Dünyada kaç ülke var? Ülke sayısı kaçtır? Dünyadaki tüm ülkelerin isimleri nelerdir? Dünya haritası
Sınavlarda, bilgi yarışmalarında, genel kültür sorularında dünyada kaç tane ülke olduğu sorusu karşımıza çıkabiliyor. İşte bu bakımdan sizlere dünyadaki ülke sayısı kaçtır, tüm dünya ülkelerinin yer aldığı haritayı paylaşacağız. Ayrıca haberimizden dünyadaki tüm ülkelerin isimleri de yer alıyor.
Dünyada kaç ülke var sorusu çoğu vatandaşımız tarafından merak ediliyor. Önceden ülke sayısı azdı. Fakat 1. ve 2. dünya savaşları gibi birçok savaştan sonra yeni ülkeler bağımsızlığını ilan ettiler. Haliyle ülke sayısında bir artış meydana geldi. Peki dünyada kaç ülke var? Ülke sayısı kaçtır? Tüm ülkelerin isimleri nelerdir?
DÜNYADA KAÇ ÜLKE VAR?
Dünyadaki ülke sayısı kesin olarak bilinmiyor. Daha doğrusu bazı kurumlara göre ülke sayılarında değişiklik göstermektedir. Mesela bazı ülkeler çoğu ülke tarafından tanınmadığı için o ülke resmi olarak ülke kabul edilmiyor. İşte bu gibi farklılıktan dolayı kesin olarak ülke sayısı şudur diye bir şey söyleyemiyoruz. Fakat çoğu kişi tarafından kabul edilen verilere göre dünyada toplamda 206 ülke bulunmaktadır.
Ayrıca Birleşmiş Milletler'e göre 2 ülke gözlemci statüsü kapsamında değerlendiriliyor. Bu iki ülke: Vatikan ve Filistin'dir.
Toplam 206 ülkeden 193'ü BM tarafından tanınan ve üye olan ülkelerdir. 2 tanesi gözlemci ülke iken geriye kalan 11 tanesi ise BM'ye üye olmayan ülkelerdir.
DÜNYADAKİ ÜLKE SAYISI KAÇTIR?
Dünyada Birleşmiş Milletler'e üye olan toplamda 193 ülke vardır. Fakat dediğimiz gibi BM'ye üye olmayan ve ülke kabul edilen ülkeler de var. Araştırmalara göre toplam ülke sayısının 220+ üzerinde olduğu düşünülüyor. Şimdi kurumlar bazında toplam ülke sayısı kaçtır ona bakalım:
BM'ye üye olan ülke sayısı : 193 ülke
FIFA'ya üye olan ülke sayısı : 208 ülke
FIBA'ya üye olan ülke sayısı : 213 ülke
WHO üyesi ülkeleri sayısı : 193 ülke
WTO'ya üye ülkeler : 153 ülke
UNICEF'e üye ülkelerin sayısı : 190 ülke
Herkes tarafından kabul edilen ülke sayısı : 206
Dediğimiz gibi ülke sayıları değişebiliyor. Fakat herkes tarafından toplamda 206 ülkenin varlığı bilinmektedir. Şimdi 206 ülkenin isimlerini alfabetik sıraya göre yazalım.
DÜNYADA YER ALAN TÜM ÜLKELERİN İSİMLERİ NELERDİR?
