan ve Filistin'dir.

Toplam 206 ülkeden 193'ü BM tarafından tanınan ve üye olan ülkelerdir. 2 tanesi gözlemci ülke iken geriye kalan 11 tanesi ise BM'ye üye olmayan ülkelerdir.

DÜNYADAKİ ÜLKE SAYISI KAÇTIR?

Dünyada Birleşmiş Milletler'e üye olan toplamda 193 ülke vardır. Fakat dediğimiz gibi BM'ye üye olmayan ve ülke kabul edilen ülkeler de var. Araştırmalara göre toplam ülke sayısının 220+ üzerinde olduğu düşünülüyor. Şimdi kurumlar bazında toplam ülke sayısı kaçtır ona bakalım:

BM'ye üye olan ülke sayısı : 193 ülke

FIFA'ya üye olan ülke sayısı : 208 ülke

FIBA'ya üye olan ülke sayısı : 213 ülke

WHO üyesi ülkeleri sayısı : 193 ülke

WTO'ya üye ülkeler : 153 ülke

UNICEF'e üye ülkelerin sayısı : 190 ülke

Herkes tarafından kabul edilen ülke sayısı : 206

Dediğimiz gibi ülke sayıları değişebiliyor. Fakat herkes tarafından toplamda 206 ülkenin varlığı bilinmektedir. Şimdi 206 ülkenin isimlerini alfabetik sıraya göre yazalım.

DÜNYADA YER ALAN TÜM ÜLKELERİN İSİMLERİ NELERDİR?

Dünyada toplamda 206 ülke vardır. Tüm ülkelerin alfabetik olarak isimleri aşağıdaki gibidir:

Abhazya Afganistan Almanya Amerika Birleşik Devletleri Andorra Angola Antigua ve Barbuda Arjantin Arnavutluk Avustralya Avusturya Azerbaycan Bahamalar Bahreyn Bangladeş Barbados Batı Sahra Belçika Belize Benin Beyaz Rusya Bhutan Birleşik Arap Emirlikleri Bolivya Bosna Hersek Botsvana Brezilya Brunei Bulgaristan Burkina Faso Burundi Cezayir Cibuti Çad Çek Cumhuriyeti Çin Halk Cumhuriyeti Dağlık Karabağ Cumhuriyeti Danimarka Doğu Timor Dominik Cumhuriyeti Dominika Ekvador Ekvator Ginesi El Salvador Endonezya Eritre Ermenistan Estonya Etiyopya Fas Fiji Fildişi Sahilleri Filipinler Filistin Finlandiya Fransa Gabon Gambiya Gana Gine Gine Bissau Gine Bissau Batı Afrika Grenada Guyana Guatemala Güney Afrika Cumhuriyeti Güney Kore Güney Osetya Güney Sudan Gürcistan Haiti Hırvatistan Hindistan Hollanda Honduras Irak İngiltere İran İrlanda İspanya İsrail İsveç İsviçre İtalya İzlanda Jamaika Japonya Kamboçya Kamerun Kanada Karadağ Katar Kazakistan Kenya Kırgızistan Kıbrıs Cumhuriyeti Kiribati Kolombiya Komorlar Kongo Kongo Demokratik Cumhuriyeti Kosova Kosta Rika Kuveyt Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kuzey Kore Küba Laos Lesotho Letonya Liberya Libya Liechtenstein Litvanya Lübnan Lüksemburg Macaristan Madagaskar Makedonya Cumhuriyeti Malavi Maldivler Malezya Mali Malta Marshall Adaları Meksika Mısır Mikronezya Moğolistan Moldova Monako Moritanya Moritius Mozambik Myanmar Namibya Nauru Nepal Nikaragua Nijer Nijerya Norveç Orta Afrika Cumhuriyeti Özbekistan Pakistan Palau Panama Papua Paraguay Peru Polonya Portekiz Porto Riko Romanya Ruanda Rusya Federasyonu Saint Kitts Saint Lucia Saint Vincent ve Grenadinler Samoa San Marino Sao Tome ve Principe Sealand Senegal Seyşeller Sırbistan Sierra Leone Singapur Slovakya Slovenya Solomon Adaları Somali Somaliland Sri Lanka Sudan Surinam Suriye Suudi Arabistan Svaziland Şili Tacikistan Tanzanya Tayland Tayvan Togo Tonga Transdinyester Trinidad ve Tobago Tunus Tuvalu Türkiye Türkmenistan Uganda Ukrayna Umman Uruguay Ürdün Vanuatu Vatikan Venezuela Vietnam Yemen Yeni Zelanda Yeşil Burun Yunanistan Zambiyav Zimbabve

TANINMAYAN ÜLKELERİN İSİMLERİ NELERDİR?

Bazı ülkeler BM'ye göre ve diğer ülkelere göre tanınmamaktadır.

Hiçbir devlet tarafından tanınmayan ülke:

Somaliland

BM üyesi olmayan devletler tarafından tanınan ülkeler:

Dağlık Karabağ ve Transdinyester

BM tarafından tanınmayan ancak BM üyesi bazı ülkelerce tanınan ülkelerin isimleri:

Abhazya Cumhuriyeti

Çin Cumhuriyeti (Tayvan)

Kosova

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)

Filistin Devleti

Sahra Arap Demokratik Cumhuriyeti (SADR)

Güney Osetya Cumhuriyeti

BM üyesi olan fakat bazı ülkelerce tanınmayan ülkelerin isimleri:

Çin

Ermenistan

Kıbrıs Cumhuriyeti (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi)

İsrail

Kuzey Kore

Güney Kore

DÜNYA ÜLKELERİNİN İSİMLERİNE GÖRE HARİTADAKİ YERİ

Dünya ülkelerinin isimlerinin yazdığı dünya haritası ise yukarıdaki gibidir.