Dünyada toplamda 206 ülke vardır. Tüm ülkelerin alfabetik olarak isimleri aşağıdaki gibidir:
- Abhazya
- Afganistan
- Almanya
- Amerika Birleşik Devletleri
- Andorra
- Angola
- Antigua ve Barbuda
- Arjantin
- Arnavutluk
- Avustralya
- Avusturya
- Azerbaycan
- Bahamalar
- Bahreyn
- Bangladeş
- Barbados
- Batı Sahra
- Belçika
- Belize
- Benin
- Beyaz Rusya
- Bhutan
- Birleşik Arap Emirlikleri
- Bolivya
- Bosna Hersek
- Botsvana
- Brezilya
- Brunei
- Bulgaristan
- Burkina Faso
- Burundi
- Cezayir
- Cibuti
- Çad
- Çek Cumhuriyeti
- Çin Halk Cumhuriyeti
- Dağlık Karabağ Cumhuriyeti
- Danimarka
- Doğu Timor
- Dominik Cumhuriyeti
- Dominika
- Ekvador
- Ekvator Ginesi
- El Salvador
- Endonezya
- Eritre
- Ermenistan
- Estonya
- Etiyopya
- Fas
- Fiji
- Fildişi Sahilleri
- Filipinler
- Filistin
- Finlandiya
- Fransa
- Gabon
- Gambiya
- Gana
- Gine
- Gine Bissau Gine Bissau Batı Afrika
- Grenada
- Guyana
- Guatemala
- Güney Afrika Cumhuriyeti
- Güney Kore
- Güney Osetya
- Güney Sudan
- Gürcistan
- Haiti
- Hırvatistan
- Hindistan
- Hollanda
- Honduras
- Irak
- İngiltere
- İran
- İrlanda
- İspanya
- İsrail
- İsveç
- İsviçre
- İtalya
- İzlanda
- Jamaika
- Japonya
- Kamboçya
- Kamerun
- Kanada
- Karadağ Katar
- Kazakistan
- Kenya
- Kırgızistan
- Kıbrıs Cumhuriyeti
- Kiribati
- Kolombiya
- Komorlar
- Kongo
- Kongo Demokratik Cumhuriyeti
- Kosova
- Kosta Rika
- Kuveyt
- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
- Kuzey Kore
- Küba
- Laos
- Lesotho
- Letonya
- Liberya
- Libya
- Liechtenstein
- Litvanya
- Lübnan
- Lüksemburg
- Macaristan
- Madagaskar
- Makedonya Cumhuriyeti
- Malavi
- Maldivler
- Malezya
- Mali
- Malta
- Marshall Adaları
- Meksika
- Mısır
- Mikronezya
- Moğolistan
- Moldova
- Monako
- Moritanya
- Moritius
- Mozambik
- Myanmar
- Namibya
- Nauru
- Nepal
- Nikaragua
- Nijer
- Nijerya
- Norveç
- Orta Afrika Cumhuriyeti
- Özbekistan
- Pakistan
- Palau
- Panama
- Papua
- Paraguay
- Peru
- Polonya
- Portekiz
- Porto Riko
- Romanya
- Ruanda
- Rusya Federasyonu
- Saint Kitts
- Saint Lucia
- Saint Vincent ve Grenadinler
- Samoa
- San Marino
- Sao Tome ve Principe
- Sealand
- Senegal
- Seyşeller
- Sırbistan
- Sierra Leone
- Singapur
- Slovakya
- Slovenya
- Solomon Adaları
- Somali
- Somaliland
- Sri Lanka
- Sudan
- Surinam
- Suriye
- Suudi Arabistan
- Svaziland
- Şili
- Tacikistan
- Tanzanya
- Tayland
- Tayvan
- Togo
- Tonga
- Transdinyester
- Trinidad ve Tobago
- Tunus
- Tuvalu
- Türkiye
- Türkmenistan
- Uganda
- Ukrayna
- Umman
- Uruguay
- Ürdün
- Vanuatu
- Vatikan
- Venezuela
- Vietnam
- Yemen
- Yeni Zelanda
- Yeşil Burun
- Yunanistan
- Zambiyav
- Zimbabve
TANINMAYAN ÜLKELERİN İSİMLERİ NELERDİR?
Bazı ülkeler BM'ye göre ve diğer ülkelere göre tanınmamaktadır.
Hiçbir devlet tarafından tanınmayan ülke:
Somaliland
BM üyesi olmayan devletler tarafından tanınan ülkeler:
Dağlık Karabağ ve Transdinyester
BM tarafından tanınmayan ancak BM üyesi bazı ülkelerce tanınan ülkelerin isimleri:
Abhazya Cumhuriyeti
Çin Cumhuriyeti (Tayvan)
Kosova
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)
Filistin Devleti
Sahra Arap Demokratik Cumhuriyeti (SADR)
Güney Osetya Cumhuriyeti
BM üyesi olan fakat bazı ülkelerce tanınmayan ülkelerin isimleri:
Çin
Ermenistan
Kıbrıs Cumhuriyeti (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi)
İsrail
Kuzey Kore
Güney Kore
DÜNYA ÜLKELERİNİN İSİMLERİNE GÖRE HARİTADAKİ YERİ
Dünya ülkelerinin isimlerinin yazdığı dünya haritası ise yukarıdaki gibidir.